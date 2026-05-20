menu
21.7 C
Chania
Τετάρτη, 20 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Το ζήτημα του Ιτζεδίν στο δημοτικό συμβούλιο Χανίων – Τι ειπώθηκε στη συνεδρίαση

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Στην αναμονή για την προγραμματική σύμβαση ανάμεσα σε Υπουργείο Πολιτισμού, Περιφέρεια και Δήμο, βρίσκεται η ανακατασκευή του φρουρίου Ιτζεδίν, ενώ την ίδια ώρα κάθε σχεδόν μέρα χάνεται από ένα κομμάτι του.

Αυτό μεταξύ άλλων ειπώθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων το μεσημέρι της Τετάρτης.
Στο θέμα τοποθετήθηκε ο δήμαρχος Χανίων κ. Π. Σημανδηράκης λέγοντας πως ” πριν από ένα χρόνο κατά την επίσκεψη της Λ. Μενδώνη πάρθηκε απόφαση να προχωρήσουμε σε προγραμματική σύμβαση για την εργασία αποκατάστασης και την μελέτη επανάχρησης” με το αντικείμενο μελετητικής παρέμβασης να ανέρχεται στις 900.000 ευρω με ισόποση συμμετοχή των τριών μελών (Δήμος, Περιφέρεια, Υπ. Πολιτισμού). Ο δήμαρχος ενημέρωσε πως η σχετική αλληλογραφία έχει αποσταλεί στο Υπ. Πολιτισμού και υπάρχουν οι αντίστοιχες πιστώσεις για την προγραμματική σύμβαση που προβλέπει ερευνητική εργασία από την ομάδα του καθηγητή κ. Ν. Σκουτέλη στο Πολυτεχνείο Κρήτης κατά τα πρότυπα των Ενετικών Νεωρίων.

“Η ταχύτητα δεν είναι αυτή που θα θέλαμε ” παραδέχθηκε ο κ. Σημανδηράκης εκτιμώντας πως το επόμενο διάστημα θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση και ότι “μας ενδιαφέρει η αποκατάσταση του κτηρίου, πριν χαθούν στοιχεία στο μνημείο αυτό που αποτυπώνουν ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορικής μνήμης”.
Για το Ιτζεδίν η επικεφαλής της παράταξης “Όνειρο είναι τα Χανιά” κ. Κατερίνα Μανιμανάκη υπογράμμισε πως για την παράταξη της είναι πολύ σημαντική η διάσωση του μνημείου και παρατήρησε πως “περιμένουμε αυτήν την προγραμματική σύμβαση που είχε εξαγγείλει η υπουργός πέρυσι τον Ιούνιο να προχωρήσει” παρατηρώντας πως όλο αυτό το διάστημα χάνονται τμήματα του κάστρου.
“Κατανοητά αυτά που ειπώθηκαν από μέρους σας για τις προγραμματικές συμβάσεις, αλλά το πρόβλημα είναι μπροστά μας” επεσήμανε ο κ. Μιλτιάδης Κλωνιζάκης από τη “Λαϊκή Συσπείρωση” , προσθέτοντας πως το φρούριο είναι επιβαρυμένο και λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων είναι ζήτημα όταν θα χρειαστεί να ανακατασκευαστεί τι θα έχει απομείνει από το ιστορικό κτίσμα.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΙ “ΨΥΓΕΙΟ”
Το θέμα του Νοσοκομείου έθιξε η κ. Κατ. Μανιμανάκη υπενθυμίζοντας στο δήμαρχο πως έχει περάσει ένας μήνας από την ανακοίνωση της πρόθεση τους να γίνει ειδική συνεδρίαση του Δ.Σ. για το Νοσοκομείο και ότι όταν θα γίνει ο Δήμος θα πρέπει να έχει θέσεις συγκεκριμένες. “Δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε δίχως θέσεις και προτάσεις ” ξεκαθάρισε. Σε αυτό το σημείο ο πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε πως η συνεδρίαση θα γίνει στις αρχές Ιουνίου. Για κίνδυνο να βγει κατηγορούμενη η τοπ. αυτοδιοίκηση για ένα θέμα που δεν έχει καμία θεσμική ευθύνη πρόταξε ο κ. Σημανδηράκης, τονίζοντας πως οι ευθύνες θα πρέπει να επιρριφθούν στο αρμόδιο Υπουργείο. “Να μην εξελιχθεί αυτή η συνεδρίαση ως μια θεσμική, ετήσια συνάντηση για τα προβλήματα του Νοσοκομείου. Κανείς δεν αμφισβητεί τις ευθύνες του κεντρικού κράτους, αλλά και ο Δήμος θα πρέπει να καθορίσει ένα πλαίσιο διεκδίκησης” ήταν το σχόλιο του κ. Μ. Κλωνιζάκη.
Ο ίδιος μίλησε και για το “Ψυγείο” και την προσπάθεια από την ΕΤΑΔ να το ενοικιάσει, με το δήμαρχο να σχολιάζει πως “υπάρχει ένας σχεδιασμός να το παρακολουθήσουμε και να καταθέσουμε το ενδιαφέρον μας”.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
Hania International
type museum