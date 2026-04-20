Τοπικό ποδόσφαιρο: Ανοδος για Θύελλα Καλ. και Αρη Β.

»Ενα βαθμό σε δύο αγώνες θέλει ο Ποσειδώνας, υποβιβάστηκε ο Χάλης

Ενα ακόμα βήμα τίτλου από τον Πανακρωτηριακό δύο αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία στην Α’ ΕΠΣΧ “Γ. Βούρβαχης” ενώ και μαθηματικά εξασφάλισε την άνοδο στη Γ’ Εθνική ο Πλατανιάς.

Στην μάχη της παραμονής ο Ηρακλής Ν., η Σπάθα και η Παλαιόχωρα -παρά την ήττα της- ανανέωσαν την παρουσία τους ενώ Ιδομενέας και Ηφαιστος προσπαθούν να αποφύγουν μία θέση. Εκεί που όμως όλα κρίθηκαν ήταν την προτελευταία αγωνιστική της Β’ ΕΠΣΧ “Γ. Ζαγουράκης”. Η Θύελλα με το 5-2 επί του Τάλω και ο Αρης Βουκολιών που πήρε το ντέρμπι 1-0 με αντίπαλο τον Τιτάνα εξασφάλισαν την άνοδο ενώ ο Ποσειδώνας είναι αγκαλιά με το τρίτο εισιτήριο έχοντας και αγώνα λιγότερο. Αλλά και στην ουρά η επιβλητική νίκη του Αστέρα Χαλέπας με 3-0 μέσα στο Βαρύπετρο έστειλε στη Γ’ τον τοπικό Χάλη διότι υστερεί σε τυχόν ισοβαθμία με τον Τάλω. Πιο αναλυτικά:

Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης”

28η αγωνιστική

• Πανακρωτηριακός – Απόλλων 4-2

Γκολ: 3’ Ταπανάρης Γ. (πάσα Μποντούρι), 37’ πέναλτι, 62’ Τρούμπαλος (το πέναλτι κέρδισε ο ίδιος), 45’ Μποντούρι (μπαλιά Βαρδάκη) – 42’ Χατζόπουλος, 86’ Ζαχαρόπουλος

Διαιτητής: Κελαϊδής (Βαλεντάκης – Στεφάνσκι)

Πανακρωτηριακός (Βασίλης Κούτας): Γεωργιάδης, Σταμπολάκης, Γεωργίου, Μποντούρι (66’ Καραλάκης), Βαρδάκης (70’ Κελάκης), Ι. Ταπανάρης (46’ Σ. Ταπανάρης), Πατελάκης, Μπάτζιο (39’ Χαϊδεμενάκης), Τρούμπαλος, Τσίγκας (63’ Κουκουράκης), Μακράκης.

Απόλλων (Στέλιος Κουκουδάκης): Μαραγκουδάκης, Χατζόπουλος, Λούκα, Ντούλινας (63’ Ράκου), Χότζα, Γλυνιαδάκης (63’ Σουλκαμάνι), Σκέμπη, Νικηφόρος, Ζαχαρόπουλος, Σταθόπουλος.

• Μινώταυρος – Αμιλλα 5-1

Γκολ: 8’ Κουκάκης, 27’, 29’, 32’ Ψαράκης (το 1ο από μπαλιά Κουκάκη, το 2ο από πάσα Μαρτσάκη ενώ και το 3ο προήλθε από σέντρα του Μαρτσάκη), 40’ κόρνερ Μποτωνάκης – 86’ Ντόκο (πάσα Μπερντίου)

Διαιτητής: Πατσουράκης (Κοτσιφάκης – Κατσούλας)

Μινώταυρος (Αντώνης Συροκάκης): Καλοριζικάκης, Βέρδος (46’ Κένγκα), Νταγκουνάκης, Μπακογιάννης, Γιακουμάκης, Ζαχαράκης, Σεληνιωτάκης, Μποτωνάκης (46’ Καυκαλάς), Μαρτσάκης (46’ Ανδρουλάκης), Κουκάκης (56’ Καρβούνης), Ψαράκης (75’ Γιαννουδάκης)

Αμιλλα (Μάκης Σωφρόνογλου): Αλευράκης, Ποντικάκης, Μαρουλάκης, Κολομπάκης Σπ. (70’ Μωραϊτάκης), Περαθωράκης, Κολομπάκης Ανδ., Ντόκο, Κουλούρης, Φυντικάκης, Εξαρχος, Μπερντίος

• ΑΕ Κυδωνίας – Παγχανιακός/ΑΟΔΑ 7-0

Γκολ: 10’, 44’, 47’ Σαντσόλλι (το 3ο από πάσα Γιακουμάκη), 25’, 40’ Κοντορινάκης, 51’ Κουρομιχελάκης, 65’ Κοπάτσι

Διαιτητής: Γιαννουλάκης (Μπραουδάκη – Δρακάκης)

ΑΕ Κυδωνίας (Γιώργος Ριτζάκης): Βροντάκης, Μαρινάκης, Κοντορινάκης, Γιακουμάκης, Μάστορας, Κουρομιχελάκης (56′ Αρ. Πλατινάκης), Γκιόκα (56′ Ζυμβραγάκης), Μαθιουδάκης (56′ Κοπάτσι), Σαντσόλλι, Κοκάκης (56′ Καλογεράκης), Πλατινάκης(56′ Μαρτσάκης)

Παγχανιακός/ΑΟΔΑ (Άλκης Δημήτρης): Κοτρωνάκης, Αργυρουδάκης, Φιωτάκης (46′ Σταθινάκης), Σκαράκης, Ορφανίδης (64′ Παπαδημητράκης), Πέτροβιτς (64′ Κούμπουλα), Θωμάκης, Κληρονόμος, Χατζηδάκης, Αναστασόπουλος, Στυλιανόπουλος

• Ιωνία 2000 – Ιδομενέας 3-0

Γκολ: 26’ Λεβεντέλλης, 35’ Σαριδάκης, 52’ Αθουσάκης

Διαιτητής: Τσαγκαράκης (Μαρκετάκης – Φώτης)

Ιωνία (Βασίλης Παπαδάκης): Σοφιάκης, Κουτσαυτάκης, Αθουσάκης, Σταμούλης Λουπάσης, Οκερέκε, Σαριδάκης (77 Κοπανάκης) , Μπέσι (77’ Παρδαλάκης), Κωνσταντόπουλος (65’ Δαμουρλής), Καπαράκης (65’ Ντενεκετζής), Λεβεντέλλης

Ιδομενέας (Βαγγέλης Πρόκος – Νίκος Καντεράκης): Σαρτζετάκης (70’ Χατζάκης), Μαρκαντωνάκης, Γιαννικάκης, Μερόλλη, Μπιτζανάκης (70’ Χασάν), Μαλαμάς, Μωραϊτάκης, Λαβράνος (65’ Κούρος), Κακαβελάκης (70’ Στεφανίδης), Αλιφιεράκης, Χαϊνταράι (85’ Παρτσαλάκης)

• Ν. Κισσαμικός – Κρ. Αστέρας 5-1

Γκολ: 32’, 69’ Λουβιτάκης, 37’, 55’ Σκέντζος, 45’ Μελισσόπουλος – 49’ Βόκρι

Διαιτητής: Σινιοράκης (Στεφανίδου – Κρικέλης)

Νέος Κισσαμικός (Σπύρος Μπαξεβάνος): Τριανταφυλλάκης, Σημαντηράκης (63’ Νάστο Μικ.), Μαυρουδής, Καστανοπουλάκης, Λουβιτάκης (79’ Μπέκας), Δημακάκος (55’ Βαρουχάκης), Μουρατίδης (79’ Κοσμάς), Σκέντζος, Μανουσάκης, Νάστο Μαρ. Μελισσόπουλος (79’ Γκυμένγκα)

Κρητικός Αστέρας (Σπύρος Αρτζουχαλτζής – Νεκτάριος Νικολιουδάκης): Προεστάκης, Βόκρι, Περάκης, Ντυρμίσι (65’ Σαρίδης), Μαντσέλλι, Μπαλλίου Αν., Οικονομόπουλος, Λίτσι, Μπαλλίου Κων. (53’ Κελαϊδής), Μιχαλόπουλος, Γελασάκης (86’ Γεωργανάς)

• Ηρακλής Ν. – Παλαιόχωρα 6-2

Γκολ: 3’ Μυριδάκης (ασίστ Γιαννακούρος), 6’, 17’ Γιαννακούρος (το 1ο από ασίστ Μυριδάκη), 9’ Δημητρίου, 59’ Πατεράκης (κεφαλιά από κόρνερ Γιαννακούρου), 63’ Παπαδάκης Μαν. (ασίστ Πατεράκη) – 57’ κόρνερ Μπαμπούλιας, 78’ Τζαγκαράκης

Διαιτητής: Κρικέλης (Μπαταγκιώνη – Μαραγκάκης)

Ηρακλής Νεροκούρου (Παναγιώτης Παλαθούρας): Προβιάς, Στ. Κανιαμός, Μανωλακάκης, Μιχ. Παπαδάκης (46’ Πατεράκης), Ν. Πρωτοπαπαδάκης, Μπασιάς, Ξενάκης (60′ Σπυριδάκης), Π. Πρωτοπαπαδάκης, Γιαννακούρος (60′ Μαν. Παπαδάκης), Μυριδάκης (46’ Κρινόπουλος), Δημητρίου (60′ Ξυδέας).

Παλαιόχωρα (Τάκης Λαζαρίδης): Κόλα, Θεοδωράκης, Γρηγορομιχελάκης, Λιτσαρδάκης, Καλλιγέρης, Παπαδοκωνσταντάκης, Κοβάτσι, Ζαϊμίδης, Π. Κουφάκης (55’ Θ. Κουφάκης), Μπαμπούλιας, Τζαγκαράκης.

• Πλατανιάς – Ηφαιστος 6-1

Γκολ: 6’ Κατσούκης, 23’ Πενταράκης, 43’, 54’ Μερόλλι, 67’ Κουτσιούδης, 73’ Μαλανδράκης – 15’ Τσιριβάς

Διαιτητής: Ούτας (Λεκάκης – Περουλάκης)

• Αρης Σούδας – Σπάθα 0-1

Γκολ: 70’ Βαρουξάκης Βελ.

Διαιτητής: Κανελάκης (Κοντογεώργος Ε. – Μαρκουλάκης)

*Οι συνθέσεις στα δύο τελευταία παιχνίδια στο αυριανό μας φύλλο.

Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης”

25η αγωνιστική

• Τάλως – Θύελλα Καλ. 2-5

Γκολ: 3’ Γεωργιλάς (από σουτ του Δασκαλάκη), 69’ Μακσίμ – 26’, 51’ Μπερντίος (το 1ο με κεφαλιά από σέντρα Λουβιτάκη ενώ το 2ο από μπαλιά Ανδρέου), 29’ Δημητρίου (ασίστ Κελέση), 65’ Μπέλμπα, 74’ Λουβιτάκης (πάσα Κελέση)

Διαιτητής: Τρίγκας (Κολοκοτρώνης – Χατζηδάκης), 4ος: Μισαηλίδης

Τάλως (Γιώργος Μπονατάκης): Καρνάβας-Σκάρπος, Δρακονταείδης, Καρπούζας (22’ Βαλβακάκης), Δασκαλάκης, Σινάνογλου, Αντζ. Πέπα (83’ Κουκουνάκης), Ταγκίρης, Μακσίμ (83’ Λεβεντάκης), Χριστοδουλάκης (77’ Σερβίνας), Γεωργιλάς, Νικάκης.

Θύελλα Καλ.*.: Μαργαριτάκης, Σίδερης, Βαρουχάκης, Κουφογιαννάκης, Μπέλμπα, Ανδρέου, Μπερντίος, Λουβιτάκης (75’ Πέππας), Δημητρίου (77’ Μοδιανάκης), Σπουργίτης (83’ Γυιμένγα), Κελέση.

*Απουσίαζε σε σχολή προπονητών UEFA B ο Μάριο Ζντράβκοβιτς

• Αρης Βουκ. – Τιτάν 1-0

Γκολ: 5’ Λουβιτάκης (από ενέργεια Τσένι)

Διαιτητής: Κουκλάκης (Παναγόπουλος – Νταμαδάκης)

Αρης Βουκολιών (Σταμάτης Φλεμετάκης): Τσαβαρής, Σοφιανόπουλος (84’ Παρασκευόπουλος), Μπουρδάκης, Κορκίδης, Μαριανάκης, Πατελάκης, Ι. Χατζημαρινάκης, Ζαχαριάδης (38’ Ζογράφι), Τζιμπράκου, Τσένι, Λουβιτάκης (76’ Νικολαντωνάκης).

Τιτάν (Γιώργος Βολακάκης): Τζαγκαράκης, Αννιτσάκης (84’ Γ. Νιολάκης), Εμεξηζίδης, Σίνης, Μπικάκης, Μουτσάκης (70’ Κοκκινάκης), Χαροκοπάκης, Σπαθαράκης (82’ Μπατής), Αρτ. Ματζοράκης, Αντωνόπουλος (46’ Αγ. Ματζοράκης), Α. Νιολάκης.

• Θησέας – Ποσειδών Τσικ. 0-4

Γκολ: 12’, 74’ Τσίτας (το 1ο από πάσα Κέκα ενώ το 2ο από μπαλιά Παρασκάκη), 30’ Λαπάνι (ασίστ Κέκα), 59’ πέναλτι Παρασκάκης-Μπατίστας,

Δοκάρι: 6’ Ντίμοφ – 67’ Τσίτας (από κόρνερ)

Διαιτητής: Αντωνίου (Κολοκοτρώνης – Κοντογεώργος Θ.)

Θησέας (Χάρης Γκόντζος): Τραϊτόρος, Αμπντελφατάχ, Αντικίδης, Παλαθούρας, Αποστόλου, Χάμπας (63’ Κυρογλου), Μπιτζανάκης, Λιμογιάννης (63’ Τσόχαλης), Πραματευτάκης (82’ Νίτσε), Ντίμοφ (63’ Γεωργιλάς), Λάκκας.

Ποσειδών Τσικαλαριών (Γιώργος Ζερβουδάκης): Βουντουράκης, Ιωαννίδης (83’ Κλωθάκης), Καραγιαννίδης, Χαϊντερδί (90′ Μαγκλίτσα), Μαγγέλας, Ασημακόπουλος, Τσίτας, Τύμπας (71’ Λαγός), Λαπάνι (83’ Παπαβασιλείου), Κέκας, Παρασκάκης – Μπατίστας.

• Κορωνίδα – Ικαρος Μ. 4-3

Γκολ: 56’, 63’, 67’, 90+2 Μαρτσάκης (το 1ο από σέντρα Κισαμιτάκη, το 2ο από πάσα Μποτωνάκη, το 3ο από ενέργεια Σαρτζετάκη και το το 4ο από μπαλιά Μανταδάκη) – 48’ Κοκάκης, 75’ Λαφαζάνης, 79’ Καστρινάκης

Χαμένο πέναλτι: 83’ Κουργιαντάκης το οποίο απέκρουσε ο Γκιόνι

Διαιτητής: Μισαηλίδης (Λεκάκης – Κελαϊδής)

Κορωνίδα (Κώστας Καρατζάς): Γκιόνι, Ν. Παπαδάκης, Σκανδαλάκης, Ι. Κοκολάκης, Καπλάνης, Σαρτζετάκης, Π. Ρεβελάκης, Μποτωνάκης (81’ Βαρδάκης), Κισσαμιτάκης (71’ λ.τρ. Μανταδάκης), Μαρτσάκης, Κυριακίδης.

Ικαρος (Γιώργος Σπαράκης): Καπής (62’ λ.τρ. Παπαδουλάκης), Κουτουλάκης, Αμπατζίδης, Κατσουλάκης (80’ Κοντογεωργίου), Ι. Περράκης (80’ Κοτσιφάκης), Κοκάκης, Κουργιαντάκης, Μαραβέλιας (65’ Λαφαζάνης), Χριστόπουλος, Καστρινάκης, Σταφυλαράκης (80’ Σκιτζής).

• Χάλης – Αστέρας Χαλ. 0-3

Γκολ: 32’ Παρασκάκης-Μπατίστας (ανάποδο ψαλίδι από κεφαλιά-πάσα του Νταντή), 39’, 48’ φάουλ Λαμάι (το 1ο από πάσα Παρασκάκη)

Διαιτητής: Κουκουράκης (Κουβαλάκης – Μπραουδάκη)

Χάλης (Βαγγέλης Ανδρεαδάκης): Α. Χαιρετάκης, Διαμαντόπουλος, Α. Τσαούσι (68’ Βασίλεφ), Κτενιαδάκης, Σταθάκης, Ξανθουδάκης, Δημακόπουλος, Βόρφι, Παπανικολάου, Οικονόμου, Μωυσής Αλί (46’ Σολανάκης).

Αστέρας Χαλέπας (Γιάννης Χαζηράκης): Τραχαλάκης, Κυριακάκης, Λαμάι, Σκουμπάκης, Παπαδάκης, Σπανουδάκης, Καραμιχάλης, Νταντής, Γαρυφαλλής, Κατελανάκης, Παρασκάκης-Μπατίστας (70’ Σγουράκης).

• Δόξα Παχ. – ΕΘΚ 1-0

Γκολ: 28’ Βαρουξάκης (κεφαλιά από σέντρα Λεβάκη)

Δοκάρια: 90+3 Μπαλαντινάκης – 90’ Παπαπαναγιώτου

Διαιτητής: Μισαηλίδης (Βεργεράκης – Δράκος)

Δόξα Παχιανών (Γιάννης Λιουδάκης): Πετράκης, Λεβάκης (58′ Αλεξιάδης), Μπέντο, Ασημίνας, Πρέζια, Σταθάκης, Σταυρουλιδάκης (46′ Βουνάκης), Γ. Κελαϊδής (65′ Παπαδομανωλάκης), Νταμοτσίδης, Μπαλαντινάκης, Βαρουξάκης (79′ Τσάνι).

ΕΘΚ (Μάκης Γιαννόπουλος): Βουτσάς, Γκιουμές, Πολιτάκης, Παπαποστόλου (33′ λ.τρ. Ν. Σταφύλοβ), Πόγκας (61′ Κωσταριδάκης), Βολιώτης, Παπαπαναγιώτου, Γιαννολάρη, Μανελλάρη, Καλλέργης, Πατεράκης.

• Νέοι Μινωταύρου – Ασπίδα 2-1

Γκολ: 9’ Πατεράκης, 16’ Μαρκουλάκης – 2’ Μπόκολος

Διαιτητής: Αντωνίου (Λογαρίδης – Στεφανίδου)

Νέοι Μινωταύρου (Στέλιος Παντελακάκης): Ευθυμάκης, Μ. Θάνος (46′ Τσουβαλάς), Ξεκουκουλωτάκης, Κατάκης (87′ Χανιωτάκης), Ρετ. Κομίτσι, Πατεράκης, Μαρκουλάκης (87′ Σπυριδάκης), Ψυλλάκης (74′ Φανουργιάκης), Στόϊτσος, Μπομπολάκης (74′ Χαλίλι), Β. Θάνος

Ασπίδα (Δημήτρης Φούρλας): Λουλουδάκης, Κοζάκης, Κουφάκης, Ροκάκης, Διγενάκης, Τρουλινός, Μπαχτής (85′ Πετράκης), Σισώης, Φραγκεδάκης (85′ Ταξιάρχου), Κομινουλάκης (58′ Κοκοτσάκης), Μπόκολος

Τετάρτη (17:00)

22η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• ΕΘΚ – Θησέας (Καθιανών)

Διαιτητής: Νταμαδάκης (Στεφανίδου – Βαλεντάκης)

Στις 19:00

23η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• Νέοι Μινώταυρου – Ποσειδών Τσικ. (Μουρνιών)

Διαιτητής: Κρικέλης (Λογαρίδης – Σφακιανάκης)

Η τελευταία εντός έδρας εμφάνιση των Χανίων συνοδεύτηκε με νίκη.

Ο Καπνίδης πέτυχε το μοναδικό τέρμα.

Ο Ν. Αναστόπουλος ίσως συνεχίσει ως αντιπρόεδρος ή τεχνικός σύμβουλος στην Καλαμάτα.

ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

Νίκη 1-0 αντί για 6-1 τα Χανιά!

Με 1-0 αντί για… 6-1 τα Χανιά επικράτησαν της Ηλιούπολης χθες στα Περιβόλια στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι τους στη ΣΛ2. Η ομάδα των Αθηνών ήρθε με μόνο 15 παίκτες στα Χανιά και σε κανένα σημείο δεν έδειξε ότι μπορεί να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα.

Για τους γηπεδούχους το μοναδικό τέρμα σημείωσε ο… συνήθης ύποπτος Καπνίδης στο 43’ έπειτα από γέμισμα του Λόπες και ασίστ του Βάρντιτς. Ο τελευταίος βρέθηκε την τελευταία στιγμή στην 11άδα στη θέση του Βαλεριάνου που ένιωσε ενοχλήσεις στο ζέσταμα.

Πολλές οι ευκαιρίες για τα Χανιά που έχουν να δώσουν ένα ακόμα παιχνίδι στην Καλλιθέα με την επίσης αδιάφορη τοπική ομάδα που χθες “βολεύτηκε” και εξασφάλισε την παραμονή με την λευκή ισοπαλία που απέσπασε στη Σύρο ενώ τον δρόμο για τη Γ’ Εθνική ακολούθησε και το Αιγάλεω που ηττήθηκε με 3-2 στο Αργος. Μένει φυσικά να ξεκαθαρίσει το θέμα με την έδρα των Χανίων την επόμενη σεζόν καθώς ουσιαστικά η ΠΑΕ διαλύει και πλέον συνεχίζει το ερασιτεχνικό σωματείο δηλαδή ο ΠΓΣ Κισσαμικός.

Οσον αφορά τον Νίκο Αναστόπουλο δημοσιεύματα σε σάιτ της Μεσσηνίας τον θέλουν να συνεχίζει στην Καλαμάτα είτε ως γ’ αντιπρόεδρος είτε ως τεχνικός σύμβουλος του Γιώργου Πρασσά.

Διαιτητής: Γεωργόπουλος (Αρκαδίας)

Βοηθοί: Βισκαδούρος (Ηρακλείου) – Μπλαβάκης (Ηρακλείου)

Χανιά (Νίκος Αναστόπουλος): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης (80’ Τζανακάκης), Αβεντισιάν, Κουτρουμπής (80’ Κόπας), Διαμαντής, Βάρντιτς (88’ Χασάνογλου), Ντιαμπί, Παναγιωτούδης, Τούργκοτ (70’ Οτσοβέτσι), Λόπες, Καπνίδης (70’ Ιωαννίδης)

Ηλιούπολη (Ηλίας Σορώκος): Πολίτης, Κολιτσίδας, Γκαρσία, Μαϊδανός (84’ Κατσιούλας), Τσιλιγγίρης, Θωμαΐδης, Κεραμίδας (73’ Τσάικα), Κρέτση, Κωστούλας (77’ Τσίκα), Μπουγαΐδης, Κουιρουκίδης

ΥΠΟΒΙΒΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ

Το Αιγάλεω ηττήθηκε στο Αργος με 3-2 από τον ουραγό Παναργειακό και έγινε η 4η ομάδα που υποβιβάστηκε στη Γ’ Εθνική από το νότιο όμιλο. Στο άλλο παιχνίδι βολική λευκή ισοπαλία έφεραν στη Σύρο Ελλάδα και Καλλιθέα.

Βαθμολογία (9 αγώνες)

Ελλάς Σύρου 14-6 30

Καλλιθέα 9-5 29

Αιγάλεω 10-8 26

Χανιά 7-6 19

Ηλιούπολη 3-11 13

Παναργειακός 6-13 8

Επόμενη 10η αγωνιστική:

• Καλλιθέα – Χανιά

• Παναργειακός – Ελλάς Σ.

• Ηλιούπολη – Αιγάλεω

Υποβιβάστηκε η Καβάλα

Στον βόρειο όμιλο και στα εκεί πλέι άουτ η Καβάλα ηττήθηκε 3-1 στα Γιάννινα και υποβιβάστηκε αφού την ίδια ώρα ο Νέστος απέσπασε ισοπαλία 1-1 από τον ΠΑΟΚ Β’. Σε αδιάφορο παιχνίδι Μακεδονικός – Καμπανιακός 4-3 και έτσι δεν έχουν κάποιο βαθμολογικό ενδιαφέρον οι δύο τελευταίες αγωνιστικές, η επόμενη 9η την Τετάρτη.

Βαθμολογία

ΠΑΟΚ Β 28, Νέστος Χρυσούπολης 27, Καβάλα 20, Καμπανιακός 16, ΠΑΣ Γιάννινα 13, Μακεδονικός 11