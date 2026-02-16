Τοπικα πρωταθλήματα: Πρώτος τίτλος για τον ΑΓΣ Σφακίων!

1 από 2

Δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας και ο ΑΓΣ Σφακίων εξασφάλισε τον τίτλο με τη χθεσινή νίκη 3-0 επί του Ασπάλαθου στα Νεροκούρου. Μάλιστα αυτός είναι ο παρθενικός τίτλος της ομάδας που άλλες 4 φορές έχει κερδίσει την άνοδο αλλά τερματίζοντας 2η-4η και έτσι επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην Β’.

Στην Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης” και οι 6 πρωτοπόροι νίκησαν αλλά ειδικά ο Πανακρωτηριακός και ο Μινώταυρος με πολύ κόπο απέναντι σε Παλαιόχωρα και Ιωνία αντίστοιχα. Σπουδαία διπλά παραμονής για Ηρακλή και Ιδομενέα. Τέλος στη Β’ ΕΠΣΧ “Γ. Ζαγουράκης” είχαμε αλλαγή στην κορυφή αφού ο Ποσειδώνας παραχώρησε λευκή ισοπαλία στον Ικαρο και 1η πέρασε η Θύελλα ενώ στο ντέρμπι ο Τιτάν νίκησε 1-0 τον Θησέα. Πιο αναλυτικά:

Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης”

20η αγωνιστική

• Παγχανιακός/ΑΟΔΑ – Ιδομενέας 1-2

Γκολ: 75’ Χατζηδάκης (κεφαλιά από σέντρα Γαλανίδη) – 20’ Μωραϊτάκης, 72’ Καραταράκης (από ενέργεια Αλιφιεράκη)

Κόκκινη: 90’ Γιαννικάκης.

Διαιτητής: Κανελάκης (Χατζηδάκης – Μαρκουλάκης)

Παγχανιακός/ΑΟΔΑ (Αλκης Δημήτρης): Κοτρωνάκης, Ορφανίδης, Αργυρουδάκης, Νησιούδης, Φάμπιο (63’ Χατζηδάκης), Μπουρδάκης, Αναστασόπουλος, Ντινάι, Γαλανίδης, Σκαράκης (85’ Φιωτάκης), Σταθινάκης

Ιδομενέας (Βαγγέλης Πρόκος – Νίκος Καντεράκης): Σαρτζετάκης, Μαρκαντωνάκης, Μπιτζανάκης, Κακαβελάκης, Μαλαμάς, Μωραϊτάκης (86’ Κορδάκης), Γιαννικάκης, Μερόλλη (69’ Χασάν), Καραταράκης, Αλιφιεράκης (86’ Στεφανίδης), Λαβράνος (54’ Χαϊνταράι)

• Σπάθα – Πλατανιάς 0-2

Γκολ: 63’ Δρακάκης, 79’ Πενταράκης

Διαιτητής: Σινιοράκης (Στεφανίδου – Κολοκοτρώνης)

Σπάθα (Σπύρος Νικολαΐδης): Δασκαλάκης, Γκούντελος, Κανελάκης, Κρασουδάκης (71’ Ζαΐμης), Μέμα, Καμαρά (86’ Φραντζολάκης), Σταυρουλάκης, Βαρουξάκης Ν., Κατσιφαράκης, Αγαθαγγέλου (90’ Γκουντελίτσας), Βαρουξάκης Β.

Πλατανιάς (Τάκης Διακάκης): Καζάς, Κατσαρός, Παληγεώργος, Κυτράκης (86’ Μαράκης), Τουράι (46’ Κουτσιούδης), Θυμιόπουλος, Τσούτσης, Πενταράκης (90’ Σφακιανάκης), Κονατέ (80’ Σαρρής), Κατσούκης, Δρακάκης

• Κρ. Αστέρας – ΑΕ Κυδωνίας 0-4

Γκολ: 26’ Πλατινάκης Θ., 37’ Σαντσόλλι (σέντρα Κουρομιχελάκη), 47’ Τρικουνάκης (φάουλ Κοντορινάκη), 53’ Κουρομιχελάκης (ασίστ Σαντσόλλι)

Διαιτητής: Νταμαδάκης (Μαρκετάκης – Βαλεντάκης)

Κρ. Αστέρας (Χρήστος Τραχανατζής – Νεκτάριος Νικολιουδάκης): Κουράκης, Περάκης, Βόκρι (71’ Σαρίδης), Γελασάκης, Ντυρμίσι, Λέκας, Οικονομόπουλος, Βανγκέλι, Κ. Μπαλλίου (56’ Κελαϊδής), Μιχαλόπουλος, Τιχομίροφ.

ΑΕ Κυδωνίας (Γιώργος Ριτζάκης-τιμωρημένος): Βροντάκης, Τσαούσι, Μαρινάκης, Τρικουνάκης, Κοπάτσι, Μαθιουδάκης (73’ Μαρτσάκης), Κοντορινάκης (73’ Ζυμβραγάκης), Κοκάκης (64’ Α. Πλατινάκης), Κουρομιχελάκης (83’ Καλλιάς), Σαντσόλλι, Θ. Πλατινάκης (83’ Καλογεράκης).

• Μινώταυρος – Ιωνία 2000 4-2

Γκολ: 3’ Σεληνιωτάκης, 71’ Μαρτσάκης, 87’ Μποτωνάκης, 90+3 Πατελάκης (από ελεύθερο Καλοριζικάκη) – 11’ Οκερέκε (κεφαλιά από κόρνερ Μπέσι), 40’ Λεβεντέλλης (μπαλιά Μπέσι)

Διαιτητής: Κασσελάκης (Λογαρίδης – Μαρκάκης)

Μινώταυρος (Αντώνης Συροκάκης): Καλοριζικάκης, Βέρδος (60’ Πατελάκης), Νταγκουνάκης, Καράκης, Μπακογιάννης, Ζαχαράκης (4’ λ.τρ. Ανδρουλάκης), Σεληνιωτάκης, Μποτωνάκης, Κουκάκης, Μαρτσάκης (90’ Περδικάκης), Ψαράκης

Ιωνία (Βασίλης Παπαδάκης): Σοφιάκης, Κουτσαυτάκης (48’ Αθανασάκης), Σαχμπαζίδης (46’ Λουπάσης), Αθανασάκης, Σταμούλης, Πιτοπουλάκης (90’ Κοπανάκης), Μπέσι, Λεβεντέλλης, Σαριδάκης, Οκερέκε (75’ Καπαράκης), Κοκολαντωνάκης

• Παλαιόχωρα – Πανακρωτηριακός 1-2

Γκολ: 20’ πέναλτι Μανουσάκης – 5’ Κοπανάκης (κεφαλιά από σέντρα Νίκολλι), 80’ Νίκολλι (από κεφαλιά-πάσα Κουκουράκη)

Δοκάρια: 4’ Μπάτζιο, 37’ Μποντούρι, 90+ Τσίγκας

Διαιτητής: Αντωνίου (Κολοκοτρώνης – Ντάλιος)

Παλαιόχωρα (Τάκης Λαζαρίδης): Β. Τατσιώνας, Κοσμάς, Π. Κουφάκης, Λιτσαρδάκης, Ρουσιάκης (82’ Κοβάτσι), Τζαγκαράκης, Μανουσάκης, Κεσίδης (82’ Τζατζάνης), Τριφύλλης, Ζαϊμίδης, Μπαμπούλιας (65’ Καλλιγέρης).

Πανακρωτηριακός (Βασίλης Κούτας): Καλαμαρίδης, Γεωργίου, Πατελάκης, Κουκουράκης, Κούτας, Μπάτζιο (88’ Σταμπολάκης), Παπακαστρήσιος, Κοπανάκης (74’ Κελάκης), Μποντούρι (88’ Μακράκης), Τρούμπαλος (58’ Τσίγκας), Νίκολλι.



• Ήφαιστος – Ν. Κισσαμικός 0-4

Γκολ: 1’ Σκέντζος, 45’ Βαρουχάκης, 82’ Νάστο Μαρκ., 89’ Τυράκης

Διαιτητής: Κουκλάκης (Κοτσιφάκης – Λεκάκης)

Ηφαιστος (Μιχάλης Κυριακίδης): Μελισσινός, Νικολακάκης, Ματζοράκης, Λαβράνος (46’ Βελής), Σελένιτσα (83’ Νταουντάκης), Πατούλιας (46’ Τσιριβάς), Μπούχλης, Λεντέρης, Αρζίδης, Χατζηδάκης (55’ Καβρουδάκης), Κουτσοκολάκης

Νέος Κισσαμικός (Σπύρος Μπαξεβάνος): Τριανταφυλλάκης, Σημαντηράκης, Μαυρουδής, Καστανοπουλάκης, Δημακάκος, Βαρουχάκης (75’ Μπέκας), Μουρατίδης, Σκέντζος (75’ Νάστο Μαρ.), Μανουσάκης, Κομπογεννητάκης, Μελισσόπουλος (83’ Τυράκης)

• Απόλλων – Άρης Σούδας 0-3

Γκολ: 14’ Ροκάκης (κεφαλιά από σέντρα Πλανάκη), 70’ Τσιμπρικίδης, 87’ Τσίγκας (από σέντρα Σουχλάκη)

Διαιτητής: Κελαϊδής (Πατσουράκης – Σφακιανάκης)

Απόλλων (Στέλιος Κουκουδάκης): Βίνιος, Χατζόπουλος, Λεβάκης (80’ Ιβάνοφ), Ντούλινας, Βουρδουμπάς (75’ Γλυνιαδάκης), Σκέμπη, Κουντουράκης (58’ Ζαχαρόπουλος), Μεγαλακάκης, Αμπατζής, Νικηφόρος, Χότζα.

Αρης Σούδας (Γιώργος Κόλτζος): Πενταράκης, Πλανάκης (77’ Ανδρίτσος), Ραψομανίκης, Τσιμπρικίδης, Βογιατζής, Σουχλάκης, Τσάτσαρης (74’ Πανουτσόπουλος), Μ. Λιάσκας (55’ Τσίγκας), Σελινιωτάκης, Στρατουδάκης, Ροκάκης.

• Αμιλλα – Ηρακλής Νερ. 3-4

Γκολ: 5’ πένάλτι Ντόκο, 45’, 90+3 Μπερντίος – 47’ Δημητρίου, 55’ Σπυριδάκης, 63’ Γιαννακούρος, 90+5 Πρωτοπαπαδάκης

Κόκκινες: 81’ Πατρικάκης, 82’ Μαραγκουδάκης

Διαιτητής: Σινιοράκης (Βράγκου – Μπραουδάκη)

Αμιλλα (Μάκης Σωφρόνογλου): Γεωργανάς, Πατρικάκης, Κολομπάκης Σπ., Περαθωράκης, Μπερντίος, Ντόκο (50’ Μαραγκουδάκης), Κουλούρης, Φυντικάκης (63’ Κτιστάκης), Κολομπάκης Ανδ., Παρασκάκης, Μαυρομάτης (50’ Μαρκουλάκης)

Ηρακλής Νεροκούρου (Παναγιώτης Παλαθούρας): Κανιαμός, Παπαδάκης (46’ Συκαμιάς), Κοκολάκης, Πρωτοπαπαδάκης (90+6’ Κεραμιανάκης), Ξενάκης (68’ Μυριδάκης), Δημητρίου (88’ Χαλεβελάκης), Γιαννακούρος, Μπολανάκης, Σπυριδάκης (88’ Πατεράκης), Ξυδέας, Μανωλακάκης

Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης”

17η αγωνιστική

• Τιτάν – Θησέας 1-0

Γκολ: 34’ Κοκκινάκης (ασίστ Μπατή)

Δοκάρι: Ανδρεάδης.

Διαιτητής: Μισαηλίδης (Μπραουδάκη – Δρακάκης)

Τιτάν (Γιώργος Βολακάκης): Μουσουράκης, Αννιτσάκης, Γ. Νιολάκης (55’ Μπικάκης), Εμεξεζίδης, Σίνης, Μουτσάκης, Κοκκινάκης (55’ Αρτ. Ματζοράκης), Χαροκοπάκης, Α. Νιολάκης, Σπαθαράκης (78’ Αγ. Ματζοράκης), Μπατής (46’ Νιαυραδάκης, 90+3’ λ.τρ. Τζερεμές).

Θησέας (Χάρης Γκόντζος): Κονσολάκης, Αμπντελφατάχ (69′ Αντικίδης), Ντόκο (80′ Τσόχαλης), Παλαθούρας, Λάκκας, Αποστόλου (87′ Γεωργιλάς), Μπιτζανάκης, Σφυριδάκης, Λιμογιάννης (46′ Χάμπας), Ανδρεάδης, Μαρκουλάκης.

• Τάλως – Δόξα Π. 2-3

Γκολ: 30’ Ντογκάνι, 80’ Σινάνογλου – 39’, 62’, 71’ πέναλτι Ντάλιος (το 1ο με κεφαλιά από φάουλ του Σταθάκη, και το 2ο με κεφαλιά από κεφαλιά-πάσα του Ιωαννίδη)

Χαμένο πέναλτι: 23’ Πρέζια το οποίο απέκρουσε ο Καρνάβας-Σκάρπος. Ο τερματοφύλακας απέκρουσε και την πρώτη εκτέλεση του Σταθάκη αφού δόθηκε επανάληψη!

Δοκάρια: 7’ Σταθάκης, 12’ Μπαλαντινάκης

Κόκκινες: 71’ Ροζάκης – 64’ Μπαλαντινάκης

Διαιτητής: Νταμαδάκης (Δρακάκης – Στεφανίδου)

Τάλως (Γιώργος Μπονατάκης): Καρνάβας-Σκάρπος, Μήτρος (61’ Ροζάκης), Ταγκίρης, Βαμβακάκης, Γιανναράκης (61’ Σάρκα), Χριστοδουλάκης (15’ λ.τρ. Σαπλαούρας), Μακσίμ, Σινάνογλου, Νικάκης, Ντογκάνι (61’ Σερβίνας), Γεωργιλάς.

Δόξα Παχιανών (Γιάννης Λιουδάκης): Πετράκης, Μπέντο (46’ Γ. Κελαϊδής), Ιωαννίδης, Π. Κελαϊδής, Πρέζια, Αλεξιάδης (65’ Νικολακάκης), Ντάλιος, Μεγαλακάκης, Μπαλαντινάκης, Σταθάκης (90+1’ Βαρουξάκης), Βουνάκης (65’ Νταμοτσίδης).

• Ποσειδών Τσ. – Ίκαρος Μ. 0-0

Διαιτητής: Κουκλάκης (Μαυρεδάκης – Κοτσιφάκης) με τους γηπεδούχους να ζητούν δύο πέναλτι.

Ποσειδών Τσικαλαριών (Γιώργος Ζερβουδάκης): Βουντουράκης, Καραγιαννίδης (70’ Ιωαννίδης), Χαϊντερδί, Μίχος, Μαγγέλας, Ασημακόπουλος, Τσίτας, Βεντούρης (70’ Ζάρβος), Λαπάνι, Τύμπας (55’ Παρασκάκης-Μπατίστας), Παπαδόπουλος.

Ικαρος Μουρνιών (Γιώργος Σπαράκης): Νιαουνάκης, Κατσουλάκης, Κρασάκης, Κουργιαντάκης, Κουτουλάκης, Λαφαζάνης, Αμπατζίδης, Ι. Περράκης, Μαραβέλιας (70’ Φραγκιαδάκης), Αγγέλου, Κοκάκης (90’ Καπής).

• Θύελλα Καλ. – Χάλης 3-0

Γκολ: 13’ Δημητρίου, 39’ Κελέση, 59’ Μπέλμπα

Διαιτητής: Πατσουράκης (Χατζηδάκης – Μπαντά)

Θύελλα Καλαθενών (Μάριο Ζντράβκοβιτς): Καστρινάκης, Σίδερης (72’ Γεωργιτσάκης), Βαρουχάκης, Καλογεράκης, Κουφογιαννάκης, Μπερντίος (65’ Γιυμένγα), Λουβιτάκης (55’ Ανδρέου), Δημητρίου, Ανδρονικίδης (55’ Μπέλμπα), Κελέση, Μαργαριτάκης (65’ Μοδιανάκης)

Χάλης (Βαγγέλης Ανδρεαδάκης): Βόρφι, Αλί Ηλ., Διαμαντόπουλος, Κτενιαδάκης, Δημακόπουλος, Αναστασόπουλος (85’ Αγγελάκης), Σαντόρι (87’ Τσαούσι), Ξανθουδάκης, Οικονόμου, Αντωνάκης Αλί Μ.

• ΕΘΚ – Κορωνίδα 3-2

Γκολ: 10’ αυτογκόλ Παπαδάκης, 86’ Βολιώτης, 88’ Παπαπαναγιώτου – 42’, 90+2’ Μαρτσάκης

Διαιτητής: Κρικέλης (Μαρκετάκης – Χάμπας)

ΕΘΚ (Μάκης Γιαννόπουλος): Δαραμάρας, Γκιουμές, Γκούβερης, Πολιτάκης, Καλλέργης Ι. (66’ Χναράκης), Πόγκας, Βολιώτης, Παπανικολάου, Γιαννολάρη, Μανελλάρη (66’ Παπαποστόλου), Καλλέργης Αλ.

Κορωνίδα (Κώστας Καρατζάς): Ρεβελάκης, Κυριακίδης, Κοκολάκης, Παπαδάκης Γρ., Σκανδαλάκης, Ρεβελάκης Παντ., Σαρτζετάκης (90+1’ Αλεξανδρόπουλος), Μανταδάκης (90+1’ Κοκολάκης), Μαρτσάκης, Καπλάνης (78’ Παπαδάκης Νικ.), Βαρδάκης

Δευτέρα (19:00)

• Νέοι Μινωταύρου – Άρης Β. (Μουρνιών)

Διαιτητής: Γιαννουλάκης (Κατσαρός – Ντάλιος)

Τετάρτη (19:00)

• Αστέρας Χ. – Ασπίδα (Μ. Ελιάς)

Διαιτητής: Κανελάκης (Λογαρίδης – Μαρκετάκης)

Γ’ κατηγορία

13η αγωνιστική

• Ασπάλαθος – Σφακιά 0-3

Γκολ: 44’, 70’, 88’ Βούρβαχης (το 1ο ασίστ Τσικουράκης Στρ. και στο 2ο Μπαϊλάκης)

Διαιτητής: Δρακάκης (Κοντογεώργος – Στεφάνσκι)

Ασπάλαθος : Καραμπέτσος, Καλομοίρης (60’ Σηφάκης), Τζαβάρας, Πλανάς, Σμυρής (85’ Παπαδοκολάκης), Δώρας (55’ Τικούκ), Παντίγια (55’ Τρουλάκης), Τζουτζουράκης (46’ Λαζάρης), Κ. Κουτσουπάκης, Μανουσέλης, Αλμόζι

Σφακιά (Μανώλης Τζωρτζάκης): Σφηνιαδάκης, Μ. Σφηνιάς, Τσικουράκης (65′ Δουρουντάκης), Μπαϊλάκης, Μπούχλης (85′ Γ. Τζωρτζάκης), Σ. Σφηνιάς, Βούρβαχης, Ιωσ. Σφηνιάς, Οικονομάκης (65′ Μπολιώτης), Χομπιτάκης, Σποντιδάκης (75′ λ.τρ Μαρκουτσάκης)

• Υρτακίνα – Κουμπές 2-0

Γκολ: 48’ Παππάς, 84’ Σηφάκης

Διαιτητής: Κελαϊδής (Κατσαρός – Λεκάκης)

Υρτακίνα: Τσομπάνογλου, Μαρματάκης, Α. Γκεγκάι, Βακάκης, Σηφάκης, Τσέλα (30’ Κουμάκης), Σαρτζετάκης, Παππάς, Γρυφάκης, Γεωργιλάκης, Πατουλιώτης.

Κουμπές (Γιώργος Αγγελάκης): Σταυρουλάκης, Νταουντάκης (85’ Μουτσάνι), Σκυβαλάκης, Καρακοβούνης, Χαλβατζάκης, Αργυρουδάκης, Π. Πολυχρονακης, Πεπονούλας (60’ Πετράκης), Αθανασίου, Καρούσος.

• Ν. Κισσαμικός Β – Ροδωπού 0-3

Γκολ: 44’ Τσαγκαράκης, 48’ Αποστολάκης, 89’ Πατεράκης

Διαιτητής: Παναγόπουλος (Μαραγκακάκης – Περουλάκης)

Νέος Κισσαμικός Β: Σκαλιδάκης, Γκυμένγκα, Μπάλλα, Νικολακάκης, Δεικτάκης, Μαραγκουδάκης, Κάτσα, Τσεκρέζι, Κοσμάς, Μόνα (57’ Καραμούτσα), Ψωματάκης.

Ροδωπού (Παντελής Μαυρεδάκης): Αγιασμενάκης, Κακαουνάκης, Αναστασόπουλος (80’ Ασγουδάκης),Γιαννουδάκης (46’ Μουντάκης), Α. Καλογεράκης, Παρασκευόπουλος (80’ Καρλάκης), Κοντραλίου, Τσαγκαράκης (58’ Πατεράκης), Αποστολάκης, Ι. Καλογεράκης, Κουκουνάκης (58’ Τζανεράκης).