Αθλητικά

Τοπικό ποδόσφαιρο: Οι βαθμολογίες και οι επόμενες αγωνιστικές σε Α’, Β’ και Γ’ ΕΠΣ Χανίων

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Βαθμολογίες και

επόμενη αγωνιστική


Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Βαθμολογία (19 αγώνες)

Πλατανιάς 439 48

Πανακρωτηριακός 5919 47

ΑΕ Κυδωνίας 44-11 45

Μινώταυρος 56-15 43

Αρης Σ. 36-17 35

Κρ. Αστέρας 32-33 31

Ν. Κισσαμικός 37-25 28

Αμιλλα 3140 25

Ιωνία 2000 3134 24

Παγχανιακός/ΑΟΔΑ 28-33 20

Σπάθα 15-35 16

Παλαιόχωρα 24-49 16

Ιδομενέας 22-47 16

Ηρακλής Ν. 17-40 15

Ηφαιστος 23-49 14

Απόλλων (-1) 1557 8

Επόμενη 20η αγωνιστική

Σάββατο 14/2 (15:00)
 Παγχανιακός/ΑΟΔΑ – Ιδομενέας (Αγ. Αποστόλων)
 Κρ. Αστέρας – ΑΕ Κυδωνίας (Μ. Ελιάς)
 Ήφαιστος – Ν. Κισσαμικός (Νεροκούρου)
 Σπάθα – Πλατανιάς (Κολυμπαρίου)
 Απόλλων – Άρης Σούδας (Σούδας)
 Μινώταυρος – Ιωνία 2000 (Μουρνιών)

Κυριακή 15/2 (15:00)
 Παλαιόχωρα – Πανακρωτηριακός (Παλαιόχωρας)
 Αμιλλα – Ηρακλής Νερ. (Μοδίου)


Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Βαθμολογία (16 αγώνες)

Ποσειδών Τ. 44-11 39

Θύελλα Καλ. 39-11 38

Αρης Β. 44-19 37

Τιτάν 36-15 33

Θησέας 31-16 29

Ικαρος Μ.* 29-27 24

ΕΘΚ* 26-28 21

Ασπίδα 17-18 21

Δόξα* 24-26 18

Ν. Μινώταυρου* 18-27 18

Κορωνίδα 32-55 16

Χάλης 13-32 11

Αστέρας Χ. 11-34 7

Τάλως 1659 6

Επόμενη 17η αγωνιστική

Σάββατο 14/2 (15:00)
 Τιτάν – Θησέας (Ν. Χωριού)

Κυριακή 15/2 (11:00)
 Τάλως – Δόξα Π. (Νεροκούρου)
 Ποσειδών Τσ. – Ίκαρος Μ. (Σούδας)
Στις 15:00

Θύελλα Καλ. – Χάλης (Καστελίου)
 ΕΘΚ – Κορωνίδα (Καθιανών)

Δευτέρα 16/2 (19:00)
 Νέοι Μινωταύρου – Άρης Β. (Μουρνιών)

Τετάρτη 18/2 (19:00)
 Αστέρας Χ. – Ασπίδα (Μ. Ελιάς)


Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Βαθμολογία (12 αγώνες)

Σφακιά 36-7 32

Κουμπές 27-13 25

Υρτακίνα 31-19 23

Ασπάλαθος* 16-26 12

Ροδωπού* (-3) 12-34 3

Ν. Κισσαμικός Β* (-4) 11-34 0

Επόμενη 13η αγωνιστική

Σάββατο 14/2 (15:00)
 Ν. Κισσαμικός Β – Ροδωπού (Καστελίου)

Κυριακή 15/2 (15:00)
 Υρτακίνα – Κουμπές (Καντάνου)
 Ασπάλαθος – Σφακιά (Νεροκούρου)

