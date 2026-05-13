ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου: “Πράσινο φως” για λειτουργία αρδευτικού έργου

Εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Κρήτης, οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία αρδευτικού έργου της περιοχής δικαιοδοσίας ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου-υδροληψίες, αγωγοί, δίκτυα (Δήμος Χανίων ΠΕ Χανίων).

Ειδικότερα, σε ανακοίνωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναφέρεται ότι συνεδρίασε στο Ηράκλειο το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Κρήτης, υπό την προεδρία της Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης Μαρίας Κοζυράκη. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4014/2011 και αφορούσε στην εξέταση θεμάτων περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σε Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη της Επιτροπής: Γιώργος Αγαπάκης, Γενικός Διευθυντής Υποδομών Περιφέρειας, Μαρίνος Κριτσωτάκης, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης Περιφέρειας, Γιώργος Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος Επιθεώρησης Δασικής Πολιτικής Κρήτης και, Ελένη Κανάκη, αναπληρώτρια Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Επίσης, στη συνεδρίαση συμμετείχε η Γενική Διευθύντρια Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής & Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Χριστίνα Σερπετσιδάκη.

Κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι εκτέλεσης των έργων:

1. Επέκταση–Βελτίωση Υποδομών Λιμένα Παλαιόχωρας (Δήμος Καντάνου-Σελίνου ΠΕ Χανίων), με φορέα έργου το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων.

2. Κλειστό Γυμναστήριο Ηρακλείου στην περιοχή Δύο Αοράκια, εντός ορίων οικισμού Αλικαρνασσού (Δήμος Ηρακλείου ΠΕ Ηρακλείου).

3. Συντήρηση επαρχιακής οδού αρ. 70: τμήμα Λούκια-Καπετανιανά (ΠΕ Ηρακλείου).

4. Λειτουργία αρδευτικού έργου της περιοχής δικαιοδοσίας ΤΟΕΒ Βαρυπέτρου-υδροληψίες, αγωγοί, δίκτυα (Δήμος Χανίων ΠΕ Χανίων).

5. Νέα ξενοδοχειακή μονάδα κατηγορίας 5 αστέρων και δυναμικότητας 374 κλινών, στη θέση Λίμνη Δ.Κ. Βρουχά Αγίου Νικολάου (Δήμος Αγίου Νικολάου ΠΕ Λασιθίου).

6. Υφιστάμενη Μονάδα Επεξεργασίας Ελαιόκαρπου (διφασικό ελαιουργείο) ιδιοκτησίας Αγροτικού Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Πραισού (Δήμος Σητείας ΠΕ Λασιθίου).

«Το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Κρήτης ασκεί τις αρμοδιότητες του με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση ισορροπίας μεταξύ επενδυτικής δραστηριότητας και περιβαλλοντικής ευθύνης, στο πλαίσιο της νομιμότητας, διαφάνειας και της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης», καταλήγει η ανακοίνωση.