Τοπικό ποδόσφαιρο: Οι βαθμολογίες και οι επόμενες αγωνιστικές σε Α’, Β’ και Γ’ ΕΠΣ Χανίων

Βαθμολογίες και
επόμενη αγωνιστική
Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Βαθμολογία (19 αγώνες)
Πλατανιάς 43–9 48
Πανακρωτηριακός 59–19 47
ΑΕ Κυδωνίας 44-11 45
Μινώταυρος 56-15 43
Αρης Σ. 36-17 35
Κρ. Αστέρας 32-33 31
Ν. Κισσαμικός 37-25 28
Αμιλλα 31–40 25
Ιωνία 2000 31–34 24
Παγχανιακός/ΑΟΔΑ 28-33 20
Σπάθα 15-35 16
Παλαιόχωρα 24-49 16
Ιδομενέας 22-47 16
Ηρακλής Ν. 17-40 15
Ηφαιστος 23-49 14
Απόλλων (-1) 15–57 8
Επόμενη 20η αγωνιστική
Σάββατο 14/2 (15:00)
• Παγχανιακός/ΑΟΔΑ – Ιδομενέας (Αγ. Αποστόλων)
• Κρ. Αστέρας – ΑΕ Κυδωνίας (Μ. Ελιάς)
• Ήφαιστος – Ν. Κισσαμικός (Νεροκούρου)
• Σπάθα – Πλατανιάς (Κολυμπαρίου)
• Απόλλων – Άρης Σούδας (Σούδας)
• Μινώταυρος – Ιωνία 2000 (Μουρνιών)
Κυριακή 15/2 (15:00)
• Παλαιόχωρα – Πανακρωτηριακός (Παλαιόχωρας)
• Αμιλλα – Ηρακλής Νερ. (Μοδίου)
Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Βαθμολογία (16 αγώνες)
Ποσειδών Τ. 44-11 39
Θύελλα Καλ. 39-11 38
Αρης Β. 44-19 37
Τιτάν 36-15 33
Θησέας 31-16 29
Ικαρος Μ.* 29-27 24
ΕΘΚ* 26-28 21
Ασπίδα 17-18 21
Δόξα* 24-26 18
Ν. Μινώταυρου* 18-27 18
Κορωνίδα 32-55 16
Χάλης 13-32 11
Αστέρας Χ. 11-34 7
Τάλως 16–59 6
Επόμενη 17η αγωνιστική
Σάββατο 14/2 (15:00)
• Τιτάν – Θησέας (Ν. Χωριού)
Κυριακή 15/2 (11:00)
• Τάλως – Δόξα Π. (Νεροκούρου)
• Ποσειδών Τσ. – Ίκαρος Μ. (Σούδας)
Στις 15:00
• Θύελλα Καλ. – Χάλης (Καστελίου)
• ΕΘΚ – Κορωνίδα (Καθιανών)
Δευτέρα 16/2 (19:00)
• Νέοι Μινωταύρου – Άρης Β. (Μουρνιών)
Τετάρτη 18/2 (19:00)
• Αστέρας Χ. – Ασπίδα (Μ. Ελιάς)
Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Βαθμολογία (12 αγώνες)
Σφακιά 36-7 32
Κουμπές 27-13 25
Υρτακίνα 31-19 23
Ασπάλαθος* 16-26 12
Ροδωπού* (-3) 12-34 3
Ν. Κισσαμικός Β* (-4) 11-34 0
Επόμενη 13η αγωνιστική
Σάββατο 14/2 (15:00)
• Ν. Κισσαμικός Β – Ροδωπού (Καστελίου)
Κυριακή 15/2 (15:00)
• Υρτακίνα – Κουμπές (Καντάνου)
• Ασπάλαθος – Σφακιά (Νεροκούρου)