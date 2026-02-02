Τοπικό ποδόσφαιρο: Με ψυχή η Παλαιόχωρα 2-2 με Πλατανιά

»Στον πόντο ο Πανακρωτηριακός ενώ η Αμιλλα έβγαλε νοκ άουτ τον Αρη

Χωρίς τον τιμωρημένο αρχηγό της Μανουσάκη και παρότι στο 85’ και στο 90’ δέχθηκε δύο γκολ η Παλαιόχωρα απέσπασε στο 90+4 ισοπαλία 2-2 από τον Πλατανιά στο Μάλεμε την 19η αγωνιστική στην Α’ ΕΠΣΧ “Γιώργος Βούρβαχης” βάζοντας φωτιά στη μάχη του τίτλου.

Πλέον ο Πανακρωτηριακός αλλά και οι ΑΕ Κυδωνίας, Μινώταυρος αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους για τίτλο ενώ αντίθετα η Αμιλλα με το 3-1 στη Σούδα έθεσε οριστικά νοκ άουτ τον Αρη.

Στην Β’ ΕΠΣΧ “Γιώργος Ζαγουράκης” ο Τιτάν έχασε έδαφος με την ήττα στον Ναύσταθμο (2-1 από την Ασπίδα) ενώ στη Γ’ τα Σφακιά νίκησαν στο ντέρμπι 1-0 τον Κουμπέ και αγκάλιασαν τον τίτλο. Πιο αναλυτικά:

Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης”

19η αγωνιστική

• Πλατανιάς – Παλαιόχωρα 2-2

Γκολ: 85’, 90’ Δρακάκης – 54’ Μπαμπούλιας, 90+4 Κοβάτσι

Κόκκινη: Καραγιώργος (στη λήξη) όπως και ο προπονητής Β. Αγγελάκης στο 83’.

Διαιτητής: Κρικέλης (Πατσουράκης – Μπαντά)

Πλατανιάς (Βαγγέλης Αγγελάκης): Καζάς, Μερόλλι, Μαρκουλάκης (80’ Σαρρής), Καραγιώργος, Κατσαρός, Τουράι (70’ Τσούτσης), Κυτράκης, Μαράκης (46’ Πενταράκης), Κατσούκης, Δρακάκης, Θυμιόπουλος (60’ Κουτσιούδης).

Παλαιόχωρα (Τάκης Λαζαρίδης): Κόλα, Κοσμάς, Θεοδωράκης, Λιτσαρδάκης, Ρουσιάκης (46’ Μπαμπούλιας, 90+4’ Θ. Κουφάκης), Τζαγκαράκης, Ζαϊμίδης, Π. Κουφάκης (90’ Κοβάτσι), Καλλιγέρης (46’ Γρηγορομιχελάκης), Τριφύλλης (90’ Αγγελάκης), Φοϊλέτα.

*Μετά τη λήξη ανακοινώθηκε το διαζύγιο του Πλατανιά με τον προπονητή Βαγγέλη Αγγελάκη σε μία απόφαση που «ελήφθη σε άριστο κλίμα και με αμοιβαίο σεβασμό» όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

• Πανακρωτηριακός – Ιωνία 2000 4-2

Γκολ: 40’, 50’ Τσίγκας (το 1ο με κεφαλιά από κόρνερ Κοπανάκη και το 2ο από πάσα Νίκολλι), 47’ πέναλτι, 53’ Νίκολλι (το πέναλτι κέρδισε ο ίδιος ενώ το 2ο από ασίστ Τρούμπαλου) – 4’ Πιτοπουλάκης (σέντρα Μπέσι), 68’ Κωνσταντόπουλος (ασίστ Σταμούλης)

Δοκάρι: 5’ Νίκολλι

Διαιτητής: Σινιοράκης (Βαλεντάκης – Λεκάκης)

Πανακρωτηριακός (Βασίλης Κούτας): Καλαμαρίδης, Κελάκης, Πατελάκης, Βαρδάκης (67’ Σταμπολάκης), Μακράκης, Παπακαστρήσιος, Κούτας (38’ Μποντούρι), Τρούμπαλος (67’ Καραλάκης), Χαϊδεμενάκης (38’ Κοπανάκης), Νίκολλι, Φ. Τσίγκας (60’ Ι. Ταπανάρης).

Ιωνία (Βασίλης Παπαδάκης): Καρμπίδης, Αθανασάκης, Λουπάσης (67’ Κουτσαυτάκης), Σαχμπαζίδης, Σταμούλης, Πιτοπουλάκης (61’ Καπαράκης), Μπέσι, Λεβεντέλλης (61’ Μαυρομμάτης), Σαριδάκης (71’ Ντενεκετζής), Οκερέκε, Κοκολαντωνάκης (61’ Κωνσταντόπουλος).

• Ιδομενέας – Κρ. Αστέρας 2-4

Γκολ: 69’ Γιαννικάκης, 89’ Χασάν – 28’ Λίτσι, 35’, 58’ Βανγκέλι, 75’ Λέκας,

Κόκκινη: 60’ Μαντσέλλι

Διαιτητής: Αντωνίου (Κολοκοτρώνης – Σφακιανάκης)

Ιδομενέας (Βαγγέλης Πρόκος – Νίκος Καντεράκης): Σαρτζετάκης, Κακαβελάκης (38’ Χασάν), Μπιτζανάκης, Μαρκαντωνάκης, Γιαννικάκης (78’ Μπουγκάς), Στεφανίδης (56’ Χαϊνταράι), Καρυστινός (78’ Κορδάκης), Μερόλλη, Κούρος, Μαλαμάς, Λαβράνος

Κρ. Αστέρας (Σπύρος Αρτζουχαλτζής – Νεκτάριος Νικολιουδάκης): Κουράκης (87’ Προεστάκης), Βόκρι, Περάκης Γ., Ντυρμίσι (78’ Σκουρτάι), Μαντσέλλι, Μπαλλίου Αν., Οικονομόπουλος, Λέκας, Λίτσι (87’ Σταματάκης), Βανγκέλι (78’ Μπαλλίου Κων.), Γελασάκης

• Παγχανιακός/ΑΟΔΑ – Ήφαιστος 2-0

Γκολ: 2’ Γαλανίδης, 50’ Κληρονόμος

Διαιτητής: Γιαννουλάκης (Μπραουδάκη – Μαρκετάκης)

Παγχανιακός/ΑΟΔΑ (Αλκης Δημήτρης): Κοτρωνάκης, Αργυρουδάκης (90’ Κούμπουλλα), Νησιούδης, Κληρονόμος (67’ Παπαδημητράκης), Μπουρδάκης, Β. Αναστασόπουλος, Ντινάι (90’ Φιωτάκης), Γαλανίδης (90’ Κουτουλάκης), Σκαράκης, Σταθινάκης, Πέτροβιτς (46’ Μουσταφά)

Ηφαιστος (Μιχάλης Κυριακίδης): Μελισσινός, Σούλκε (78’ Κούρτης), Νικολακάκης, Ματζοράκης, Λαβράνος, Μπούχλης, Λεντέρης, Καβρουδάκης, Βελής (56’ Νταουντάκης), Χατζηδάκης (65’ Λουπασάκης), Κουτσοκολάκης

*Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν στο κέντρο κρατώντας μία φανέλα του ΠΑΟΚ τιμώντας τη μνήμη των οπαδών του.

• ΑΕ Κυδωνίας – Σπάθα 3-0

Γκολ: 14’ Κουρομιχελάκης (κεφαλιά από πλάγιο Μπούκη), 50’ Σαντσόλλι (κόρνερ Κοντορινάκη), 60’ Μαθιουδάκης (πάσα Σαντσόλλι)

Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Βράγκου – Σωτηράκης)

ΑΕ Κυδωνίας (Γιώργος Ριτζάκης): Βροντάκης, Μπούκης, Σφυριδάκης, Τρικουνάκης, Γιακουμάκης (65’ Τσαούσι), Μαθιουδάκης, Κοντορινάκης (75’ Παρασκευούδης), Θ. Πλατινάκης (40’ λ.τρ. Ζυμβραγάκης), Σαντσόλλι (75’ Καλογεράκης), Κουρομιχελάκης, Κοκάκης (65’ Καλλιάς).

Σπάθα (Σπύρος Νικολαΐδης): Δασκαλάκης, Γκούντελος, Κανελλάκης, Κρασουδάκης (75’ λ.τρ. Πενταράκης), Ζαΐμης, Νικολακάκης (33’ λ.τρ. Φραντζολάκης), Β. Βαρουξάκης, Μέμα, Καμαρά (55’ Γκουντελίτσας), Αγαθαγγέλου, Ν. Βαρουξάκης.

• Ν. Κισσαμικός – Απόλλων 7-0

Γκολ: 3’ Κατσανοπουλάκης, 5’ Νάστο Μαρκ., 8’, 28’ Σκέντζος, 19’ Μπέκας, 57’ Μελισσόπουλος, 69’ Μανουσάκης

Διαιτητής: Νταμαδάκης (Κελαϊδής – Κατσαρός)

Νέος Κισσαμικός (Σπύρος Μπαξεβάνος): Μαστοράκης, Σημαντηράκης, Μαυρουδής, Καστανοπουλάκης, Λουβιτάκης (12’ λ.τρ. Μπέκας), Μουρατίδης (69’ Γκυμένγκα), Σκέντζος, Μελισσόπουλος (69’ Τυράκης), Μανουσάκης, Κομπογεννητάκης (74’ Ψωματάκης), Μαρκ. Νάστο (74’ Κοσμάς).

Απόλλων (Στέλιος Κουκουδάκης): Σφακιωτάκης (67’ Μαραγκουδάκης), Κασιούμης, Γλυνιαδάκης (46’ Λεβάκης), Κοκολάκης (72’ Σουλκαμάνι), Ντούλινας, Σκέμπη, Κουντουράκης (57’ Αμπατζής), Μεγαλακάκης, Ιβάνοφ (57’ Τσέζμα), Νικηφόρος, Βουρδουμπάς.

• Ηρακλής Νερ. – Μινώταυρος 0-5

Γκολ: 25’ αυτογκόλ Πρωτοπαπαδάκης Ν. (από κόρνερ Μποτωνάκη), 47’ Κένγκα, 63’ Ψαράκης, 79’, 83’ Περδικάκης

Δοκάρι: Κένγκα

Διαιτητής: Κουκλάκης (Μαυρεδάκης – Κοτσιφάκη)

Ηρακλής Νερ. (Παναγιώτης Παλαθούρας): Προβιάς, Μπασιάς, Κωνσταντουδάκης, Πρωτοπαπαδάκης Ν., Πρωτοπαπαδάκης Π. (67’ Κεραμιανάκης), Πατεράκης (46’ Μυριδάκης), Γιαννακούρος, Συκαμιάς (57’ Κοντόπουλος), Μπολανάκης, Ξυδέας, Μανωλακάκης (73’ Παπαδάκης)

Μινώταυρος (Αντώνης Συροκάκης): Λαζαρίδης, Βέρδος (77’ Καυκαλάς), Γιακουμάκης, Νταγκουνάκης, Μπακογιάννης (54’ Ανδρουλάκης), Σεληνιωτάκης, Μποτωνάκης, Κουκάκης (69’ Περδικάκης), Κένγκα, Μαρτσάκης (69’ Πατελάκης), Ψαράκης (77’ Γκιόκα)

• Άρης Σούδας – Αμιλλα 1-3

Γκολ: 40’ Σούλιαρης – 39’, 78’ Κουλούρης, 83’ Παγωνάκης Λ.

Δοκάρι: 43’ Σελινιωτάκης

Διαιτητής: Ούτας (Λογαρίδης – Ζιούτης)

Αρης Σούδας (Γιώργος Κόλτζος): Κοκκαλάς, Προκοπάκης (46’ Ροκάκης), Πλανάκης, Σούλιαρης, Ραψομανίκης (46’ Λιάσκας Β.), Τσίγκας, Βογιατζής, Τσατσαρής, Σελινιωτάκης, Κολοβός (64’ Αλσαουί), Στρατουδάκης

Αμιλλα (Μάκης Σωφρόνογλου): Βλαχάκης, Παρασκάκης, Παγωνάκης Ελ., Κολομπάκης Ανδ., Ντόκο (46’ Τσαβαρής), Κουλούρης (88’ Ποντικάκης), Κτιστάκης (80’ Μαρουλάκης), Μπερντίος (90+2’ Στεφανίδης), Τερεράκης, Εξαρχος, Μαυρομάτης

Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης”

16η αγωνιστική

• Ποσειδών Τσ. – Αστέρας Χ. 4-0

Γκολ: 30’ Βεντούρης (κεφαλιά Λαπάνι και απόκρουση Τραχαλάκη), 64’, 85’ Τσίτας (από σέντρα Παρασκάκη Μπατίστα και βολέ του Βουντουράκη αντίστοιχα), 67’ Παρασκάκης Μπατίστας (πάσα Βεντούρη)

Δοκάρι: 25’ Ασημακόπουλος)

Διαιτητής: Γιαννουλάκης (Χατζηδάκης – Βράγκου

Ποσειδών Τσικαλαριών (Γιώργος Ζερβουδάκης): Βουντουράκης, Ιωαννίδης (60’ Καραγιαννίδης), Μίχος (73’ Βεργεράκης), Χαϊντερδί, Μαγγέλας, Ασημακόπουλος, Τσίτας, Λαπάνι (70’ Κέκας), Βεντούρης, Παπαδόπουλος (60’ Τύμπας), Παρ. Παρασκάκης Μπατίστας (73’ Πυροβολάκης).

Αστέρας Χαλέπας (Γιάννης Χαζηράκης): Τραχαλάκης, Ζωγραφάκης (80’ Αθητάκης), Γιόνι, Κοντός, Κελάκης, Παπαδάκης, Καραμιχάλης (80’ Καραμιχάλης), Σγουράκης (76’ Ντουντουνάκης), Μεταξάκης, Λαμάι, Νταντής (46’ Παυλ. Παρασκάκης Μπατίστας).

• Κορωνίδα – Θύελλα Καλ. 1-4

Γκολ: 83’ Μαρτσάκης – 50’, 88’ Μπερντίος Ν., 55’ Κελέση, 75’ Μαργαριτάκης.

Διαιτητής: Μισαηλίδης (Παναγόπουλος – Βεργεράκης)

Κορωνίδα (Κώστας Καρατζάς): Ρεβελάκης Μιχ., Καπλάνης, Κοκολάκης, Παπαδάκης Γρ., Σκανδαλάκης, Παπαδάκης Νικ. (77’ Κοτρωνάκης), Ρεβελάκης Παντ., Μανταδάκης (32’ Σαρτζετάκης), Μαρτσάκης, Κισσαμιτάκης (77’ Κόλα), Μπραουδάκης (66’ Αλεξανδρόπουλος)

Θύελλα Καλ. (Μάριο Ζντράβκοβιτς): Καστρινάκης, Βαρουχάκης, Καλογεράκης, Κουφογιαννάκης, Ανδρέου, Σίδερης, Δημητρίου (66’ Σπουργίτης), Λουβιτάκης, Γκιούλα (46’ Μπερντίος), Κελέση (86’ Γιυμένγα), Μαργαριτάκης

• Θησέας – Τάλως 5-1

Γκολ: 2’ Μπιτζανάκης, 22’, 25’, 57’ Ανδρεάδης (το 1ο από σέντρα Γεωργιλά ενώ το 2ο και 3ο από σέντρα και κόρνερ αντίστοιχα του Μπιτζανάκη), 88’ Παλαθούρας (σέντρα Γεωργιλά) – 12’ Καρπουζάς

Διαιτητής: Κουκλάκης (Στεφανίδου – Κοντογεώργος Θ.)

Θησέας (Χάρης Γκόντζος): Κονσολάκης, Τσόχαλης (46’ Πραματευτάκης), Παλαθούρας, Λάκκας, Αποστόλου, Μπιτζανάκης (60’ Ντίμοφ), Σφυριδάκης (46’ Αμπντελφατάχ), Γεωργιλάς, Λιμογιάννης (60’ Νίτσε), Ανδρεάδης (70’ Σταφιλίδης), Μαρκουλάκης.

Τάλως (Γιώργος Μπονατάκης): Καρνάβας Σκάρπος, Δρακονταείδης, Απέργης, Σερβίνας (58’ Αντζ. Πέπα), Γιανναράκης (67’ Ροζάκης), Στυλιανάκης (67’ Φανουργιάκης), Μακσίμ, Σάρκα (58’ Μήτρος), Ματαράγκας, Νικάκης, Καρπούζας (87’ Βροντάκης).

• Ασπίδα – Τιτάν 2-1

Γκολ: 32’, 60’ πέναλτι Σισώης Π. (το πέναλτι κέρδισε ο ίδιος) – 45’ Νιαυραδάκης (ασίστ Σπαθαράκη)

Κόκκινη: 60’ Τζαγκαράκης

Διαιτητής: Κρικέλης (Κολοκοτρώνης – Κοντογεώργος Ε.) με τους φιλοξενούμενους να ζητούν πέναλτι στην εκπνοή.

Ασπίδα (Δημήτρης Φούρλας): Βουλγαράκης, Κοζάκης, Διγενάκης, Καπετανάκης, Ροκάκης, Ιβόπουλος (64’ Φραγκιαδάκης), Τρουλλινός, Φούτρας, Μπόκολος Κ., Μητσώνης (28’ λ.τρ. Σισώης), Μπαχτής (80’ Κιμινουλάκης)

Τιτάν (Γιώργος Βολακάκης): Τζαγκαράκης, Ματζοράκης Αρτ., Νιολάκης Γ., Σίνης, Πολιτάκης (46’ Εμεξεζίδης), Μουτσάκης (80’ Αντωνόπουλος), Ματζοράκης Αγ. (72’ Μπατής), Νιολάκης Α., Σπαθαράκης, Κοκκινάκης (60’ Μουσουράκης), Νιαυραδάκης

• Χάλης – Άρης Βουκ. 0-2

Γκολ: 24’ Λουβιτάκης (πάσα Χιμπράκου), 37’ Μαριανάκης (ασίστ Ζογράφι)

Διαιτητής: Ζιούτης (Μπραουδάκη – Δρακάκης)

Χάλης (Βαγγέλης Ανδρεαδάκης): Χαιρετάκης, Κτενιαδάκης, Διαμαντόπουλος (65’ Αλί), Σταθάκης, Παπαδάκης, Παντελάκης, Ξανθουδάκης (85’ Τσαούσι), Βόρφι (85’ Αγγελάκης), Οικονόμου, Βασίλεβ (65’ Τσικουδάκης), Χαιρετάκης (10’ λ.τρ. Αντωνάκης)

Αρης Βουκολιών (Σταμάτης Φλεμετάκης): Τσαβαρής, Κορκίδης, Μπουρδάκης, Μαριανάκης (46’ Φασαράκης), Σοφιανόπουλος, Ζογράφι, Πατελάκης, Χατζημαρινάκης Ι. (65’ Χισάι), Τσένι (46’ Νικολαντωνάκης), Λουβιτάκης (54’ Παρασκευόπουλος)

Δευτέρα (19:00)

• Δόξα Π. – Νέοι Μινωταύρου (Μ. Ελιάς)

• Ίκαρος Μ. – ΕΘΚ (Νεροκούρου)

Γ’ κατηγορία

12η αγωνιστική

• Σφακιά – Κουμπές 1-0

Γκολ: 65’ Βούρβαχης (ασίστ Ιωσ. Τζωρτζάκης)

Διαιτητής: Νταμαδάκης (Λεκάκης – Σωτηράκης)

Σφακιά (Μανώλης Τζωρτζάκης): Σφηνιαδάκης, Μ. Σφηνιάς, Μπαϊλάκης, Μπούχλης, Καγιαδάκης (46’ Ιωσ. Τζωρτζάκης, 74’ λ.τρ. Στρ. Τσικουράκης), Βούρβαχης (90’ Οικονομάκης), Ι. του Μ. Σφηνιάς (90’ Μαν. Δεληγιαννάκης), Ι. του Ν. Σφηνιάς, Χομπιτάκης, Σποντιδάκης, Αναστασιάδης.

Κουμπές (Γιώργος Αγγελάκης): Σταυρουλάκης, Κοτσυφάκης (72’ Μουτσάνι), Νταουντάκης, Σκυβαλάκης, Δαμουράς, Σταμενίτης, Χαλβατζάκης (81’ Πατεράκης), Αργυρουδάκης, Π. Πολυχρονάκης, Χρ. Πολυχρονάκης, Καρούσος (46’ Πεπονούλας).

• Ν. Κισσαμικός Β – Υρτακίνα 1-2

Γκολ: 40′ Βαρουχάκης – 38′ Πατουλιώτης, 90′ Παππάς

Κόκκινη: 58’ Χερουβάκης (Ν.Κ.) στον πάγκο

Διαιτητής: Μαραγκάκης (Δράκος – Περουλάκης Φ.)

Νέος Κισσαμικός Β’: Σκαλιδάκης, Αποστολάκης, Δεικτάκης (46’ Τσεκρέζι), Μπάλα, Τάτσα, Κοσμάς, Τυρράκης, Βαρουχάκης, Νικολακάκης, Γυιμένγκα, Ψωματάκης (87’ λ.τρ. Μαραγκουδάκης).

Υρτακίνα (Δημήτρης Δοντσίδης): Τσομπάνογλου, Γκεκάϊ, Καστρινάκης (20’ λ.τρ. Τσέλα Αρντι), Βακάκης (55’ λ.τρ. Μπομπολάκης), Δοντσίδης, Σαρτζετάκης, Παππάς, Μπολντούρα (80’ λ.τρ. Ρενάτο Γκεγκάι), Γρυφάκης, Γεωργιλάκης, Πατουλιώτης

Τετάρτη (15:00)

• Ασπάλαθος – Ροδωπού (Αγ. Μαρίνας)

Ο ΜΠΟΥΛΜΑΓΚΑ 10Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Σήμερα η κλήρωση σε πλέι οφ και πλέι άουτ

Διεξάγεται σήμερα (15:00) η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι αουτ στη Σούπερ Λιγκ 2. Νωρίτερα στις 14:00, θα προηγηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Χανιά ως γνωστών βρίσκονται από την Παρασκευή στην Κύπρο για μίνι προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Νίκου Αναστόπουλου. Ενώ ο Μολδαβός, 22χρονος αμυντικός μέσος Βίκου Μπουλμάγκα (φωτ.) αποτελεί τη 10η χειμερινή μεταγραφή.

Σε αγώνες στα διάφορα σπορ είχαμε:

Πρωτάθλημα Κ17 γυναικών

• ΑΟ Χανιά – ΡΕΑ …..

• ΑΣ Τριάντα Ιάλ. – Ποσειδών L. 1-0

Βόλεϊ Νεανίδων (β’ ημιτελικός)

• Κύδωνας – Γρύπας 3-1

Β’ Εθνική χάντμπολ ανδρών

• Ιδομενέας – Ολυμπιακός Κερ. 22-31

Α1 Εθνική πόλο αντρών

• Πανιώνιος – ΝΟ Χανίων 28-5

Περισσότερα σε επόμενο φύλλο μας.