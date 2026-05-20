Το ζήτημα του Ιτζεδίν στο δημοτικό συμβούλιο Χανίων – Τι ειπώθηκε στη συνεδρίαση

1 από 2

Στην αναμονή για την προγραμματική σύμβαση ανάμεσα σε Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια και Δήμο, βρίσκεται η ανακατασκευή του φρουρίου Ιτζεδίν, ενώ την ίδια ώρα κάθε σχεδόν μέρα χάνεται από ένα κομμάτι του.

Αυτό μεταξύ άλλων ειπώθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων το μεσημέρι της Τετάρτης.

Στο θέμα τοποθετήθηκε ο δήμαρχος Χανίων κ. Π. Σημανδηράκης λέγοντας πως ” πριν από ένα χρόνο κατά την επίσκεψη της Λ. Μενδώνη πάρθηκε απόφαση να προχωρήσουμε σε προγραμματική σύμβαση για την εργασία αποκατάστασης και την μελέτη επανάχρησης” με το αντικείμενο μελετητικής παρέμβασης να ανέρχεται στις 900.000 ευρω με ισόποση συμμετοχή των τριών μελών (Δήμος, Περιφέρεια, Υπ. Πολιτισμού). Ο δήμαρχος ενημέρωσε πως η σχετική αλληλογραφία έχει αποσταλεί στο Υπ. Πολιτισμού και υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις για την προγραμματική σύμβαση που προβλέπει ερευνητική εργασία από την ομάδα του καθηγητή κ. Ν. Σκουτέλη στο Πολυτεχνείο Κρήτης κατά τα πρότυπα των Ενετικών Νεωρίων.

“Η ταχύτητα δεν είναι αυτή που θα θέλαμε ” παραδέχθηκε ο κ. Σημανδηράκης εκτιμώντας πως το επόμενο διάστημα θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση και ότι “μας ενδιαφέρει η αποκατάσταση του κτηρίου, πριν χαθούν στοιχεία στο μνημείο αυτό που αποτυπώνουν ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορικής μνήμης”.

Για το Ιτζεδίν η επικεφαλής της παράταξης “Όνειρο είναι τα Χανιά” κ. Κατερίνα Μανιμανάκη υπογράμμισε πως για την παράταξη της είναι πολύ σημαντική η διάσωση του μνημείου και παρατήρησε πως “περιμένουμε αυτήν την προγραμματική σύμβαση που είχε εξαγγείλει η υπουργός πέρυσι τον Ιούνιο να προχωρήσει” παρατηρώντας πως όλο αυτό το διάστημα χάνονται τμήματα του κάστρου.

“Κατανοητά αυτά που ειπώθηκαν από μέρους σας για τις προγραμματικές συμβάσεις, αλλά το πρόβλημα είναι μπροστά μας” επεσήμανε ο κ. Μιλτιάδης Κλωνιζάκης από τη “Λαϊκή Συσπείρωση” , προσθέτοντας πως το φρούριο είναι επιβαρυμένο και λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων είναι ζήτημα όταν θα χρειαστεί να ανακατασκευαστεί τι θα έχει απομείνει από το ιστορικό κτίσμα.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ “ΨΥΓΕΙΟ”

Το θέμα του Νοσοκομείου έθιξε η κ. Κατ. Μανιμανάκη υπενθυμίζοντας στο δήμαρχο πως έχει περάσει ένας μήνας από την ανακοίνωση της πρόθεση τους να γίνει ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. για το Νοσοκομείο και ότι όταν θα γίνει ο Δήμος θα πρέπει να έχει θέσεις συγκεκριμένες. “Δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε δίχως θέσεις και προτάσεις ” ξεκαθάρισε. Σε αυτό το σημείο ο πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε πως η συνεδρίαση θα γίνει στις αρχές Ιουνίου. Για κίνδυνο να βγει κατηγορούμενη η τοπ. αυτοδιοίκηση για ένα θέμα που δεν έχει καμία θεσμική ευθύνη πρόταξε ο κ. Σημανδηράκης, τονίζοντας πως οι ευθύνες θα πρέπει να επιρριφθούν στο αρμόδιο Υπουργείο. “Να μην εξελιχθεί αυτή η συνεδρίαση ως μια θεσμική, ετήσια συνάντηση για τα προβλήματα του Νοσοκομείου. Κανείς δεν αμφισβητεί τις ευθύνες του κεντρικού κράτους, αλλά και ο Δήμος θα πρέπει να καθορίσει ένα πλαίσιο διεκδίκησης” ήταν το σχόλιο του κ. Μ. Κλωνιζάκη.

Ο ίδιος μίλησε και για το “Ψυγείο” και την προσπάθεια από την ΕΤΑΔ να το ενοικιάσει, με το δήμαρχο να σχολιάζει πως “υπάρχει ένας σχεδιασμός να το παρακολουθήσουμε και να καταθέσουμε το ενδιαφέρον μας”.