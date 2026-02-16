menu
19.4 C
Chania
Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Τοπικα πρωταθλήματα: Πρώτος τίτλος για τον ΑΓΣ Σφακίων!

Γιώργος Δρακάκης
Γιώργος Δρακάκης
0

Δύο αγωνιστικές πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας και ο ΑΓΣ Σφακίων εξασφάλισε τον τίτλο με τη χθεσινή νίκη 3-0 επί του Ασπάλαθου στα Νεροκούρου. Μάλιστα αυτός είναι ο παρθενικός τίτλος της ομάδας που άλλες 4 φορές έχει κερδίσει την άνοδο αλλά τερματίζοντας 2η-4η και έτσι επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στην Β’.

Στην Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης” και οι 6 πρωτοπόροι νίκησαν αλλά ειδικά ο Πανακρωτηριακός και ο Μινώταυρος με πολύ κόπο απέναντι σε Παλαιόχωρα και Ιωνία αντίστοιχα. Σπουδαία διπλά παραμονής για Ηρακλή και Ιδομενέα. Τέλος στη Β’ ΕΠΣΧ “Γ. Ζαγουράκης” είχαμε αλλαγή στην κορυφή αφού ο Ποσειδώνας παραχώρησε λευκή ισοπαλία στον Ικαρο και 1η πέρασε η Θύελλα ενώ στο ντέρμπι ο Τιτάν νίκησε 1-0 τον Θησέα. Πιο αναλυτικά:

Α’ κατηγορία “Γ. Βούρβαχης”

20η αγωνιστική

• Παγχανιακός/ΑΟΔΑ – Ιδομενέας 1-2

Γκολ: 75’ Χατζηδάκης (κεφαλιά από σέντρα Γαλανίδη) – 20’ Μωραϊτάκης, 72’ Καραταράκης (από ενέργεια Αλιφιεράκη)

Κόκκινη: 90’ Γιαννικάκης.

Διαιτητής: Κανελάκης (Χατζηδάκης – Μαρκουλάκης)
Παγχανιακός/ΑΟΔΑ (Αλκης Δημήτρης): Κοτρωνάκης, Ορφανίδης, Αργυρουδάκης, Νησιούδης, Φάμπιο (63’ Χατζηδάκης), Μπουρδάκης, Αναστασόπουλος, Ντινάι, Γαλανίδης, Σκαράκης (85’ Φιωτάκης), Σταθινάκης

Ιδομενέας (Βαγγέλης Πρόκος – Νίκος Καντεράκης): Σαρτζετάκης, Μαρκαντωνάκης, Μπιτζανάκης, Κακαβελάκης, Μαλαμάς, Μωραϊτάκης (86’ Κορδάκης), Γιαννικάκης, Μερόλλη (69’ Χασάν), Καραταράκης, Αλιφιεράκης (86’ Στεφανίδης), Λαβράνος (54’ Χαϊνταράι)

• Σπάθα – Πλατανιάς 0-2

Γκολ: 63’ Δρακάκης, 79’ Πενταράκης

Διαιτητής: Σινιοράκης (Στεφανίδου – Κολοκοτρώνης)

Σπάθα (Σπύρος Νικολαΐδης): Δασκαλάκης, Γκούντελος, Κανελάκης, Κρασουδάκης (71’ Ζαΐμης), Μέμα, Καμαρά (86’ Φραντζολάκης), Σταυρουλάκης, Βαρουξάκης Ν., Κατσιφαράκης, Αγαθαγγέλου (90’ Γκουντελίτσας), Βαρουξάκης Β.

Πλατανιάς (Τάκης Διακάκης): Καζάς, Κατσαρός, Παληγεώργος, Κυτράκης (86’ Μαράκης), Τουράι (46’ Κουτσιούδης), Θυμιόπουλος, Τσούτσης, Πενταράκης (90’ Σφακιανάκης), Κονατέ (80’ Σαρρής), Κατσούκης, Δρακάκης

• Κρ. Αστέρας – ΑΕ Κυδωνίας 0-4

Γκολ: 26’ Πλατινάκης Θ., 37’ Σαντσόλλι (σέντρα Κουρομιχελάκη), 47’ Τρικουνάκης (φάουλ Κοντορινάκη), 53’ Κουρομιχελάκης (ασίστ Σαντσόλλι)

Διαιτητής: Νταμαδάκης (Μαρκετάκης – Βαλεντάκης)

Κρ. Αστέρας (Χρήστος Τραχανατζής – Νεκτάριος Νικολιουδάκης): Κουράκης, Περάκης, Βόκρι (71’ Σαρίδης), Γελασάκης, Ντυρμίσι, Λέκας, Οικονομόπουλος, Βανγκέλι, Κ. Μπαλλίου (56’ Κελαϊδής), Μιχαλόπουλος, Τιχομίροφ.

ΑΕ Κυδωνίας (Γιώργος Ριτζάκης-τιμωρημένος): Βροντάκης, Τσαούσι, Μαρινάκης, Τρικουνάκης, Κοπάτσι, Μαθιουδάκης (73’ Μαρτσάκης), Κοντορινάκης (73’ Ζυμβραγάκης), Κοκάκης (64’ Α. Πλατινάκης), Κουρομιχελάκης (83’ Καλλιάς), Σαντσόλλι, Θ. Πλατινάκης (83’ Καλογεράκης).

• Μινώταυρος – Ιωνία 2000 4-2

Γκολ: 3’ Σεληνιωτάκης, 71’ Μαρτσάκης, 87’ Μποτωνάκης, 90+3 Πατελάκης (από ελεύθερο Καλοριζικάκη) – 11’ Οκερέκε (κεφαλιά από κόρνερ Μπέσι), 40’ Λεβεντέλλης (μπαλιά Μπέσι)

Διαιτητής: Κασσελάκης (Λογαρίδης – Μαρκάκης)

Μινώταυρος (Αντώνης Συροκάκης): Καλοριζικάκης, Βέρδος (60’ Πατελάκης), Νταγκουνάκης, Καράκης, Μπακογιάννης, Ζαχαράκης (4’ λ.τρ. Ανδρουλάκης), Σεληνιωτάκης, Μποτωνάκης, Κουκάκης, Μαρτσάκης (90’ Περδικάκης), Ψαράκης

Ιωνία (Βασίλης Παπαδάκης): Σοφιάκης, Κουτσαυτάκης (48’ Αθανασάκης), Σαχμπαζίδης (46’ Λουπάσης), Αθανασάκης, Σταμούλης, Πιτοπουλάκης (90’ Κοπανάκης), Μπέσι, Λεβεντέλλης, Σαριδάκης, Οκερέκε (75’ Καπαράκης), Κοκολαντωνάκης

• Παλαιόχωρα – Πανακρωτηριακός 1-2

Γκολ: 20’ πέναλτι Μανουσάκης – 5’ Κοπανάκης (κεφαλιά από σέντρα Νίκολλι), 80’ Νίκολλι (από κεφαλιά-πάσα Κουκουράκη)

Δοκάρια: 4’ Μπάτζιο, 37’ Μποντούρι, 90+ Τσίγκας

Διαιτητής: Αντωνίου (Κολοκοτρώνης – Ντάλιος)

Παλαιόχωρα (Τάκης Λαζαρίδης): Β. Τατσιώνας, Κοσμάς, Π. Κουφάκης, Λιτσαρδάκης, Ρουσιάκης (82’ Κοβάτσι), Τζαγκαράκης, Μανουσάκης, Κεσίδης (82’ Τζατζάνης), Τριφύλλης, Ζαϊμίδης, Μπαμπούλιας (65’ Καλλιγέρης).

Πανακρωτηριακός (Βασίλης Κούτας): Καλαμαρίδης, Γεωργίου, Πατελάκης, Κουκουράκης, Κούτας, Μπάτζιο (88’ Σταμπολάκης), Παπακαστρήσιος, Κοπανάκης (74’ Κελάκης), Μποντούρι (88’ Μακράκης), Τρούμπαλος (58’ Τσίγκας), Νίκολλι.

• Ήφαιστος – Ν. Κισσαμικός 0-4

Γκολ: 1’ Σκέντζος, 45’ Βαρουχάκης, 82’ Νάστο Μαρκ., 89’ Τυράκης

Διαιτητής: Κουκλάκης (Κοτσιφάκης – Λεκάκης)

Ηφαιστος (Μιχάλης Κυριακίδης): Μελισσινός, Νικολακάκης, Ματζοράκης, Λαβράνος (46’ Βελής), Σελένιτσα (83’ Νταουντάκης), Πατούλιας (46’ Τσιριβάς), Μπούχλης, Λεντέρης, Αρζίδης, Χατζηδάκης (55’ Καβρουδάκης), Κουτσοκολάκης

Νέος Κισσαμικός (Σπύρος Μπαξεβάνος): Τριανταφυλλάκης, Σημαντηράκης, Μαυρουδής, Καστανοπουλάκης, Δημακάκος, Βαρουχάκης (75’ Μπέκας), Μουρατίδης, Σκέντζος (75’ Νάστο Μαρ.), Μανουσάκης, Κομπογεννητάκης, Μελισσόπουλος (83’ Τυράκης)

• Απόλλων – Άρης Σούδας 0-3

Γκολ: 14’ Ροκάκης (κεφαλιά από σέντρα Πλανάκη), 70’ Τσιμπρικίδης, 87’ Τσίγκας (από σέντρα Σουχλάκη)

Διαιτητής: Κελαϊδής (Πατσουράκης – Σφακιανάκης)

Απόλλων (Στέλιος Κουκουδάκης): Βίνιος, Χατζόπουλος, Λεβάκης (80’ Ιβάνοφ), Ντούλινας, Βουρδουμπάς (75’ Γλυνιαδάκης), Σκέμπη, Κουντουράκης (58’ Ζαχαρόπουλος), Μεγαλακάκης, Αμπατζής, Νικηφόρος, Χότζα.

Αρης Σούδας (Γιώργος Κόλτζος): Πενταράκης, Πλανάκης (77’ Ανδρίτσος), Ραψομανίκης, Τσιμπρικίδης, Βογιατζής, Σουχλάκης, Τσάτσαρης (74’ Πανουτσόπουλος), Μ. Λιάσκας (55’ Τσίγκας), Σελινιωτάκης, Στρατουδάκης, Ροκάκης.

• Αμιλλα – Ηρακλής Νερ. 3-4

Γκολ: 5’ πένάλτι Ντόκο, 45’, 90+3 Μπερντίος – 47’ Δημητρίου, 55’ Σπυριδάκης, 63’ Γιαννακούρος, 90+5 Πρωτοπαπαδάκης

Κόκκινες: 81’ Πατρικάκης, 82’ Μαραγκουδάκης

Διαιτητής: Σινιοράκης (Βράγκου – Μπραουδάκη)

Αμιλλα (Μάκης Σωφρόνογλου): Γεωργανάς, Πατρικάκης, Κολομπάκης Σπ., Περαθωράκης, Μπερντίος, Ντόκο (50’ Μαραγκουδάκης), Κουλούρης, Φυντικάκης (63’ Κτιστάκης), Κολομπάκης Ανδ., Παρασκάκης, Μαυρομάτης (50’ Μαρκουλάκης)

Ηρακλής Νεροκούρου (Παναγιώτης Παλαθούρας): Κανιαμός, Παπαδάκης (46’ Συκαμιάς), Κοκολάκης, Πρωτοπαπαδάκης (90+6’ Κεραμιανάκης), Ξενάκης (68’ Μυριδάκης), Δημητρίου (88’ Χαλεβελάκης), Γιαννακούρος, Μπολανάκης, Σπυριδάκης (88’ Πατεράκης), Ξυδέας, Μανωλακάκης

Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης”

17η αγωνιστική

• Τιτάν – Θησέας 1-0

Γκολ: 34’ Κοκκινάκης (ασίστ Μπατή)

Δοκάρι: Ανδρεάδης.

Διαιτητής: Μισαηλίδης (Μπραουδάκη – Δρακάκης)

Τιτάν (Γιώργος Βολακάκης): Μουσουράκης, Αννιτσάκης, Γ. Νιολάκης (55’ Μπικάκης), Εμεξεζίδης, Σίνης, Μουτσάκης, Κοκκινάκης (55’ Αρτ. Ματζοράκης), Χαροκοπάκης, Α. Νιολάκης, Σπαθαράκης (78’ Αγ. Ματζοράκης), Μπατής (46’ Νιαυραδάκης, 90+3’ λ.τρ. Τζερεμές).

Θησέας (Χάρης Γκόντζος): Κονσολάκης, Αμπντελφατάχ (69 Αντικίδης), Ντόκο (80 Τσόχαλης), Παλαθούρας, Λάκκας, Αποστόλου (87 Γεωργιλάς), Μπιτζανάκης, Σφυριδάκης, Λιμογιάννης (46 Χάμπας), Ανδρεάδης, Μαρκουλάκης.

• Τάλως – Δόξα Π. 2-3

Γκολ: 30’ Ντογκάνι, 80’ Σινάνογλου – 39’, 62’, 71’ πέναλτι Ντάλιος (το 1ο με κεφαλιά από φάουλ του Σταθάκη, και το 2ο με κεφαλιά από κεφαλιά-πάσα του Ιωαννίδη)

Χαμένο πέναλτι: 23’ Πρέζια το οποίο απέκρουσε ο Καρνάβας-Σκάρπος. Ο τερματοφύλακας απέκρουσε και την πρώτη εκτέλεση του Σταθάκη αφού δόθηκε επανάληψη!

Δοκάρια: 7’ Σταθάκης, 12’ Μπαλαντινάκης

Κόκκινες: 71’ Ροζάκης – 64’ Μπαλαντινάκης

Διαιτητής: Νταμαδάκης (Δρακάκης – Στεφανίδου)

Τάλως (Γιώργος Μπονατάκης): Καρνάβας-Σκάρπος, Μήτρος (61’ Ροζάκης), Ταγκίρης, Βαμβακάκης, Γιανναράκης (61’ Σάρκα), Χριστοδουλάκης (15’ λ.τρ. Σαπλαούρας), Μακσίμ, Σινάνογλου, Νικάκης, Ντογκάνι (61’ Σερβίνας), Γεωργιλάς.

Δόξα Παχιανών (Γιάννης Λιουδάκης): Πετράκης, Μπέντο (46’ Γ. Κελαϊδής), Ιωαννίδης, Π. Κελαϊδής, Πρέζια, Αλεξιάδης (65’ Νικολακάκης), Ντάλιος, Μεγαλακάκης, Μπαλαντινάκης, Σταθάκης (90+1’ Βαρουξάκης), Βουνάκης (65’ Νταμοτσίδης).

• Ποσειδών Τσ. – Ίκαρος Μ. 0-0

Διαιτητής: Κουκλάκης (Μαυρεδάκης – Κοτσιφάκης) με τους γηπεδούχους να ζητούν δύο πέναλτι.
Ποσειδών Τσικαλαριών (Γιώργος Ζερβουδάκης): Βουντουράκης, Καραγιαννίδης (70’ Ιωαννίδης), Χαϊντερδί, Μίχος, Μαγγέλας, Ασημακόπουλος, Τσίτας, Βεντούρης (70’ Ζάρβος), Λαπάνι, Τύμπας (55’ Παρασκάκης-Μπατίστας), Παπαδόπουλος.

Ικαρος Μουρνιών (Γιώργος Σπαράκης): Νιαουνάκης, Κατσουλάκης, Κρασάκης, Κουργιαντάκης, Κουτουλάκης, Λαφαζάνης, Αμπατζίδης, Ι. Περράκης, Μαραβέλιας (70’ Φραγκιαδάκης), Αγγέλου, Κοκάκης (90’ Καπής).

• Θύελλα Καλ. – Χάλης 3-0

Γκολ: 13’ Δημητρίου, 39’ Κελέση, 59’ Μπέλμπα

Διαιτητής: Πατσουράκης (Χατζηδάκης – Μπαντά)

Θύελλα Καλαθενών (Μάριο Ζντράβκοβιτς): Καστρινάκης, Σίδερης (72’ Γεωργιτσάκης), Βαρουχάκης, Καλογεράκης, Κουφογιαννάκης, Μπερντίος (65’ Γιυμένγα), Λουβιτάκης (55’ Ανδρέου), Δημητρίου, Ανδρονικίδης (55’ Μπέλμπα), Κελέση, Μαργαριτάκης (65’ Μοδιανάκης)

Χάλης (Βαγγέλης Ανδρεαδάκης): Βόρφι, Αλί Ηλ., Διαμαντόπουλος, Κτενιαδάκης, Δημακόπουλος, Αναστασόπουλος (85’ Αγγελάκης), Σαντόρι (87’ Τσαούσι), Ξανθουδάκης, Οικονόμου, Αντωνάκης Αλί Μ.

• ΕΘΚ – Κορωνίδα 3-2

Γκολ: 10’ αυτογκόλ Παπαδάκης, 86’ Βολιώτης, 88’ Παπαπαναγιώτου – 42’, 90+2’ Μαρτσάκης

Διαιτητής: Κρικέλης (Μαρκετάκης – Χάμπας)

ΕΘΚ (Μάκης Γιαννόπουλος): Δαραμάρας, Γκιουμές, Γκούβερης, Πολιτάκης, Καλλέργης Ι. (66’ Χναράκης), Πόγκας, Βολιώτης, Παπανικολάου, Γιαννολάρη, Μανελλάρη (66’ Παπαποστόλου), Καλλέργης Αλ.

Κορωνίδα (Κώστας Καρατζάς): Ρεβελάκης, Κυριακίδης, Κοκολάκης, Παπαδάκης Γρ., Σκανδαλάκης, Ρεβελάκης Παντ., Σαρτζετάκης (90+1’ Αλεξανδρόπουλος), Μανταδάκης (90+1’ Κοκολάκης), Μαρτσάκης, Καπλάνης (78’ Παπαδάκης Νικ.), Βαρδάκης

Δευτέρα (19:00)
• Νέοι Μινωταύρου – Άρης Β. (Μουρνιών)

Διαιτητής: Γιαννουλάκης (Κατσαρός – Ντάλιος)

Τετάρτη (19:00)
• Αστέρας Χ. – Ασπίδα (Μ. Ελιάς)

Διαιτητής: Κανελάκης (Λογαρίδης – Μαρκετάκης)

Γ’ κατηγορία

13η αγωνιστική

Ασπάλαθος – Σφακιά 0-3

Γκολ: 44’, 70’, 88’ Βούρβαχης (το 1ο ασίστ Τσικουράκης Στρ. και στο 2ο Μπαϊλάκης)

Διαιτητής: Δρακάκης (Κοντογεώργος – Στεφάνσκι)
Ασπάλαθος : Καραμπέτσος, Καλομοίρης (60’ Σηφάκης), Τζαβάρας, Πλανάς, Σμυρής (85’ Παπαδοκολάκης), Δώρας (55’ Τικούκ), Παντίγια (55’ Τρουλάκης), Τζουτζουράκης (46’ Λαζάρης), Κ. Κουτσουπάκης, Μανουσέλης, Αλμόζι

Σφακιά (Μανώλης Τζωρτζάκης): Σφηνιαδάκης, Μ. Σφηνιάς, Τσικουράκης (65 Δουρουντάκης), Μπαϊλάκης, Μπούχλης (85 Γ. Τζωρτζάκης), Σ. Σφηνιάς, Βούρβαχης, Ιωσ. Σφηνιάς, Οικονομάκης (65 Μπολιώτης), Χομπιτάκης, Σποντιδάκης (75 λ.τρ Μαρκουτσάκης)

Υρτακίνα – Κουμπές 2-0

Γκολ: 48’ Παππάς, 84’ Σηφάκης

Διαιτητής: Κελαϊδής (Κατσαρός – Λεκάκης)

Υρτακίνα: Τσομπάνογλου, Μαρματάκης, Α. Γκεγκάι, Βακάκης, Σηφάκης, Τσέλα (30’ Κουμάκης), Σαρτζετάκης, Παππάς, Γρυφάκης, Γεωργιλάκης, Πατουλιώτης.

Κουμπές (Γιώργος Αγγελάκης): Σταυρουλάκης, Νταουντάκης (85’ Μουτσάνι), Σκυβαλάκης, Καρακοβούνης, Χαλβατζάκης, Αργυρουδάκης, Π. Πολυχρονακης, Πεπονούλας (60’ Πετράκης), Αθανασίου, Καρούσος.

• Ν. Κισσαμικός Β – Ροδωπού 0-3

Γκολ: 44’ Τσαγκαράκης, 48’ Αποστολάκης, 89’ Πατεράκης

Διαιτητής: Παναγόπουλος (Μαραγκακάκης – Περουλάκης)

Νέος Κισσαμικός Β: Σκαλιδάκης, Γκυμένγκα, Μπάλλα, Νικολακάκης, Δεικτάκης, Μαραγκουδάκης, Κάτσα, Τσεκρέζι, Κοσμάς, Μόνα (57’ Καραμούτσα), Ψωματάκης.

Ροδωπού (Παντελής Μαυρεδάκης): Αγιασμενάκης, Κακαουνάκης, Αναστασόπουλος (80’ Ασγουδάκης),Γιαννουδάκης (46’ Μουντάκης), Α. Καλογεράκης, Παρασκευόπουλος (80’ Καρλάκης), Κοντραλίου, Τσαγκαράκης (58’ Πατεράκης), Αποστολάκης, Ι. Καλογεράκης, Κουκουνάκης (58’ Τζανεράκης).

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum