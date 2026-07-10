Των οικιών υμών εμπιμπραμένων υμείς άδετε

(Ενώ τα σπίτια σας καίγονται εσείς τραγουδάτε)

Κανένας από τους επιστήμονες δεν εξεπλάγη. Η δυτική Ευρώπη βίωσε προ ημερών καύσωνα άνευ προηγουμένου. Τα θερμόμετρα έδειξαν 44οC στο Παρίσι, 41,7οC στη Γερμανία και 37,7οC στην ανατολική Αγγλία. Τον Ιούνιο καταγράφηκαν στη Γαλλία 30% επιπλέον θάνατοι και στο Βέλγιο 39% λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στη νότια Γαλλία πυρκαγιές έκαψαν 90.000 στρέμματα. Οι ακραίες θερμοκρασίες προκάλεσαν στη Γερμανία παραμόρφωση της ασφάλτου, των σιδηροτροχιών του τραμ και των φαναριών κυκλοφορίας.

Αυτές οι ακραίες θερμοκρασίες δεν θα καταγράφονταν τη απουσία της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με την επιστήμη η οποία έχει προβλέψει εδώ και δεκαετίες την αύξηση της έντασης και της συχνότητας τέτοιων ακραίων φαινομένων.

Το παράδοξο είναι ότι καθώς τα φαινόμενα εντείνονται οι χώρες που διαθέτουν πετρελαϊκούς πόρους εγκαταλείπουν τις κλιματικές τους δεσμεύσεις και στρέφονται προς νέες εξορύξεις. Περιέργως αυτή η πολιτική, σε μια κρίση αυταπάτης, χαρακτηρίζεται βιώσιμη. Δεν είναι. Οι μόνες χώρες που τιμούν τις δεσμεύσεις τους και δεν επιτρέπουν νέες εξορύξεις είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιρλανδία και η Κόστα Ρίκα.

Ένα από τα επιχειρήματα υπέρ των νέων εξορύξεων από τις περισσότερες χώρες είναι ότι συμβάλλουν αμελητέα στην κλιματική υπερθέρμανση. Οι μεγάλοι ρυπαντές είναι η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Ινδία και η Ρωσία. Στον ΟΗΕ ανήκουν επίσημα 193 χώρες. Εξ αυτών οι 187 εκπέμπουν το πολύ 2% των αερίων θερμοκηπίου η καθεμία. Συνολικά όμως εκπέμπουν το 32% των αερίων θερμοκηπίου. Και αυτό δεν είναι αμελητέο.

Λίγες ημέρες πριν σπάσουν τα θερμοκρασιακά ρεκόρ στη Βρετανία, η αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος, Kemi Badenoch, δήλωσε: «Πρέπει να πάψει ο πόλεμος εναντίον του πετρελαίου και του αερίου. Η Βρετανία πρέπει να κάνει πάλι εξορύξεις». Στη Γαλλία η ακροδεξιά Μαρίν Λε Πεν βρήκε τη λύση της κλιματικής κρίσης. «Αν εκλεγώ πρόεδρος θα εφαρμόσω ένα σχέδιο μαζικών κλιματιστικών», είπε. Τα κλιματιστικά είναι απαραίτητα στον καύσωνα αλλά δεν λύνουν το πρόβλημα της υπερθέρμανσης όπως η λήψη αναλγητικών δεν λύνει το πρόβλημα του καρκίνου. Κατά τους πρόσφατους εορτασμούς για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ κάποιες εκδηλώσεις ακυρώθηκαν λόγω ακραίου καύσωνα. Για τον Πρόεδρο όμως η αλλαγή του κλίματος είναι «Η μεγαλύτερη απάτη που διαπράχθηκε ποτέ στον κόσμο».

Και καθώς ο πλανήτης πνίγεται στη ζέστη και καίγεται από τις μεγάλης κλίμακας πυρκαγιές, οι εταιρείες πετρελαίου, τα προϊόντα των οποίων φέρουν τη μέγιστη ευθύνη γι’ αυτά τα φαινόμενα, γίνονται όλο και πλουσιότερες και αυξάνουν την παραγωγή τους. Η εξίσωση είναι απλή: όσο περισσότερες εξορύξεις γίνονται τόσο θερμότερος θα γίνεται ο πλανήτης. Η επιστημονική έρευνα και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είναι σαφείς: αν θέλουμε να συγκρατήσουμε τη θερμοκρασιακή αύξηση στους 2oC είναι πρωταρχικής σημασίας να μην πραγματοποιηθεί καμιά καινούργια εξόρυξη.

Ο βασικός λόγος για τον οποίο οι εταιρείες αγνοούν αυτή την πραγματικότητα είναι αυτό που ονομάζω σύνδρομο του Μίδα. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι ζουν στον δικό τους κόσμο στον οποίο θεμελιώδες κριτήριο ευμάρειας είναι η μεγιστοποίηση των βραχυχρόνιων κερδών και όχι η επιβίωση της κοινωνίας και της βιόσφαιρας. Για παράδειγμα, η BP προ ετών είχε δεσμευθεί σε περικοπές της παραγωγής πετρελαίου και αερίου κατά 40% και αύξηση επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές. Το 2023 ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας απολύθηκε και η πολιτική άλλαξε σε μείωση των ανανεώσιμων επενδύσεων και δαπάνες 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως σε πετρέλαιο και αέριο.

Αλλά οι εταιρείες δεν λειτουργούν εν κενώ. Οι κυβερνήσεις μας είναι το μεγάλο τους στήριγμα. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι φετινές κρατικές επιδοτήσεις στις εταιρείες πετρελαιοειδών θα φτάσουν τα 1,43 τρισεκατομμύρια δολάρια μέσα από φοροαπαλλαγές, ευθείες μεταφορές χρημάτων στους λογαριασμούς εθνικών εταιρειών, χρηματοδοτήσεις έρευνας, κάλυψη δαπανών καθαρισμών ρύπανσης, κατασκευή πετρελαϊκών υποδομών και άλλα. Ελάχιστοι είναι οι πολιτικοί εκείνοι που ανησυχούν για το μέλλον δέκα και είκοσι χρόνια από τώρα. Η πλειοψηφία ανησυχεί για την επανεκλογή της σε ένα ή δύο χρόνια.

Έτσι, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι μέτοχοι γίνονται πλουσιότεροι, οι πολιτικοί επανεκλέγονται και αυτοί που καταλήγουν στις φυλακές των ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Αυστραλίας, της Ρωσίας, της Κίνας και πολλών άλλων χωρών είναι οι ακτιβιστές του κλίματος.

Αν οι κυβερνητικές διακηρύξεις βιωσιμότητας ήταν ειλικρινείς θα μπορούσαν να ληφθούν τρία μέτρα με άμεσα αποτελέσματα: φορολόγηση των υπερκερδών, ελαχιστοποίηση και τελικά κατάργηση των επιδοτήσεων, άμεση αντιμετώπιση των διαρροών μεθανίου. Το μεθάνιο παραμένει στην ατμόσφαιρα περίπου δώδεκα χρόνια αλλά είναι ογδόντα φορές ισχυρότερος παγιδευτής θερμότητας σε σχέση με το διοξείδιο του άνθρακα σε ορίζοντα εικοσαετίας. Σήμερα υπάρχουν 4,5 εκατομμύρια εγκαταλελειμμένες πετρελαιοπηγές, παλιές σωληνώσεις και υποδομές, παλιοί κλίβανοι και κουζίνες αερίου, ανεξέλεγκτοι σκουπιδότοποι και άλλες πηγές διαφεύγοντος μεθανίου. Ο έλεγχός τους θα μείωνε άμεσα την υπερθέρμανση κατά περίπου 30%. Αλλά κάτι τέτοιο στερείται πολιτικού και οικονομικού κινήτρου. Έως πότε θα τραγουδάμε καθώς τα σπίτια μας θα καίγονται;

*Ο Γιάννης Α. Φίλης είναι π. πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης