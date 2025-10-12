«Το Βιβλίο» περνάει στην ιστορία μετά από 30 χρόνια προσφοράς

■ Ένα βιβλιοπωλείο – πνευµατικό στέκι µε ισχυρό αποτύπωµα στον πολιτισµό

Για τρεις δεκαετίες έγραψε τη δική του ιστορία στον χώρο του πολιτισµού στα Χανιά. Υπήρξε σταθερό «καταφύγιο» των φίλων του καλού βιβλίου, αλλά και καθηµερινό στέκι για πνευµατικούς δηµιουργούς της πόλης. Ακόµα, όµως, κι έξω από τους τέσσερις τοίχους του, φρόντισε να αφήσει ένα βαθύ αποτύπωµα στα τοπικά δρώµενα, διοργανώνοντας παρουσιάσεις που χάρισαν στο κοινό υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις πολιτισµού.

Ο λόγος για το βιβλιοπωλείο «Το Βιβλίο» που αυτές τις ηµέρες γράφονται οι τελευταίες σελίδες της παρουσίας του ως κατάστηµα, για να πάρει στη συνέχεια ςτη θέση του στη συλλογική µνήµη, δίπλα σε άλλα ιστορικά βιβλιοπωλεία που δεν υπάρχουν πια, όπως το εµβληµατικό «Σχήµα».

Λίγες ηµέρες πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος του «Βιβλίου», λόγω συνταξιοδότησης του ιδιοκτήτη του Γιώργου Σκανδάλη, βρεθήκαµε στην συµβολή της πλατείας Κολοκοτρώνη µε την οδό Περίδου για να θυµηθούµε κάποια από τα «κεφάλαια» της µακρόχρονης πορείας.

ΕΝΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ

«Η σκέψη για το βιβλιοπωλείο γεννήθηκε το 1995 κι ένα χρόνο µετά άρχισε να υλοποιείται, αρχικά στο ισόγειο του Εµπορικού Κέντρου “Ερµής” κι αργότερα, από το 2007, στην πλατεία Κολοκοτρώνη», θυµάται ο Γιώργος Σκανδάλης και τονίζει πως επιθυµία του εξαρχής ήταν να δηµιουργήσει έναν χώρο που θα λειτουργεί αµιγώς ως βιβλιοπωλείο: «Ήταν µια εποχή άνθησης για το βιβλίο. Οργανώνονταν συζητήσεις, βελτιώνονταν αισθητικά τα βιβλία, οι εκδότες προσπαθούν να τα κάνουν ελκυστικά στους αναγνώστες κ.λπ. Ήταν µια ευνοϊκή συγκυρία».

Μέσα σε αυτά τα χρόνια το «Βιβλίο» µετατράπηκε όχι µόνο σε έναν χώρο όπου κανείς µπορούσε να προµηθευτεί το βιβλίο που έψαχνε αλλά κι ένα πνευµατικό στέκι. Ενδεικτικά µόνο να αναφέρουµε ότι τον στενόµακρο ισόγειο χώρο του βιβλιοπωλείου επισκέπτονταν τακτικά, µεταξύ άλλων, ο συγγραφέας και δηµοσιογράφος Μιχάλης Γρηγοράκης, ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Μανόλης Πουλής, ο εικαστικός Γιάννης Μαρκαντωνάκης, ο συγγραφέας, ποιητής και βαθύς γνώστης του κινηµατογράφου Λεωνίδας Κακάρογλου, ο δάσκαλος και ιστορικός ερευνητής Γιώργος Πιτσιτάκης, ο χαράκτης Γρηγόρης Νιόλης, η ποιήτρια Ελένη Μαρινάκη, η ηθοποιός και ποιήτρια Μαρινέλλα Βλαχάκη, ο συγγραφέας Σταύρος Κριτιώτης, ο καθηγητής στο ΕΚΠΑ ∆ηµήτρης Αγγελάτος, η φιλόλογος Άννα Λαµπαρδάκη, η ποιήτρια Νεκταρία Μενδρινού, η φιλόλογος Βαρβάρα Περάκη, ο συγγραφέας και ποιητής Άγγελος Αλαφρός, ο ιστορικός ερευνητής Μανόλης Μανούσακας, η φιλόλογος Αριάδνη Παπιδάκη, ο φωτογράφος Μιχάλης Πολυχρονάκης κ.ά.

Άνθρωποι που εν µέσω… «φρέσκων» αλλά και κλασικών τίτλων, εκδόσεων και συγγραφέων που κοσµούσαν τα ράφια ή σχηµάτιζαν µικρούς χάρτινους πύργους στο γραφείο του οικοδεσπότη, κατέθεταν προβληµατισµούς, αγωνίες και σκέψεις για την κοινωνική, πολιτική και καλλιτεχνική επικαιρότητα, διανθισµένες πάντα µε δόσεις χιούµορ.

«Πάντα πίστευα ότι αυτός είναι κι ο σκοπός ενός βιβλιοπωλείου: να λειτουργεί ως ένας χώρος κουβέντας, αναζήτησης, προβληµατισµού και επικοινωνίας. Και βέβαια, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, που για εµένα αποτέλεσαν µια ευρύτερη οικογένεια -όπως κι άλλοι πολλοί που τίµησαν µε την παρουσία τους το βιβλιοπωλείο- δεν ήταν στολίδι µόνο για τον χώρο µου, αλλά στολίδι για ολόκληρη την πόλη», σχολιάζει ο Γιώργος καθώς ανατρέχουµε σε στιγµές και πρόσωπα συνυφασµένα µε την πορεία του «Βιβλίου». «Ωστόσο», συµπληρώνει, «πέρα από τους γνωστούς και καταξιωµένους δηµιουργούς που έδωσαν χαρακτήρα στον χώρο, υπήρξαν όλα αυτά τα χρόνια και οι ποιητές της καθηµερινότητας, όπως η Μαίρη και ο Μύρωνας από το καφέ “Αθέατον”, που έπαιξαν επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταυτότητα του βιβλιοπωλείου».

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Όµως το «Βιβλίο», πέρα από ένα ενηµερωµένο βιβλιοπωλείο και ένα ζωντανό πνευµατικό στέκι, άφησε ισχυρό αποτύπωµα και στο πεδίο της διοργάνωσης βιβλιοπαρουσιάσεων.

Εκδηλώσεις που χαρακτηρίζονταν πάντα από υψηλή ποιότητα κι έδιναν την ευκαιρία να έρθει κοινό σε επαφή µε καταξιωµένους συγγραφείς αλλά και να γνωρίσει νέους δηµιουργούς. «Ειδικά το δεύτερο για εµένα ήταν πολύ σηµαντικό. Να δώσει το βιβλιοπωλείο βήµα σε ανθρώπους που δεν είχαν. Σε βιβλία και συγγραφείς που δεν διαφηµίζονται αλλά έχουν κάτι να πουν», αναφέρει ο συνοµιλητής µας.

Ενδεικτικά να αναφέρουµε ότι όλα αυτά τα χρόνια το «Βιβλίο» διοργάνωσε ή στήριξε εκδηλώσεις µε συγγραφείς και ποιητές όπως, µεταξύ άλλων, οι: Κώστας Παπαγεωργίου, Μιχάλης Αλµπάτης, Άγγελος Αλαφρός, Νίκη Τρουλλινού, Γιασµίν Οζέκ, Νίκος Αραπάκης, Νίκος Λυγγούρης, Αντωνία Μποτωνάκη, Πολυχρόνης Κουτσάκης, Gonda van Steen, Γιάννης Μακριδάκης, Μαίρη Γαλάνη, Ελένη Μαρινάκη, Γιώργος Καρτάκης, Χλόη Κουτσουµπέλη, ∆ιονύσης Μαρίνος, Μαρινέλλα Βλαχάκη, Ζιράννα Ζατέλη, Ηλίας Καφάογλου, Ηλίας Καπετανάκης – Βολιότης, Αχιλλέας Κυριακίδης, Κατερίνα Παπαδάκη κ.ά.

ΠΛΟΥΤΟΣ ΨΥΧΗΣ

Λαµβάνοντας υπόψη την εµπειρία των 3 δεκαετιών που κουβαλάει από τον χώρο του βιβλιοπωλείου, ρωτάµε τον Γιώργο πώς πρέπει ένας βιβλιοπώλης να προσεγγίζει έναν υποψήφιο αναγνώστη: «Το ζητούµενο είναι να βρει ο άλλος πράγµατα που έψαχνε σε αυτό που θα του δώσεις. Να ακουµπήσει δηλαδή το βιβλίο την ψυχή του. Η ερώτηση που πρέπει να θέτει ένας βιβλιοπώλης σε έναν υποψήφιο αναγνώστη είναι τι βιβλίο θα ήθελε να γράψεις. Γιατί ο αναγνώστης καθώς διαβάζει το ξαναγράφει το βιβλίο»

Λίγο πριν ολοκληρώσουµε την κουβέντα µας ρωτάµε τον Γιώργο αν αναλογιζόµενος όλες αυτές τις συναντήσεις µε ανθρώπους και τις δράσεις που συµµετείχε το βιβλιοπωλείο αισθάνεται σήµερα πιο πλούσιος ψυχικά: «Αναµφισβήτητα. Εγώ φεύγω πιο πλήρης ως άνθρωπος, αλλά η πόλη πιστεύω έχει να προσφέρει πολλά πράγµατα ακόµα. Υπάρχουν άνθρωποι -και νέοι άνθρωποι- που αξίζει να τους γνωρίσουµε καλύτερα. Πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχει περιθώριο για ανάλογες πρωτοβουλίες, όπως το “Βιβλίο” και σήµερα. Από εκεί και πέρα, το “Βιβλίο” δεν θα µπορούσε να υπάρξει τόσα χρόνια αν δεν υπήρχαν όλα αυτά που είπαµε πιο πριν. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πέρασαν από εδώ και στήριξαν µε κάθε τρόπο αυτή την προσπάθεια. Ουσιαστικά αυτοί ήταν το βιβλιοπωλείο».