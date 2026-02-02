menu
15.4 C
Chania
Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Τοπικό ποδόσφαιρο: Με ψυχή η Παλαιόχωρα 2-2 με Πλατανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

»Στον πόντο ο Πανακρωτηριακός ενώ η Αμιλλα έβγαλε νοκ άουτ τον Αρη

Χωρίς τον τιμωρημένο αρχηγό της Μανουσάκη και παρότι στο 85’ και στο 90’ δέχθηκε δύο γκολ η Παλαιόχωρα απέσπασε στο 90+4 ισοπαλία 2-2 από τον Πλατανιά στο Μάλεμε την 19η αγωνιστική στην Α’ ΕΠΣΧ “Γιώργος Βούρβαχης” βάζοντας φωτιά στη μάχη του τίτλου.

 

Πλέον ο Πανακρωτηριακός αλλά και οι ΑΕ Κυδωνίας, Μινώταυρος αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους για τίτλο ενώ αντίθετα η Αμιλλα με το 3-1 στη Σούδα έθεσε οριστικά νοκ άουτ τον Αρη.

Στην Β’ ΕΠΣΧ “Γιώργος Ζαγουράκης” ο Τιτάν έχασε έδαφος με την ήττα στον Ναύσταθμο (2-1 από την Ασπίδα) ενώ στη Γ’ τα Σφακιά νίκησαν στο ντέρμπι 1-0 τον Κουμπέ και αγκάλιασαν τον τίτλο. Πιο αναλυτικά:

Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης”

19η αγωνιστική

Πλατανιάς – Παλαιόχωρα 2-2

Γκολ: 85’, 90’ Δρακάκης – 54’ Μπαμπούλιας, 90+4 Κοβάτσι

Κόκκινη: Καραγιώργος (στη λήξη) όπως και ο προπονητής Β. Αγγελάκης στο 83’.

Διαιτητής: Κρικέλης (Πατσουράκης – Μπαντά)

Πλατανιάς (Βαγγέλης Αγγελάκης): Καζάς, Μερόλλι, Μαρκουλάκης (80’ Σαρρής), Καραγιώργος, Κατσαρός, Τουράι (70’ Τσούτσης), Κυτράκης, Μαράκης (46’ Πενταράκης), Κατσούκης, Δρακάκης, Θυμιόπουλος (60’ Κουτσιούδης).

Παλαιόχωρα (Τάκης Λαζαρίδης): Κόλα, Κοσμάς, Θεοδωράκης, Λιτσαρδάκης, Ρουσιάκης (46’ Μπαμπούλιας, 90+4’ Θ. Κουφάκης), Τζαγκαράκης, Ζαϊμίδης, Π. Κουφάκης (90’ Κοβάτσι), Καλλιγέρης (46’ Γρηγορομιχελάκης), Τριφύλλης (90’ Αγγελάκης), Φοϊλέτα.

*Μετά τη λήξη ανακοινώθηκε το διαζύγιο του Πλατανιά με τον προπονητή Βαγγέλη Αγγελάκη σε μία απόφαση που «ελήφθη σε άριστο κλίμα και με αμοιβαίο σεβασμό» όπως σημειώνει η σχετική ανακοίνωση.

Πανακρωτηριακός – Ιωνία 2000 4-2

Γκολ: 40’, 50’ Τσίγκας (το 1ο με κεφαλιά από κόρνερ Κοπανάκη και το 2ο από πάσα Νίκολλι), 47’ πέναλτι, 53’ Νίκολλι (το πέναλτι κέρδισε ο ίδιος ενώ το 2ο από ασίστ Τρούμπαλου) – 4’ Πιτοπουλάκης (σέντρα Μπέσι), 68’ Κωνσταντόπουλος (ασίστ Σταμούλης)

Δοκάρι: 5’ Νίκολλι

Διαιτητής: Σινιοράκης (Βαλεντάκης – Λεκάκης)

Πανακρωτηριακός (Βασίλης Κούτας): Καλαμαρίδης, Κελάκης, Πατελάκης, Βαρδάκης (67’ Σταμπολάκης), Μακράκης, Παπακαστρήσιος, Κούτας (38’ Μποντούρι), Τρούμπαλος (67’ Καραλάκης), Χαϊδεμενάκης (38’ Κοπανάκης), Νίκολλι, Φ. Τσίγκας (60’ Ι. Ταπανάρης).

Ιωνία (Βασίλης Παπαδάκης): Καρμπίδης, Αθανασάκης, Λουπάσης (67’ Κουτσαυτάκης), Σαχμπαζίδης, Σταμούλης, Πιτοπουλάκης (61’ Καπαράκης), Μπέσι, Λεβεντέλλης (61’ Μαυρομμάτης), Σαριδάκης (71’ Ντενεκετζής), Οκερέκε, Κοκολαντωνάκης (61’ Κωνσταντόπουλος).
 Ιδομενέας – Κρ. Αστέρας 2-4

Γκολ: 69’ Γιαννικάκης, 89’ Χασάν – 28’ Λίτσι, 35’, 58’ Βανγκέλι, 75’ Λέκας,

Κόκκινη: 60’ Μαντσέλλι

Διαιτητής: Αντωνίου (Κολοκοτρώνης – Σφακιανάκης)

Ιδομενέας (Βαγγέλης Πρόκος – Νίκος Καντεράκης): Σαρτζετάκης, Κακαβελάκης (38’ Χασάν), Μπιτζανάκης, Μαρκαντωνάκης, Γιαννικάκης (78’ Μπουγκάς), Στεφανίδης (56’ Χαϊνταράι), Καρυστινός (78’ Κορδάκης), Μερόλλη, Κούρος, Μαλαμάς, Λαβράνος

Κρ. Αστέρας (Σπύρος Αρτζουχαλτζής – Νεκτάριος Νικολιουδάκης): Κουράκης (87’ Προεστάκης), Βόκρι, Περάκης Γ., Ντυρμίσι (78’ Σκουρτάι), Μαντσέλλι, Μπαλλίου Αν., Οικονομόπουλος, Λέκας, Λίτσι (87’ Σταματάκης), Βανγκέλι (78’ Μπαλλίου Κων.), Γελασάκης

Παγχανιακός/ΑΟΔΑ – Ήφαιστος 2-0

Γκολ: 2’ Γαλανίδης, 50’ Κληρονόμος

Διαιτητής: Γιαννουλάκης (Μπραουδάκη – Μαρκετάκης)

Παγχανιακός/ΑΟΔΑ (Αλκης Δημήτρης): Κοτρωνάκης, Αργυρουδάκης (90’ Κούμπουλλα), Νησιούδης, Κληρονόμος (67’ Παπαδημητράκης), Μπουρδάκης, Β. Αναστασόπουλος, Ντινάι (90’ Φιωτάκης), Γαλανίδης (90’ Κουτουλάκης), Σκαράκης, Σταθινάκης, Πέτροβιτς (46’ Μουσταφά)

Ηφαιστος (Μιχάλης Κυριακίδης): Μελισσινός, Σούλκε (78’ Κούρτης), Νικολακάκης, Ματζοράκης, Λαβράνος, Μπούχλης, Λεντέρης, Καβρουδάκης, Βελής (56’ Νταουντάκης), Χατζηδάκης (65’ Λουπασάκης), Κουτσοκολάκης

*Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν στο κέντρο κρατώντας μία φανέλα του ΠΑΟΚ τιμώντας τη μνήμη των οπαδών του.
ΑΕ Κυδωνίας – Σπάθα 3-0

Γκολ: 14’ Κουρομιχελάκης (κεφαλιά από πλάγιο Μπούκη), 50’ Σαντσόλλι (κόρνερ Κοντορινάκη), 60’ Μαθιουδάκης (πάσα Σαντσόλλι)

Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Βράγκου – Σωτηράκης)
ΑΕ Κυδωνίας (Γιώργος Ριτζάκης): Βροντάκης, Μπούκης, Σφυριδάκης, Τρικουνάκης, Γιακουμάκης (65’ Τσαούσι), Μαθιουδάκης, Κοντορινάκης (75’ Παρασκευούδης), Θ. Πλατινάκης (40’ λ.τρ. Ζυμβραγάκης), Σαντσόλλι (75’ Καλογεράκης), Κουρομιχελάκης, Κοκάκης (65’ Καλλιάς).

Σπάθα (Σπύρος Νικολαΐδης): Δασκαλάκης, Γκούντελος, Κανελλάκης, Κρασουδάκης (75’ λ.τρ. Πενταράκης), Ζαΐμης, Νικολακάκης (33’ λ.τρ. Φραντζολάκης), Β. Βαρουξάκης, Μέμα, Καμαρά (55’ Γκουντελίτσας), Αγαθαγγέλου, Ν. Βαρουξάκης.

Ν. Κισσαμικός – Απόλλων 7-0

Γκολ: 3’ Κατσανοπουλάκης, 5’ Νάστο Μαρκ., 8’, 28’ Σκέντζος, 19’ Μπέκας, 57’ Μελισσόπουλος, 69’ Μανουσάκης

Διαιτητής: Νταμαδάκης (Κελαϊδής – Κατσαρός)

Νέος Κισσαμικός (Σπύρος Μπαξεβάνος): Μαστοράκης, Σημαντηράκης, Μαυρουδής, Καστανοπουλάκης, Λουβιτάκης (12’ λ.τρ. Μπέκας), Μουρατίδης (69’ Γκυμένγκα), Σκέντζος, Μελισσόπουλος (69’ Τυράκης), Μανουσάκης, Κομπογεννητάκης (74’ Ψωματάκης), Μαρκ. Νάστο (74’ Κοσμάς).

Απόλλων (Στέλιος Κουκουδάκης): Σφακιωτάκης (67’ Μαραγκουδάκης), Κασιούμης, Γλυνιαδάκης (46’ Λεβάκης), Κοκολάκης (72’ Σουλκαμάνι), Ντούλινας, Σκέμπη, Κουντουράκης (57’ Αμπατζής), Μεγαλακάκης, Ιβάνοφ (57’ Τσέζμα), Νικηφόρος, Βουρδουμπάς.

Ηρακλής Νερ. – Μινώταυρος 0-5

Γκολ: 25’ αυτογκόλ Πρωτοπαπαδάκης Ν. (από κόρνερ Μποτωνάκη), 47’ Κένγκα, 63’ Ψαράκης, 79’, 83’ Περδικάκης

Δοκάρι: Κένγκα

Διαιτητής: Κουκλάκης (Μαυρεδάκης – Κοτσιφάκη)

Ηρακλής Νερ. (Παναγιώτης Παλαθούρας): Προβιάς, Μπασιάς, Κωνσταντουδάκης, Πρωτοπαπαδάκης Ν., Πρωτοπαπαδάκης Π. (67’ Κεραμιανάκης), Πατεράκης (46’ Μυριδάκης), Γιαννακούρος, Συκαμιάς (57’ Κοντόπουλος), Μπολανάκης, Ξυδέας, Μανωλακάκης (73’ Παπαδάκης)

Μινώταυρος (Αντώνης Συροκάκης): Λαζαρίδης, Βέρδος (77’ Καυκαλάς), Γιακουμάκης, Νταγκουνάκης, Μπακογιάννης (54’ Ανδρουλάκης), Σεληνιωτάκης, Μποτωνάκης, Κουκάκης (69’ Περδικάκης), Κένγκα, Μαρτσάκης (69’ Πατελάκης), Ψαράκης (77’ Γκιόκα)

Άρης Σούδας – Αμιλλα 1-3

Γκολ: 40’ Σούλιαρης – 39’, 78’ Κουλούρης, 83’ Παγωνάκης Λ.

Δοκάρι: 43’ Σελινιωτάκης

Διαιτητής: Ούτας (Λογαρίδης – Ζιούτης)

Αρης Σούδας (Γιώργος Κόλτζος): Κοκκαλάς, Προκοπάκης (46’ Ροκάκης), Πλανάκης, Σούλιαρης, Ραψομανίκης (46’ Λιάσκας Β.), Τσίγκας, Βογιατζής, Τσατσαρής, Σελινιωτάκης, Κολοβός (64’ Αλσαουί), Στρατουδάκης

Αμιλλα (Μάκης Σωφρόνογλου): Βλαχάκης, Παρασκάκης, Παγωνάκης Ελ., Κολομπάκης Ανδ., Ντόκο (46’ Τσαβαρής), Κουλούρης (88’ Ποντικάκης), Κτιστάκης (80’ Μαρουλάκης), Μπερντίος (90+2’ Στεφανίδης), Τερεράκης, Εξαρχος, Μαυρομάτης

Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης”

16η αγωνιστική

Ποσειδών Τσ. – Αστέρας Χ. 4-0

Γκολ: 30’ Βεντούρης (κεφαλιά Λαπάνι και απόκρουση Τραχαλάκη), 64’, 85’ Τσίτας (από σέντρα Παρασκάκη Μπατίστα και βολέ του Βουντουράκη αντίστοιχα), 67’ Παρασκάκης Μπατίστας (πάσα Βεντούρη)

Δοκάρι: 25’ Ασημακόπουλος)

Διαιτητής: Γιαννουλάκης (Χατζηδάκης – Βράγκου

Ποσειδών Τσικαλαριών (Γιώργος Ζερβουδάκης): Βουντουράκης, Ιωαννίδης (60’ Καραγιαννίδης), Μίχος (73’ Βεργεράκης), Χαϊντερδί, Μαγγέλας, Ασημακόπουλος, Τσίτας, Λαπάνι (70’ Κέκας), Βεντούρης, Παπαδόπουλος (60’ Τύμπας), Παρ. Παρασκάκης Μπατίστας (73’ Πυροβολάκης).

Αστέρας Χαλέπας (Γιάννης Χαζηράκης): Τραχαλάκης, Ζωγραφάκης (80’ Αθητάκης), Γιόνι, Κοντός, Κελάκης, Παπαδάκης, Καραμιχάλης (80’ Καραμιχάλης), Σγουράκης (76’ Ντουντουνάκης), Μεταξάκης, Λαμάι, Νταντής (46’ Παυλ. Παρασκάκης Μπατίστας).

Κορωνίδα – Θύελλα Καλ. 1-4

Γκολ: 83’ Μαρτσάκης – 50’, 88’ Μπερντίος Ν., 55’ Κελέση, 75’ Μαργαριτάκης.

Διαιτητής: Μισαηλίδης (Παναγόπουλος – Βεργεράκης)

Κορωνίδα (Κώστας Καρατζάς): Ρεβελάκης Μιχ., Καπλάνης, Κοκολάκης, Παπαδάκης Γρ., Σκανδαλάκης, Παπαδάκης Νικ. (77’ Κοτρωνάκης), Ρεβελάκης Παντ., Μανταδάκης (32’ Σαρτζετάκης), Μαρτσάκης, Κισσαμιτάκης (77’ Κόλα), Μπραουδάκης (66’ Αλεξανδρόπουλος)

Θύελλα Καλ. (Μάριο Ζντράβκοβιτς): Καστρινάκης, Βαρουχάκης, Καλογεράκης, Κουφογιαννάκης, Ανδρέου, Σίδερης, Δημητρίου (66’ Σπουργίτης), Λουβιτάκης, Γκιούλα (46’ Μπερντίος), Κελέση (86’ Γιυμένγα), Μαργαριτάκης

Θησέας – Τάλως 5-1

Γκολ: 2’ Μπιτζανάκης, 22’, 25’, 57’ Ανδρεάδης (το 1ο από σέντρα Γεωργιλά ενώ το 2ο και 3ο από σέντρα και κόρνερ αντίστοιχα του Μπιτζανάκη), 88’ Παλαθούρας (σέντρα Γεωργιλά) – 12’ Καρπουζάς

Διαιτητής: Κουκλάκης (Στεφανίδου – Κοντογεώργος Θ.)

Θησέας (Χάρης Γκόντζος): Κονσολάκης, Τσόχαλης (46’ Πραματευτάκης), Παλαθούρας, Λάκκας, Αποστόλου, Μπιτζανάκης (60’ Ντίμοφ), Σφυριδάκης (46’ Αμπντελφατάχ), Γεωργιλάς, Λιμογιάννης (60’ Νίτσε), Ανδρεάδης (70’ Σταφιλίδης), Μαρκουλάκης.

Τάλως (Γιώργος Μπονατάκης): Καρνάβας Σκάρπος, Δρακονταείδης, Απέργης, Σερβίνας (58’ Αντζ. Πέπα), Γιανναράκης (67’ Ροζάκης), Στυλιανάκης (67’ Φανουργιάκης), Μακσίμ, Σάρκα (58’ Μήτρος), Ματαράγκας, Νικάκης, Καρπούζας (87’ Βροντάκης).
Ασπίδα – Τιτάν 2-1

Γκολ: 32’, 60’ πέναλτι Σισώης Π. (το πέναλτι κέρδισε ο ίδιος) – 45’ Νιαυραδάκης (ασίστ Σπαθαράκη)

Κόκκινη: 60’ Τζαγκαράκης

Διαιτητής: Κρικέλης (Κολοκοτρώνης – Κοντογεώργος Ε.) με τους φιλοξενούμενους να ζητούν πέναλτι στην εκπνοή.

Ασπίδα (Δημήτρης Φούρλας): Βουλγαράκης, Κοζάκης, Διγενάκης, Καπετανάκης, Ροκάκης, Ιβόπουλος (64’ Φραγκιαδάκης), Τρουλλινός, Φούτρας, Μπόκολος Κ., Μητσώνης (28’ λ.τρ. Σισώης), Μπαχτής (80’ Κιμινουλάκης)

Τιτάν (Γιώργος Βολακάκης): Τζαγκαράκης, Ματζοράκης Αρτ., Νιολάκης Γ., Σίνης, Πολιτάκης (46’ Εμεξεζίδης), Μουτσάκης (80’ Αντωνόπουλος), Ματζοράκης Αγ. (72’ Μπατής), Νιολάκης Α., Σπαθαράκης, Κοκκινάκης (60’ Μουσουράκης), Νιαυραδάκης

Χάλης – Άρης Βουκ. 0-2

Γκολ: 24’ Λουβιτάκης (πάσα Χιμπράκου), 37’ Μαριανάκης (ασίστ Ζογράφι)

Διαιτητής: Ζιούτης (Μπραουδάκη – Δρακάκης)

Χάλης (Βαγγέλης Ανδρεαδάκης): Χαιρετάκης, Κτενιαδάκης, Διαμαντόπουλος (65’ Αλί), Σταθάκης, Παπαδάκης, Παντελάκης, Ξανθουδάκης (85’ Τσαούσι), Βόρφι (85’ Αγγελάκης), Οικονόμου, Βασίλεβ (65’ Τσικουδάκης), Χαιρετάκης (10’ λ.τρ. Αντωνάκης)

Αρης Βουκολιών (Σταμάτης Φλεμετάκης): Τσαβαρής, Κορκίδης, Μπουρδάκης, Μαριανάκης (46’ Φασαράκης), Σοφιανόπουλος, Ζογράφι, Πατελάκης, Χατζημαρινάκης Ι. (65’ Χισάι), Τσένι (46’ Νικολαντωνάκης), Λουβιτάκης (54’ Παρασκευόπουλος)

Δευτέρα (19:00)
• Δόξα Π. – Νέοι Μινωταύρου (Μ. Ελιάς)
• Ίκαρος Μ. – ΕΘΚ (Νεροκούρου)

Γ’ κατηγορία

12η αγωνιστική

Σφακιά – Κουμπές 1-0

Γκολ: 65’ Βούρβαχης (ασίστ Ιωσ. Τζωρτζάκης)

Διαιτητής: Νταμαδάκης (Λεκάκης – Σωτηράκης)

Σφακιά (Μανώλης Τζωρτζάκης): Σφηνιαδάκης, Μ. Σφηνιάς, Μπαϊλάκης, Μπούχλης, Καγιαδάκης (46’ Ιωσ. Τζωρτζάκης, 74’ λ.τρ. Στρ. Τσικουράκης), Βούρβαχης (90’ Οικονομάκης), Ι. του Μ. Σφηνιάς (90’ Μαν. Δεληγιαννάκης), Ι. του Ν. Σφηνιάς, Χομπιτάκης, Σποντιδάκης, Αναστασιάδης.

Κουμπές (Γιώργος Αγγελάκης): Σταυρουλάκης, Κοτσυφάκης (72’ Μουτσάνι), Νταουντάκης, Σκυβαλάκης, Δαμουράς, Σταμενίτης, Χαλβατζάκης (81’ Πατεράκης), Αργυρουδάκης, Π. Πολυχρονάκης, Χρ. Πολυχρονάκης, Καρούσος (46’ Πεπονούλας).

Ν. Κισσαμικός Β – Υρτακίνα 1-2

Γκολ: 40′ Βαρουχάκης – 38′ Πατουλιώτης, 90′ Παππάς

Κόκκινη: 58’ Χερουβάκης (Ν.Κ.) στον πάγκο
Διαιτητής: Μαραγκάκης (Δράκος – Περουλάκης Φ.)

Νέος Κισσαμικός Β’: Σκαλιδάκης, Αποστολάκης, Δεικτάκης (46’ Τσεκρέζι), Μπάλα, Τάτσα, Κοσμάς, Τυρράκης, Βαρουχάκης, Νικολακάκης, Γυιμένγκα, Ψωματάκης (87’ λ.τρ. Μαραγκουδάκης).

Υρτακίνα (Δημήτρης Δοντσίδης): Τσομπάνογλου, Γκεκάϊ, Καστρινάκης (20’ λ.τρ. Τσέλα Αρντι), Βακάκης (55’ λ.τρ. Μπομπολάκης), Δοντσίδης, Σαρτζετάκης, Παππάς, Μπολντούρα (80’ λ.τρ. Ρενάτο Γκεγκάι), Γρυφάκης, Γεωργιλάκης, Πατουλιώτης

Τετάρτη (15:00)
 Ασπάλαθος – Ροδωπού (Αγ. Μαρίνας)

χαμηλα

η φωτο 11 (αν χωράει)

Ο ΜΠΟΥΛΜΑΓΚΑ 10Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

Σήμερα η κλήρωση σε πλέι οφ και πλέι άουτ

Διεξάγεται σήμερα (15:00) η κλήρωση των πλέι οφ και των πλέι αουτ στη Σούπερ Λιγκ 2. Νωρίτερα στις 14:00, θα προηγηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα Χανιά ως γνωστών βρίσκονται από την Παρασκευή στην Κύπρο για μίνι προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Νίκου Αναστόπουλου. Ενώ ο Μολδαβός, 22χρονος αμυντικός μέσος Βίκου Μπουλμάγκα (φωτ.) αποτελεί τη 10η χειμερινή μεταγραφή.

Σε αγώνες στα διάφορα σπορ είχαμε:

Πρωτάθλημα Κ17 γυναικών

ΑΟ Χανιά – ΡΕΑ …..

ΑΣ Τριάντα Ιάλ. – Ποσειδών L. 1-0

Βόλεϊ Νεανίδων (β’ ημιτελικός)

Κύδωνας – Γρύπας 3-1

Β’ Εθνική χάντμπολ ανδρών

Ιδομενέας – Ολυμπιακός Κερ. 22-31

Α1 Εθνική πόλο αντρών

Πανιώνιος – ΝΟ Χανίων 28-5

Περισσότερα σε επόμενο φύλλο μας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum