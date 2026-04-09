Το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου το Αγιο Φως στα Χανιά

Με προγραμματισμένες πτήσεις η SKY express θα μεταφέρει και φέτος το ‘Αγιο Φως από την Αθήνα σε επτά προορισμούς σε όλη την Ελλάδα, συνδέοντας τα τέσσερα άκρα της χώρας.

To ‘Αγιο Φως αναμένεται να αφιχθεί το απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με κυβερνητική πτήση από τα Ιεροσόλυμα και, στη συνέχεια, να μεταφερθεί σε Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Χανιά, Μυτιλήνη, Ρόδο, Σαντορίνη με πτήσεις της SKY express.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, στο αεροδρόμιο Χανίων θα φτάσει στις 22:05.