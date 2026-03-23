Τοπικό ποδόσφαιρο: Νίκη-ανόδου ο Πλατανιάς

■ Άλωσε µε 1-0 την έδρα του Μινώταυρου – Πάντα πρώτος

ο Πανακρωτηριακός – “Πεντάσφαιρος” ο Κουροµιχελάκης

Με γκολ του ∆ρακάκη στις καθυστερήσεις του α’ ηµιχρόνου ο Πλατανιάς άλωσε µε 1-0 την έδρα του Μινώταυρου και πλέον έγινε φαβορί για την άνοδο στη Γ’ Εθνική µαζί µε τον πρωτοπόρο Πανακρωτηριακό που πέρασε από την έδρα του Ιδοµενέα. Πρόσωπο της 25ης αγωνιστικής στην Α’ ΕΠΣΧ “Γιώργος Βούρβαχης ο Στέφανος Κουροµιχελάκης της ΑΕ Κυδωνίας µε πέντε γκολ ενώ στην ουρά ξεκαθαρίζει το τοπίο µετά την νίκη της Σπάθας µε 2-1 επί του Ηφαίστου.

Στην κορυφή της Β’ ΕΠΣΧ “Γιώργος Ζαγουράκης” µόνο ο Τιτάν έχασε έδαφος (1-1 µε τον ισχυρό Ικαρο) ενώ στην µάχη της παραµονής ο Τάλως Λενταριανών και ο Αστέρας Χαλέπας πέτυχαν σηµαντικές νίκες.

Πιο αναλυτικά:

Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης”

25η αγωνιστική

• Μινώταυρος – Πλατανιάς 0-1

Γκολ: 45+6 ∆ρακάκης (από φάουλ του Παληγεώργου)

∆ιαιτητής: Κανελάκης (Κολοκοτρώνης – Κοτσιφάκης), 4ος: Κουκλάκης

Μινώταυρος (Αντώνης Συροκάκης): Μινώταυρος (Αντώνης Συροκάκης): Λαζαρίδης, Νταγκουνάκης, Γιακουµάκης, Καράκης, Μαρτσάκης (80’ Περδικάκης), Σεληνιωτάκης (80’ Ανδρουλάκης), Μποτωνάκης, Μπακογιάννης, Κουκάκης (27′ λ.τρ. Κένγκα), Καρβούνης (52’ Ζαχαράκης), Ψαράκης

Πλατανιάς (Τάκης ∆ιακάκης): Καζάς, Θυµιόπουλος (62’ Κονατέ), Παληγεώργος, Κατσαρός, Μαρκουλάκης Χρ., Τουράι, Κυτράκης, Κατσούκης (90+2′ Κουτσιούδης), Μερόλλι, Πενταράκης (86’ Τσούτσης), ∆ρακάκης

• Ιδοµενέας – Πανακρωτηριακός 0-3

Γκολ: 21’ αυτογκόλ Μωραϊτάκης (από σέντρα του Κοπανάκη), 31’ Μπάτζιο, 80’ Κοπανάκης (από µπαλιά Σταµπολάκη)

Χαµένο πέναλτι: 31’ Νίκολλι το οποίο απέκρουσε ο Σαρτζετάκης αλλά στην εξέλιξη της φάσης έγινε το 0-2.

∆ιαιτητής: Ούτας (Κελαϊδής – Λεκάκης)

Ιδοµενέας (Βαγγέλης Πρόκος – Νίκος Καντεράκης): Σαρτζετάκης, Μαρκαντωνάκης, Μπιτζανάκης (85’ Χασάν), Καρυστινός (70’ Χαϊνταράι), Μαλαµάς, Μωραϊτάκης, Κακαβελάκης (85’ Μαυροµµάτης), Μερόλλη, Λαβράνος (85’ Βαϊγκούσης), Αλιφιεράκης, Στεφανίδης (64’ Κορδάκης).

Πανακρωτηριακός (Χρήστος Παπαδογιάννης -ο Β. Κούτας είχε ίωση): Καλαµαρίδης, Κελάκης, Κουκουράκης (61’ Μακράκης), Παπακαστρήσιος, Νίκολλι (80’ Ι. Ταπανάρης), Γεωργίου (78’ Σταµπολάκης), Κοπανάκης (80’ Σβουράκης), Πατελάκης, Χαϊδεµενάκης (61’ Σ. Ταπανάρης), Μπάτζιο, Τρούµπαλος.

• Ηρακλής Ν. – Άρης Σούδας 2-3

Γκολ: 1’ Ξυδέας, 38’ Μανωλακάκης (κεφαλιά από σέντρα Γιαννακούρου) – 26’ πέναλτι, 81’ Τσιµπρικίδης, 64’ φάουλ Σουχλάκης

∆ιαιτητής: Κασσελάκης (Στεφανίδου – Πατσουράκης)

Ηρακλής Νεροκούρου (Παναγιώτης Παλαθούρας): Κανιαµός, Κοκολάκης, Πρωτοπαπαδάκης, Μπασιάς, Ξυδέας (89’ Μπολανάκης), Ξενάκης (89’ Παπαδάκης), Πατεράκης (65’ ∆ηµητρίου), Γιαννακούρος, Συκαµιάς, Σπυριδάκης (65’ Μυριδάκης), Μανωλακάκης

Αρης Σούδας (Γιώργος Κόλτζος): Πενταράκης, Πανουτσόπουλος (46’ Τσατσαρής), Πλανάκης, Σούλιαρης, Ραψοµανίκης (76’ Αλσαουί), Τσιµπρικίδης (90+4’ Φαράζης), Τσίγκας, Βογιατζής (90+4’ Πυροβολάκης), Σουχλάκης, Ανδρίτσος, Ροκάκης

• Ιωνία 2000 – Νέος Κισσαµικός 0-2

Γκολ: 28’ Μουρατίδης, 77’ Μελισσόπουλος

∆ιαιτητής: Αντωνίου (Μπραουδάκη – Φώτης)

Ιωνία (Βασίλης Παπαδάκης): Καριµπίδης, Κουτσαυτάκης, Λουπάσης (86’ Ντενεκετζής), Σαχµπαζίδης, Αθουσάκης, Σταµούλης, Μπέσι, Σαριδάκης (71’ Περάκης), Οκερέκε (86’ Σπυρόπουλος), Κωνσταντόπουλος (46’ Πιτοπουλάκης), Κοκολαντωνάκης (46’ Λεβεντέλλης).

Νέος Κισσαµικός (Σπύρος Μπαξεβάνος): Τριανταφυλλάκης, Σηµαντηράκης, Καστανοπουλάκης, Λουβιτάκης (88’ Γκυµένγκα), ∆ηµακάκος, Βαρουχάκης, Μουρατίδης (85’ Μπέκας), Σκέντζος (88’ Τυράκης), Μανουσάκης, Μαρκ. Νάστο, Μελισσόπουλος.

• Αµιλλα – ΑΕ Κυδωνίας 1-6

Γκολ: 49’ Ντόκο – 24’, 32’, 41’, 76’, 83’ Κουροµιχελάκης, 33’ Πλατινάκης Θ.

Κόκκινη: 67’ Παρασκευούδης

∆ιαιτητής: Σινιοράκης (Μαρκέτακης – Βαλεντάκης)

Αµιλλα (Μάκης Σωφρόνογλου): Βλαχάκης, Πατρικάκης, Τερεράκης (60’ Καστρινάκης), Κολοµπάκης Σπ., Περαθωράκης (80’ Φυντικάκης), Μπερντίος, Ντόκο (60’ Μωραϊτάκης), Κουλούρης (60’ Κτιστάκης), Εξαρχος, Κολοµπάκης Ανδ., Παγωνάκης Γ.

ΑΕ Κυδωνίας (Γιώργος Ριτζάκης): Βροντάκης, Κουροµιχελάκης, Μαρινάκης (46’ Τσαούσι), Μαθιουδάκης, Καλλιάς (46’ Μαρτσάκης), Ζυµβραγάκης (71’ Γκιόκα), Γιακουµάκης, Πλατινάκης, Παρασκευούδης, Κοπάτσι (80’ Τσακωνάκης), Κοκάκης (59’ Καλογεράκης)

• Απόλλων – Κρ. Αστέρας 0-4

Γκολ: 55’, 56’ Λίτσι, 66’ Βανγκέλι, 90’ Μπαλίου Κ.

∆ιαιτητής: Ζιούτης (Λογαρίδης – Κοντογεώργος)

Απόλλων (Στέλιος Κουκουδάκης): Βίνιος, Χατζόπουλος, Λεβάκης (79’ Σουλκαµάνι), Σκέµπη, Ντούλινας, Χότζα, Κουντουράκης (12’ Γλυνιαδάκης), Κασιούµης (43’ Λούκα), Αµπατζής (79’ Τσέζµα), Νικηφόρος, Ζαχαρόπουλος (79’ Αλεξόπουλος).

Κρ. Αστέρας (Νεκτάριος Νικολιουδάκης): Κουράκης (74’ Προεστάκης), Βόκρι, Μαντσέλλι (64’ Κ. Μπαλλίου), Α. Μπαλλίου, Οικονοµόπουλος (64’ Λέκας), Τιχοµίροφ (86’ Σταµατάκης), Λίτσι, Βανγκέλι, Κελαϊδής (64’ Ντυρµίσι), Μιχαλόπουλος, Γελασάκης.

• Παλαιόχωρα – Παγχανιακός/ΑΟ∆Α 3-2

Γκολ: 4’ πέναλτι, 82’ Ζαϊµίδης (το πέναλτι κέρδισε ο ίδιος, ενώ το 2ο το πέτυχε µε κεφαλιά από φάουλ του Μανουσάκη), 42’ Κοσµάς (κεφαλιά από κεφαλιά πάσα του Θεοδωράκη) – 15’ πέναλτι Ντινάι (το πέναλτι κέρδισε ο Β. Αναστασόπουλος), 47’ Κληρονόµος

Κόκκινη: 69’ Ντινάι

∆οκάρι: 73’ φάουλ Γαλανίδη

∆ιαιτητής: Ούτας (Μπαταγκιώνη – Χάµπας)

Παλαιόχωρα (Τάκης Λαζαρίδης): Κόλα, Κοσµάς, Θεοδωράκης, Γρηγοροµιχελάκης, Λιτσαρδάκης, Παπαδοκωνσταντάκης (75’ Κοβάτσι), Μανουσάκης, Ζαϊµίδης (90’ Θ. Κουφάκης), Φοϊλέτα, Τζαγκαράκης, Μπαµπούλιας (55’ Καλλιγέρης).

Παγχανιακός/ΑΟ∆Α (Αλκης ∆ηµήτρης): Μωραΐτης, Φιωτάκης, Νησιούδης, Πέτροβιτς, Γαλανίδης, Θωµάκης (88’ Κουτουλάκης), Μπουρδάκης, Ν. Αναστασόπουλος (72’ Χατζηδάκης), Ντινάι, Κληρονόµος, Β. Αναστασόπουλος.

• Σπάθα – Ήφαιστος 2-1

Γκολ: 17’ Βαρουξάκης Ν., 66’ Καµαρά (πάσα Ν. Βαρουξάκη) – 52’ πέναλτι Μπούχλης

∆ιαιτητής: Κουκουράκης (Λογαρίδης – Σωτηράκης)

Σπάθα (Σπύρος Νικολαΐδης): ∆ασκαλάκης, Παπαδάκης (79’ Ζαΐµης), Κανελάκης, Κρασουδάκης, Κουρινός, Μέµα, Καµαρά, Σταυρουλάκης, Ν. Βαρουξάκης (90’ Νικολακάκης), Αγαθαγγέλου, Β. Βαρουξάκης.

Ηφαιστος (Στέλιος Τζωρτζάκης): Μελισσινός, Κούρτης, Σούλκε, Λαβράνος, Πατούλιας (70’ Τσιριβάς), Αρζίδης, Μπούχλης, Χατζηδάκης, Καβρουδάκης, Βελής, Σελενίτσα.

Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης”

22η αγωνιστική

• Αστέρας Χ. – Ν. Μινωταύρου 2-1

Γκολ: 47’ Λαµάι, 62’ Σγουράκης – 84’ φάουλ Κοµίτσι Ρετζ.

Κόκκινη: 21’ Κοµίτσι Γκ.

∆ιαιτητής: Κανελάκης (Στεφανίδου – Σφακιανάκης)

Αστέρας Χαλέπας (Γιάννης Χαζηράκης): Τραχαλάκης, Κυριακάκης, Γιόνι, Γαρυφαλλής, Σκουµπάκης (52′ Νταντής), Σπανουδάκης, Καραµιχάλης, Ντουντουνάκης (60’ Σγουράκης), Κατελανάκης (66’ Μεταξάς), Λαµάι, Παρασκάκης-Μπατίστας (60’ Κουτρουλάκης)

Νέοι Μινωταύρου (Στέλιος Παντελακάκης): Κρασάκης, Θάνος, Χαλίλι, Ζηδιανάκης, Κοµίτσι Ρ., Κατάκης (75’ Γεωργιακάκης) Σακουάλος (55’ Αφεντουλίδης), Μπελώνης (55’ Βασιλάκης), Κοµίτσι Γκ., Μαρκουλάκης, Στόιτσος (75’ Παπανικολάου)

• ΕΘΚ – Ποσειδών Τσικ. 1-3

Γκολ: 84’ Παλαιολόγος – 36’, 70’ Παρασκάκης-Μπατίστας (το 1ο από πάσα Τσίτα και το 2ο από πάσα Καραγιαννίδη), 65’ Κέκας (από κόρνερ Παρασκάκη)

∆ιαιτητής: Νταµαδάκης (Κοτσιφάκης – Βαλεντάκης)

ΕΘΚ (Απόστολος Τζόκας – απουσίαζε ο Μ. Γιαννόπουλος): ∆αραµάρας-Κερφύλιας, Χναράκης, Γκουµές, Γκούβερης, Παλαιολόγος (85’ Τσάβος), Πολιτάκης, Βολιώτης (78’ Κωσταριδάκης), Καλµπαζίδης (63’ Καστανιώτης), Μανελλάρη, Μπαγετάκος, Πατεράκης.

Ποσειδών Τσικαλαριών (Γιώργος Ζερβουδάκης): Βουντουράκης, Ιωαννίδης (80’ Ζάρβος), Μίχος (80’ Κοκολογιάννης), Καραγιαννίδης, Κέκας, Ασηµακόπουλος (80’ Λαγός), Χαϊντερδί, Τσίτας, Παπαδόπουλος (73’ Βεργεράκης), Λαπάνι (58’ Τύµπας), Παρασκάκης-Μπατίστας.

• Τιτάν – Ίκαρος Μ. 1-1

Γκολ: 53’ Νιαυραδάκης (ασίστ Σπαθαράκης) – 76’ Αγγέλου (µπαλιά Χριστόπουλος)

Κόκκινη: 90’ Νιαυραδάκης

∆οκάρι: 10’ Αγγέλου

∆ιαιτητής: Κελαϊδής (Μπραουδάκη – ∆ράκος)

Τιτάν (Γιώργος Βολακάκης): Μουσουράκης, Αννιτσάκης (65’ Θ. Ντακάκης), Μπικάκης, Εµεξηζίδης, Σίνης, Μουτσάκης, Κοκκινάκης (65’ Τζερεµές), Αγαπ. Ματζοράκης, Α. Νιολάκης, Σπαθαράκης, Νιαυραδάκης.

Ικαρος Μουρνιών (Γιώργος Σπαράκης): Νιαουνάκης, Μήτρου, Καστρινάκης (75’ Κουτουλάκης), Κοντογεωργίου, Κουργιαντάκης, Αµπατζίδης, Λαφαζάνης (88’ Σκιτζής), Χριστόπουλος, Αγγέλου, Κατσουλάκης, Κοκάκης.

• Θύελλα Καλ. – Ασπίδα 1-0

Γκολ: 52’ Ανδρονικίδης

Χαµένο πέναλτι: Σισώης (άουτ). Το πέναλτι κέρδισε ο Πηγής.

∆ιαιτητής: Παναγόπουλος (∆ρακάκης – Περουλάκης)

Θύελλα Καλαθενών (Μάριο Ζντράβκοβιτς): Καστρινάκης, Σίδερης, Βαρουχάκης, Καλογεράκης, Κουφογιαννάκης, Μπέλµπα (46’ Μπερντίος), Ανδρέου, ∆ηµητρίου (87’ Κοµπογεννητάκης), Ανδρονικίδης (57’ Πέππας), Σπουργίτης, Κελέση

Ασπίδα (∆ηµήτρης Φούρλας): Βουλγαράκης, Πετράκης, Κοκοτσάκης (46’ Ταξιάρχου), Ροκάκης, ∆ιγενάκης, Μπαχτής, Μπερβανάκης, Σισώης, Κυµινουλάκης, Μπόκολος Κ. (71’ Πηγής), Κοζάκης

• Τάλως – Κορωνίδα 7-2

Γκολ: 1’, 45’ Νικάκης, 50’ Πέπα Αγγ., 70’ Στυλιανάκης, 84’ Μακσίµ, 90’, 90+1’ Πέπα Αν. – 12’ Μαρτσάκης, 21’ Κόλα

Κόκκινη: 57’ Μανταδάκης

∆ιαιτητής: Μισαηλίδης (Κολοκοτρώνης – Μαρκέτακης)

Τάλως (Γιώργος Μπονατάκης): Καρνάβας-Σκάρπος, Γεωργιλάς, ∆ρακονταείδης, Αµαξόπουλος, Μακσίµ, Αντζ. Πέπα (76’ Αντρ. Πέπα), Χριστοδουλάκης (86’ Ροζάκης), Στυλιανάκης, Νικάκης (87’ Κουκουνάκης), Σινάνογλου, ∆ασκαλάκης.

Κορωνίδα (Κώστας Καρατζάς): Γκιόνι, Καπλάνης, Ι. Κοκολάκης, Γρ. Παπαδάκης, Σκανδαλάκης, Ν. Παπαδάκης (85’ Αλεξανδρόπουλος), Π. Ρεβελάκης, Μανταδάκης, Μαρτσάκης, Κόλα (70’ Κισσαµιτάκης), Μποτωνάκης.

• Άρης Βουκ. – Θησέας 1-0

Γκολ: 78’ Τσένι

∆ιαιτητής: Κρικέλης (Ζιούτης – Λεκάκης)

Αρης Βουκολιών (Σταµάτης Φλεµετάκης): Τσαβαρής, Μπουρδάκης, Κορκίδης, Σοφιανόπουλος, Μαριανάκης, Ζογράφι (66’ Ζαχαριάδης), Πατελάκης, Χατζηµαρινάκης Ι., Τσένι, Νικολαντωνάκης (66’ Φασαράκης), Λουβιτάκης (89’ Παρασκευόπουλος)

Θησέας (Χάρης Γκόντζος): Τραϊτόρος. Παλαθούρας, Ντόκο, Αµπντελφατάχ (72’ Λιµογιάννης), Αντικίδης, Αποστόλου, Τσοχαλής (83’ Γεωργιλάς), Μπιτζανάκης, Λάκκας (83′ Πραµατευτάκης), Ντίµοφ (79’ Κύρογλου), Ανδρεάδης

∆ευτέρα (16:00)

• Χάλης – ∆όξα Π. (Βαρυπέτρου)

∆ιαιτητής: Γιαννουλάκης (Μαρκουλάκης – Νικολαΐδης)