Τοπικό Συμβούλιο Σούδας: «Επιχωματώσεις χωρίς άδεια» στην έκταση που φιλοξενεί την ΕΡΤ

Tην έντονη ανησυχία του για το ότι «το τελευταίο χρονικό διάστημα, στα 32 στρέμματα τα οποία φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις της ΕΡΑ Χανίων στην κάτω Σούδα, πραγματοποιούνται εκτεταμένες επιχωματώσεις, χωρίς την έκδοση της απαιτούμενης άδειας από την Πολεοδομία» δηλώνει με απόφαση του το Τοπικό Συμβούλιο Σούδας.

Στην απόφαση του επισημαίνεται πως οι εργασίες επιχωμάτωσης μετατρέπουν μια ήδη ευάλωτη από πλημμυρικά φαινόμενα οικιστική ζώνη σε «εν δυνάμει ακατοίκητη λιμνοθάλασσα».

Οι επιχωματώσεις δυνητικά αναφέρεται στην απόφαση:

• Μειώνουν τον διαθέσιμο χώρο ανάσχεσης του νερού, με αποτέλεσμα σε κάθε έντονη βροχόπτωση η στάθμη να ανεβαίνει ταχύτερα.

• Εμποδίζουν τις φυσικές διόδους απορροής, αναγκάζοντας το νερό να βρει διέξοδο μέσα στις γειτονιές της Κάτω Σούδας.

• Επιβαρύνουν τη λειτουργία του αγωγού ομβρίων (Τριών Ιεραρχών), που ήδη λειτουργεί σε οριακές συνθήκες λόγω του χαμηλού υψομέτρου της περιοχής και της εγγύτητας στη θάλασσα, εκεί όπου η αποστράγγιση είναι ήδη οριακή.

«Οι κάτοικοι για δεκαετίες με την πρώτη έντονη βροχή, βλέπουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και τις ανθρώπινες ζωές να κινδυνεύουν. Είναι προφανές ότι τέτοιες αυθαίρετες επιχωματώσεις δεν επιβαρύνουν απλά το πρόβλημα· το κάνουν εκρηκτικό. Οι πολίτες δυστυχώς για άλλη μια φορά θα πληρώσουν το τίμημα της αδιαφορίας μέσω των επικείμενων καταστροφών.

Ζητάμε:

• Άμεση διακοπή και απομάκρυνση κάθε παράνομης επιχωμάτωσης στην περιοχή.

• Απόδοση ευθυνών σε όσους επιτρέπουν τέτοιες ενέργειες χωρίς τις απαιτούμενες άδειες.

• Εφαρμογή του σχεδίου αντιπλημμυρικής προστασίας, ένα έργο που θα συμβάλλει στην αντιπλημμυρική προστασία του ανατολικού τμήματος του Δήμου Χανίων (Λειβάδια, Σούδα) ολοκληρώνοντας τον υφιστάμενο σχεδιασμό στην περιοχή που έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τα πλημμυρικά συμβάντα των τελευταίων ετών.

Η Κάτω Σούδα δεν πρέπει να θυσιάζεται άλλο στον βωμό της αδιαφορίας. Η κοινωνία μας ζητά σεβασμό στη ζωή και την περιουσία των κατοίκων της.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

Αναλυτικά το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Σούδας αναφέρει:

Το τελευταίο χρονικό διάστημα, στα 32 στρέμματα τα οποία φιλοξενούν τις εγκαταστάσεις της ΕΡΑ Χανίων στην κάτω Σούδα, πραγματοποιούνται εκτεταμένες επιχωματώσεις.

Οι κάτοικοι της κάτω Σούδας για δεκαετίες με την πρώτη έντονη βροχή, βλέπουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και τις ανθρώπινες ζωές να κινδυνεύουν.

Είναι προφανές ότι τέτοιας έκτασης επιχωματώσεις δεν επιβαρύνουν απλά το πρόβλημα· το κάνουν εκρηκτικό. Οι πολίτες δυστυχώς για άλλη μια φορά θα πληρώσουν το τίμημα της αδιαφορίας μέσω των επικείμενων καταστροφών.

Το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτική Κοινότητα Σούδας με το παρόν αίτημα ζητάει:

• Να διερευνηθεί εάν έχει εκδοθεί άδεια επιχωματώσεων από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) με ΑΦΜ 997476074 για την περιοχή των 32 στρεμμάτων στα οποία φιλοξενούνται οι εγκαταστάσεις της ΕΡΑ Χανίων.

• Να πραγματοποιηθεί αυτοψία από την Υπηρεσία σας για την καταγραφή της έκτασης των επιχωματώσεων και του ύψους αυτών.

• Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει εκδοθεί η νόμιμη αδεία, άμεση διακοπή των εργασιών και επιβολή του νόμιμου προστίμου στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)

Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Παράλληλα το συμβούλιο προχωράει σε μια τεκμηρίωση της διαμορφωθείσας κατάστασης.

«Η συγκεκριμένη τοποθεσία λειτουργεί σαν «καταληκτική» ζώνη απορροής (χαμηλά υψομετρικά, κοντά σε εκβολή ποταμού – θάλασσα).

Οι επιχωματώσεις σε τέτοιες περιοχές, έχουν τρεις βασικούς μηχανισμούς επιβάρυνσης:

1. Μείωση πρόσκαιρου αποθηκευτικού όγκου ομβρίων

Σε κάθε πλημμυρικό φαινόμενο, το νερό της βροχής δεν φεύγει αμέσως προς τη θάλασσα. Συγκεντρώνεται προσωρινά σε χαμηλές περιοχές (π.χ. ελώδεις εκτάσεις, ανοιχτά χωράφια, κοιλώματα) και λειτουργεί σαν «φυσική δεξαμενή».

Αυτός ο προσωρινός αποθηκευτικός χώρος μειώνει την αιχμιαία παροχή (το μέγιστο νερό που φτάνει στη περιοχή. Όταν γίνονται επιχωματώσεις σε τέτοιες εκτάσεις:

Ο αποθηκευτικός όγκος ομβρίων μειώνεται.

• Δηλαδή λιγότερο νερό μπορεί να κρατηθεί προσωρινά.

• Το νερό «βρίσκει» πιο γρήγορα τον δρόμο προς τις κατοικημένες περιοχές μέσω της οδού Πλωτάρχου Μαριδάκη, (στην συγκεκριμένη περιοχή δεν υφίστανται κλίσεις για απορροή των ομβρίων προς την θάλασσα).

2. Απόφραξη/ανακατεύθυνση υπερχειλιστικής ροής στην επιφάνεια

Οι επιχωματώσεις αλλάζουν τα μονοπάτια της επιφανειακής απορροής. Η επιχωμάτωση κοντά στην εκβολή λειτουργεί σαν ανάχωμα, συγκρατεί το νερό και το αναγκάζει να βρει διέξοδο προς την κατοικημένη Κάτω Σούδα. Όσο χαμηλότερες οι κλίσεις τόσο εντονότερος ο αντίκτυπος ενός τέτοιου εμποδίου (στην περιοχή της ΕΡΑ, δεν υφίστανται κλίσεις διότι βρίσκεται στο επίπεδο της θάλασσας).

3. «Πνιγμός» της εκβολής αγωγών ομβρίων

Σε παράκτιο άκρο, η παροχετευτικότητα ενός αγωγού εξαρτάται από τη στάθμη (θάλασσας ή εκβολής) — αν αυτή ανέβει ή αν η έξοδος «στενέψει» από επιχωμάτωση ή φερτά υλικά, ο αγωγός δουλεύει υπό πνιγμό και η απορρόφηση από την πόλη πέφτει. Επιχωματώσεις κοντά στην εκβολή επιδεινώνουν αυτό ακριβώς το «στενό στομωμένο στόμιο». Επιπρόσθετα οι επιχωματώσεις συνοδεύονται συνήθως από συμπύκνωση/στρώσεις χαμηλής διαπερατότητας. Σε δίκτυα με ήδη οριακή κλίση/διάμετρο, αυτά είναι ουσιαστικά μεγέθη που αθροίζονται, μεγεθύνοντας το πλημμυρικό φαινόμενο.

Πως «μεταφράζεται» αυτό για την Κάτω Σούδα; Με βάση τα παραπάνω:

• Κάθε 1.000 m³ επιχωμάτωσης στη ζώνη της ΕΡΑ Χανίων, μπορεί να ανεβάζει τη στάθμη κατά περίπου 1,7–5,0 cm.

• Επιχωματώσεις που «σπάνε» τις φυσικές διαδρομές ροής κοντά στο στόμιο/εκβολή αυξάνουν δραστικά την πιθανότητα να «γυρίσουν» τα νερά, προς το εντός σχεδίου τμήμα της Κάτω Σούδας.

• Η εκβολή του αγωγού ομβρίων βρίσκεται εντός του οικοπέδου που φιλοξενείται η ΕΡΑ, οπότε οι επιχωματώσεις στο στόμιο θα έχουν διπλό αρνητικό αποτέλεσμα: λιγότερη χωρητικότητα και δημιουργία υψηλού υδροφόρου ορίζοντα ο οποίος μειώνει την αποστραγγιστική ικανότητα της βαλτώδους περιοχής με συνέπεια την συχνότερη υπερφόρτιση του δικτύου μέσα στον ιστό της Κάτω Σούδας.

Στη συγκεκριμένη, ήδη «ευαίσθητη» θέση (εκβολές του ποταμού Μορώνη στο επίπεδο της θάλασσας, τεκμηριωμένα πλημμυρίζουσα), οποιαδήποτε ουσιώδης επιχωμάτωση αφαιρεί κρίσιμο όγκο ανάσχεσης και κάνει πιο δύσκολη την έξοδο των ομβρίων.

Το αποτέλεσμα θα είναι η αισθητή άνοδος στάθμης (εκατοστά έως δεκάδες εκατοστά) στην «πολύπαθη» κάτω Σούδα η οποία έχει βρεθεί ξανά και ξανά στο έλεος των πλημμυρών. »

ΑΙΤΗΜΑ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Τέλος, το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτική Κοινότητα Σούδας ζητάει από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Χανίων:

• Να διερευνηθεί εάν έχει εκδοθεί άδεια επιχωματώσεων από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) με ΑΦΜ 997476074 για την περιοχή των 32 στρεμμάτων στα οποία φιλοξενούνται οι εγκαταστάσεις της ΕΡΑ Χανίων.

• Να πραγματοποιηθεί αυτοψία από την Υπηρεσία σας για την καταγραφή της έκτασης των επιχωματώσεων και του ύψους αυτών.

• Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει εκδοθεί η νόμιμη αδεία, άμεση διακοπή των εργασιών και επιβολή του νόμιμου προστίμου στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)