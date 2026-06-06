Την τρέχουσα πραγµατικότητα του νησιού της Κρήτης, το οποίο βρίσκεται στον αστερισµό των «mega projects» και των επενδύσεων «υψηλής προστιθέµενης αξίας», αποτύπωσε το συνέδριο του Economist µε τίτλο «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς µεταµορφώνεται η Κρήτη».

Μίλησαν για βιωσιµότητα χρησιµοποιώντας το πρώτο συνθετικό του όρου για ηθική νοµιµοποίηση.

Στην πραγµατικότητα αναφέρονταν στην ικανότητα αντοχής, ισορροπίας και διατήρησης στο χρόνο αυτών των επενδυτικών mega projects .

To βιώσιµο όµως είναι ιδιότητα. Περιγράφει κάτι που έχει τη δυνατότητα να επιβιώσει, να λειτουργήσει και να αναπτυχθεί χωρίς να εξαντλεί τους πόρους του και χωρίς να καταστρέφει το περιβάλλον.

H µονοδιάστατη οικονοµική και υποδοµική αλλαγή του νησιού, ως στρατηγική αναβάθµισης του , οδηγεί σε υπερµεγέθη, που υπονοµεύουν τη βιωσιµότητα .

Αντί για πραγµατική ανάπτυξη, δηµιουργείται ασφυξία στους πόρους, κοινωνική ανισότητα και περιβαλλοντική υποβάθµιση .

Το «υπαρξιακό πρόβληµα» λοιπόν αναφέρεται σε αυτόν τον κίνδυνο .

Το υπαρξιακό πρόβληµα της Κρήτης, όπως διαµορφώνεται το 2026, έγκειται στην απόπειρα ταυτόχρονης ανάπτυξης τριών συγκρουόµενων πυλώνων: του µαζικού υπερτουρισµού,των εκτεταµένων επενδύσεων σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και των σχεδιαζόµενων εξορύξεων υδρογονανθράκων. Η σύγκρουση αυτή απειλεί το φυσικό περιβάλλον, την τοπική κοινωνία και την ταυτότητα του νησιού.

Οι τρέχουσες τάσεις δείχνουν ότι η πίεση για “περισσότερα” (περισσότεροι τουρίστες, περισσότερες επενδύσεις) είναι ισχυρότερη από τη στρατηγική για “καλύτερα”,καθιστώντας το υπαρξιακό πρόβληµα εξαιρετικά επείγον.

Όλα αυτά προωθούνται χωρίς ουσιαστική συµµετοχή των τοπικών κοινωνιών στη λήψη αποφάσεων.

Χωρίς δηµοκρατικό σχεδιασµό, η Κρήτη κινδυνεύει να µετατραπεί σε ένα “νησί-εργοστάσιο” ενέργειας και “νησί-ξενοδοχείο” µαζικού τουρισµού.

Υπερτουρισµός: Η “Αλλοίωση” του Τοπίου και των Πόρων

Η Κρήτη το 2026 εξακολουθεί να είναι παγκόσµιος τουριστικός πόλος, µε αύξηση της αεροπορικής κίνησης. Ο υπερτουρισµός οδηγεί σε “κορεσµό”. Η αλόγιστη δόµηση ξενοδοχείων και κατοικιών, ιδιαίτερα στη νότια Κρήτη, αλλάζει τη φυσιογνωµία του τοπiου και του τόπου.

Αυτές οι υπηρεσίες γίνεται µε υπερεκµετάλλευση των υδάτινων πόρων (καλοκαιρινή λειψυδρία), επιβάρυνση των υποδοµών (αποχέτευση, σκουπίδια) και αύξησητων ενοικίων και του κόστους ζωής. Εµβληµατικές παραλίες (π.χ. Μπάλος, Ελαφονήσι) κινδυνεύουν από τη διάβρωση λόγω της υπερβολικής επισκεψιµότητας.

ΑΠΕ: “Πράσινη” Ανάπτυξη ή Περιβαλλοντικό Αποτύπωµα;

Η Κρήτη µετατρέπεται σε ενεργειακό κόµβο µε τεράστια αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, καταπίνοντας κορυφογραµµές και γεωργικές εκτάσεις. Το νησί γεµίζει µε ανεµογεννήτριες, ειδικά σε ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές. Η άναρχη εγκατάσταση, ελλείψει χωροταξικού, απειλεί τη βιοποικιλότητα, δηµιουργεί αισθητική αλλοίωση των ορεινών όγκων, επηρεάζει δραµατικά τον πρωτογενή τοµέα, τις τοπικές κοινότητες και κίνδυνος οι ΑΠΕ να έρθουν σε σύγκρουση µε τον τουρισµό.

Εξορύξεις: Η “Σκιά” της Πράσινης Μετάβασης

Οι έρευνες για υδρογονάνθρακες (φυσικό αέριο) νότια και δυτικά της Κρήτης αποτελούν ένα µεγάλο ερωτηµατικό. Η πιθανότητα εξόρυξης δηµιουργεί κινδύνους για ένα πιθανό ατύχηµα (διαρροή), που θα µπορούσε να καταστρέψει ολοσχερώς τον τουρισµό και την αλιεία.

Η Κρήτη κινδυνεύει να µετατραπεί από έναν “πράσινο” και τουριστικό παράδεισο σε µια βιοµηχανική περιοχή εξόρυξης, υπονοµεύοντας την οικολογική της ταυτότητα.

Ποιος ωφελείται

Οι επενδυτές (εγχώριοι και ξένοι όµιλοι) είναι οι κύριοι αποδέκτες της υπεραξίας: Μεγάλοι ενεργειακοί όµιλοι διεκδικούν µερίδιο 2,5 γιγαβάτ, εκµεταλλευόµενοι τις διαδικασίες fast-track. Κοινοπραξίες (π.χ. ExxonMobil – Helleniq Energy) στοχεύουν στα πιθανά κοιτάσµατα αερίου/πετρελαίου. Ξενοδοχειακές αλυσίδες και ιδιοκτήτες µεγάλων καταλυµάτων.

Το Υπαρξιακό ∆ίληµµα

Η Κρήτη βρίσκεται σε κρίσιµο σταυροδρόµι: “Ποιότητα ή Ποσότητα;”. Το κυρίαρχο σενάριο προβλέπει την συνέχιση της άναρχης ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα την απώλεια της ταυτότητας, την υποβάθµιση του περιβάλλοντος και την εξάρτηση από έναν τουρισµό που καταπίνει το νησί.

Ζητούµενο η αειφόρος (βιώσιµη ανάπτυξη) οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους.

Που βασίζεται στην ισορροπία τριών βασικών πυλώνων: την οικονοµική ευηµερία, την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία του περιβάλλοντος.

Με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων, µείωση εκποµπών άνθρακα, προστασία της βιοποικιλότητας και καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. Προώθηση της ισότητας, της υγείας, της εκπαίδευσης, της εξάλειψης της φτώχειας και της κοινωνικής συνοχής. Υπεύθυνη επιχειρηµατικότητα, κυκλική οικονοµία, καινοτοµία και βιώσιµη παραγωγή/κατανάλωση που παράγουν αξία δίχως να καταστρέφουν το οικοσύστηµα.

Σύνοψη: Το “Υπαρξιακό” Πρόβληµα

Η έλλειψη “δηµοκρατίας” σηµαίνει ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται κεντρικά (Αθήνα) ή από ιδιωτικά συµφέροντα, παρακάµπτοντας την τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο κίνδυνος είναι η Κρήτη να χάσει την περιβαλλοντική και πολιτισµική της ταυτότητα, µετατρεπόµενη σε µια “αποικία” επενδυτών, όπου ο κάτοικος γίνεται ξένος στον τόπο του.