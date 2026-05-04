Τοπικό ποδόσφαιρο: Υποβιβάστηκε ο Ηφαιστος – Φιέστα τίτλου για τον Πανακρωτηριακό

Ο Ηφαιστος που έτσι και αλλιώς είχε πολύ λίγες πιθανότητες παραμονής ήταν τελικά η ομάδα που ακολούθησε στην Β’ κατηγορία τον Απόλλωνα. Θα λέγαμε ότι έπεσε θύμα του προγράμματος αφού βρέθηκε να αντιμετωπίζει τις 4 καλύτερες ομάδες στο τέλος και δεν κατάφερε να αποσπάσει κάποιο βαθμό.

1 από 10

Από την άλλη ο Ιδομενέας που με το γκολ που δέχθηκε μία εβδομάδα πριν στο 88’ αλλά και το πέναλτι που είχε χάσει στο 90’ αυτή τη φορά πήγε στην Παλαιόχωρα αποφασισμένος να καθαρίσει την παραμονή. Πράγματι νίκησε 2-1 και έτσι ήταν αδιάφορος για το τι θα έκανε ο Ηφαιστος στις Μουρνιές την τελευταία αγωνιστική της Α’ ΕΠΣΧ “Γιώργος Βούρβαχης”.

Στα Καθιανά ο Πανακρωτηριακός παρά τη λευκή ισοπαλία που παραχώρησε στον Παγχανιακό/ΑΟΔΑ γιόρτασε την κατάκτηση του τίτλου τον οποίο είχε εξασφαλίσει μία εβδομάδα πριν όταν ο Σαββατιάτικος αντίπαλος του είχε κόψει και από τον 2ο Πλατανιά δύο βαθμούς. Πλέον ακολουθεί το Σάββατο στα Περιβόλια ο τελικός Κυπέλλου ΕΠΣΧ “Ζαχαρίας Πουλάκης” ανάμεσα στις δύο πρώτες ομάδες οι οποίες του χρόνου θα αγωνίζονται στη Γ’ Εθνική. Πιο αναλυτικά:

Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης”

30η αγωνιστική

• Πανακρωτηριακός – Παγχανιακός/ΑΟΔΑ 0-0

Δοκάρι: 75’ Μακράκης

Διαιτητής: Κανελάκης (Βαλεντάκης – Κοντογεώργος Θ.)

Πανακρωτηριακός (Βασίλης Κούτας): Χριστουλάκης, Μακράκης, Κουκουράκης, Κούτας (52’ Σταμπολάκης), Βαρδάκης (52’ Μποντούρι), Παπακαστρήσιος, Κοπανάκης, Τρούμπαλος (75’ Σβουράκης), Γεωργίου, Παπαθανασίου (75’ Διακοφώτης), Τσίγκας (86’ Μανουσάκης)

Παγχανιακός/ΑΟΔΑ (Αλκης Δημήτρης): Κοτρωνάκης, Σκαράκης, Νησιούδης, Θωμάκης, Γαλανίδης, Μπουρδάκης, Σταθινάκης, Στυλιανόπουλος, Χατζηδάκης, Κληρονόμος (83’ Κουτουλάκης), Αναστασόπουλος Β.

* Ο Αλκης Δημήτρης δεν θα συνεχίσει τον πάγκο του Παγχανιακού/ΑΟΔΑ

• Πλατανιάς – Ν. Κισσαμικός 2-1

Γκολ: 24’ Κατσούκης, 82’ Δρακάκης – 85’ Βαρουχάκης

Διαιτητής: Γιαννουλάκης (Μαρκέτακης – Παναγόπουλος)

Πλατανιάς (Τάκης Διακάκης): Καζάς, Κατσαρός, Παληγεώργος, Μαρκουλάκης Χρ. (50’ Κονατέ), Τουράι, Κατσούκης, Θυμιόπουλος, Τσούτσης (78’ Μαλανδράκης), Κουτσιούδης, Μερόλλι. Δρακάκης

Νέος Κισσαμικός (Σπύρος Μπαξεβάνος): Τριανταφυλλάκης, Νάστο Μικ. (87’ Αποστολάκης), Μαυρουδής, Καστανοπουλάκης (90+1’ Γκυμένγκα), Λουβιτάκης (66’ Δημακάκος), Βαρουχάκης (87’ Τυράκης), Μουρατίδης, Σκέντζος (87’ Σημαντηράκης), Μανουσάκης, Νάστο Μαρκ., Μελισσόπουλος

• Μινώταυρος – Ηφαιστος 4-0

Γκολ: 16’ Ψαράκης (μπαλιά Κουκάκης), 30’ Μαρτσάκης (ασίστ Μποτωνάκη), 68’ Κουκάκης (μπαλιά Μαρτσάκης), 89’ Γκιόκα (ασίστ Κένγκα)

Δοκάρι: 7’ κόρνερ Μποτωνάκης (την βρήκε και ο Μελισσινός)

Διαιτητής: Μισαηλίδης (Μπραουδάκη – Λογαρίδης)

Μινώταυρος (Αντώνης Συροκάκης): Καλοριζικάκης, Καυκαλάς (58’ Βέρδος), Μπακογιάννης, Καράκης, Γιακουμάκης, Σεληνιωτάκης (58’ Καρβούνης), Ζαχαράκης, Μποτωνάκης, Μαρτσάκης (70’ Ανδρουλάκης), Κουκάκης (76’ Κένγκα), Ψαράκης (76’ Γκιόκα)

Ηφαιστος (Στέλιος Τζωρτζάκης): Μελισσινός (72’ Τσαγκάρης), Κούρτης (53’ Λοΐζου), Νταουντάκης, Ματζοράκης, Λαβράνος, Αρζίδης, Μπούχλης, Χατζηδάκης (66’ Σελέκος), Λέντερης, Βελής, Τσιριβάς (46’ Καβρουδάκης)

• Αρης Σούδας – ΑΕ Κυδωνίας 1-2

Γκολ: 28’ Γαλανάκης (πάσα Βογιατζή) – 2’, 29’ Κουρομιχελάκης (το 1ο από ασίστ Γιακουμάκη και το 2ο με κεφαλιά από κόρνερ Ζυμβραγάκη)

Χαμένο πέναλτι: 24’ Μάστορας το οποίο απέκρουσε ο Πενταράκης. To πέναλτι κέρδισε ο Κουρομιχελάκης.

Διαιτητής: Ούτας (Φώτης – Σωτηράκης)

Αρης Σούδας (Γιώργος Κόλτζος): Πενταράκης (72’ Κουφός), Φαραζής, Πλανάκης, Σούλιαρης, Κατσαντώνης (78’ Ραψομανίκης), Βογιατζής, Τσίγκας, Τσάτσαρης, Σελινιωτάκης, Γαλανάκης, Ανδρίτσος.

ΑΕ Κυδωνίας (Γιώργος Ριτζάκης): Βροντάκης, Κουρομιχελάκης (84’ Καλλιάς), Γιακουμάκης, Σφυριδάκης, Μαθιουδάκης, Μάστορας (46’ Κοκάκης), Σαντσόλλι, Ζυμβραγάκης (89’ Α. Πλατινάκης), Κοντορινάκης, Θ. Πλατινάκης, Κοπάτσι.

* Η ΑΕ Κυδωνίας πρόσφερε μία ανθοδέσμη στον αρχηγό της Μανώλη Σφυριδάκη καθώς ο έμπειρος αμυντικός κρέμασε στο παιχνίδι αυτό τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και ήδη έχει ξεκινήσει προπονητική καριέρα από τις Ακαδημίες ενώ έχει φοιτήσει και σε σχολή UEFA C.

• Αμιλλα – Απόλλων 3-1

Γκολ: 6’ φάουλ Ντόκο, 47’ Μπερντίος, 73’ Κουλούρης – 68’ Αμπατζής

Διαιτητής: Πατσουράκης (Λεκάκης – Νικολαΐδης)

Αμιλλα (Μάκης Σωφρόνογλου): Γεωργανάς (73’ Βλαχάκης), Καστρινάκης, Κολομπάκης Σπ. (47’ Εξαρχος), Περαθωράκης (68’ Μαρκουλάκης), Μπερντίος, Ντόκο (73’ Αλευράκης), Κουλούρης, Ποντικάκης, Κολομπάκης Ανδ. (47’ Τερεράκης), Παγωνάκης Ν., Φυντικάκης

Απόλλων (Στέλιος Κουκουδάκης): Μαραγκουδάκης (46’ Βίνιος), Χατζόπουλος, Λεβάκης, Σκέμπη, Ντούλινας (46’ Σουλκαμανί), Χότζα (46’ Αλεξόπουλος), Λούκα, Κασιούμης (46’ Κουντουράκης), Αμπατζής, Νικηφόρος, Ζαχαρόπουλος

• Ιωνία 2000 – Σπάθα 1-1

Γκολ: 83’ πέναλτι Λεβεντέλλης – 36’ Βαρουξάκης Β.

Διαιτητής: Κασσελάκης (Κολοκοτρώνης – Ζιούτης)

Ιωνία (Βασίλης Παπαδάκης): Σοφιάκης, Λουπάσης (84’ Συγγελάκης), Σταμούλης, Λεβεντέλλης, Σαριδάκης, Οκερέκε, Λουκοβίτης (70’ Ντενεκετζής), Καπαράκης (55’ Κουτσαυτάκης), Κοπανάκης (55’ Παρδαλάκης), Κωνσταντόπουλος (55’ Μπέσι), Κοκολαντωνάκης.

Σπάθα (Σπύρος Νικολαΐδης): Μυφτάρι, Γκούντελος, Κανελλάκης, Κουρινός, Μέμα, Αγαθαγγέλου, Σταυρουλάκης, Κατσιφαράκης (68’ Γκουντελίτσας), Ζαΐμης, Β. Βαρουξάκης, Νικολακάκης (61’ Παπαδάκης).

* Με ανακοίνωση του ο Σπύρος Νικολαϊδης έκανε γνωστό ότι δεν θα συνεχίσει ως προπονητής στην Σπάθα.

• Ηρακλής Ν. – Κρ. Αστέρας 1-2

Γκολ: 37’ Πατεράκης (ασίστ Γιαννακούρος) – 43’, 75’ Μιχαλόπουλος (το 1ο από πάσα Λίτσι)

Διαιτητής: Κουκουράκης (Στεφανίδου – Βράγκου)

Ηρακλής Νεροκούρου (Παναγιώτης Παλαθούρας): Δ. Κανιαμός (74’ Βροντάκης), Κοκολάκης, Μπασιάς, Στ. Κανιαμός, Κεραμιανάκης (46’ Ξενάκης), Πατεράκης (62’ Κρινόπουλος), Μυριδάκης, Γιαννακούρος, Συκαμιάς (62’ Μαν. Παπαδάκης), Δημητρίου (74’ Καφέτσης), Μανωλακάκης.

Κρ. Αστέρας (Σπύρος Αρτζουχαλτζής – Νεκτάριος Νικολιουδάκης): Προεστάκης, Βόκρι, Περάκης, Ντυρμίσι, Α. Μπαλλίου, Οικονομόπουλος, Λέκας, Τιχομίροφ (89’ Σταματάκης), Λίτσι, Σαρίδης (73’ Κ. Μπαλλίου), Μιχαλόπουλος.

* Η ομάδα του Κρ. Αστέρα με θερμή ανακοίνωση αποχαιρέτησε τον Νεκτάριο Νικολιουδάκη καθώς ολοκληρώθηκε η συνεργασία που ξεκίνησε μετά το σοβαρό θέμα υγείας που αντιμετώπισε ο Χρήστος Τραχανατζής. Και η αλήθεια είναι ότι η παρουσία της νεοφώτιστης ομάδας υπό τις οδηγίες του Νικολιουδάκη ήταν πολύ επιτυχημένη όπως μαρτυράει και η τελική 7η θέση που κατέλαβε.

• Παλαιόχωρα – Ιδομενέας 1-2

Γκολ: 72’ Κοβάτσι – 6’ Κακαβελάκης, 74’ Γιαννικάκης

Διαιτητής: Σινιοράκης (Κελαΐδης – Χατζηδάκης)

Παλαιόχωρα (Τάκης Λαζαρίδης): Κόλα, Κοσμάς, Παπαδοκωνσταντάκης, Γρηγορομιχελάκης, Τζατζάνης (46’ Τζαγκαράκης), Καλλιγέρης, Φοϊλέτα (46’ Λιτσαρδάκης), Θ. Κουφάκης (65’ Μπαμπούλιας), Ρουσιάκης (46’ Μανουσάκης), Π. Κουφάκης, Κοβάτσι.

Ιδομενέας (Βαγγέλης Πρόκος – Νίκος Καντεράκης): Σαρτζετάκης (80’ Χατζάκης), Μαρκαντωνάκης, Μπιτζανάκης, Γιαννικάκης, Μαλαμάς, Μωραϊτάκης, Κακαβελάκης, Μερόλλη, Κούρος (80’ Λαβράνος), Αλιφιεράκης, Καρυστινός (80’ Χαϊνταράι).