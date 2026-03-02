Το Βατερλό της Επικοινωνιακής ∆ιαχείρισης της Κρίσης των Ιµίων

Συµπληρώνονται φέτος 30 χρόνια από την κρίση των Ιµίων, κατά την οποία η Ελλάδα κλήθηκε να αντιµετωπίσει µία από τις σοβαρότερες εθνικές κρίσεις της µεταπολιτευτικής περιόδου.

Η κρίση των Ιµίων δεν ήταν απλώς ένα θερµό επεισόδιο, αλλά ένα σηµείο καµπής για την ελληνική εξωτερική και αµυντική πολιτική, µε µακροχρόνιες συνέπειες στην ασφάλεια και την εθνική αποτροπή.

Η έκβασή της αξιοποιήθηκε από την Τουρκία για να εισαγάγει έµπρακτα τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, µεταβάλλοντας δυσµενώς το στρατηγικό περιβάλλον ασφάλειας της Ελλάδας και αµφισβητώντας το καθεστώς κυριαρχίας.

Ειδικότερα, η κρίση των Ιµίων συνιστά ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγµα επικοινωνιακού Βατερλό, όπου η απουσία στρατηγικής επικοινωνίας υπονόµευσε τη συνολική διαχείριση της κρίσης και ακύρωσε στην πράξη, πολιτικές και στρατιωτικές επιλογές.

Τα γεγονότα έδειξαν ότι η έκβαση µιας κρίσης δεν καθορίζεται µόνο από τις επιχειρησιακές δυνατότητες, αλλά και από την ικανότητα της πολιτικής ηγεσίας να διαµορφώνει σαφείς στρατηγικούς στόχους, συνεκτικό αφήγηµα και να επικοινωνεί αποτελεσµατικά µε όλα τα εµπλεκόµενα µέρη και την κοινή γνώµη.

Στην περίπτωση των Ιµίων όµως, τίποτα από αυτά δεν λειτούργησε συντονισµένα και αποτελεσµατικά.

Από την έναρξη έως και τη λήξη της κρίσης, τα στελέχη της κυβέρνησης Σηµίτη δεν είχαν προσδιορίσει µε σαφήνεια ποιο ήταν το πραγµατικό πρόβληµα που καλούνταν να αντιµετωπίσουν και άρχισαν να επικοινωνούν χωρίς καθορισµένο διακύβευµα.

Παράλληλα, υπήρξε θεµελιωδώς διαφορετική προσέγγιση για τη διαδικασία αντιµετώπισης της κρίσης µεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας.

Για τη στρατιωτική ηγεσία, οι κρίσεις επιλύονται στο πεδίο και η επιτυχής διαχείρισή τους συνδέεται άµεσα µε το κύρος, την αξιοπιστία τη συµβολική ισχύ των Ενόπλων ∆υνάµεων και την εθνική αποτρεπτική ισχύ.

Αντίθετα, για την τότε πολιτική ηγεσία και ιδίως για τον Πρωθυπουργό Κώστα Σηµίτη, οι κρίσεις µεταξύ δηµοκρατικών κρατών επιλύονται πολιτικά, µέσω διαλόγου και αποκλιµάκωσης, καθώς όπως ο ίδιος αναφέρει (βλέπε: Σηµίτης, Κώστας Πολιτική για µια δηµιουργική Ελλάδα 1996-2004, Αθήνα, Εκδόσεις Πόλις, 2005, σελ. 62), η συνέχιση της έντασης θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στη διεθνή εικόνα και την οικονοµική σταθερότητα της χώρας.

Το διακύβευµα της κρίσης των Ιµίων ήταν συνεπώς, τελείως διαφορετικό για την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Ελλάδας.

Κατά την εξέλιξη της κρίσης δεν υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία µεταξύ τους, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένα επικοινωνιακό χάσµα που λειτούργησε καθοριστικά στη µη επιτυχή έκβασή της.

Συγκεκριµένα, πρωταρχικός στόχος της τότε ελληνικής κυβέρνησης δεν ήταν η αποτελεσµατική αντιµετώπιση της κρίσης έστω και µε πολεµικές επιχειρήσεις, αλλά το πώς θα ελαχιστοποιηθούν οι ευθύνες τους από τις επιπτώσεις της κρίσης, ώστε να µην επηρεαστούν τα ζωτικά πολιτικά τους συµφέροντα.

∆εν είναι τυχαίες άλλωστε, οι προσπάθειες των στελεχών της τότε κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κώστα Σηµίτη για την υποβάθµιση της σπουδαιότητας της κρίσης.

Ειδικότερα, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος έπειτα από το περιστατικό µε τους τούρκους δηµοσιογράφους της εφηµερίδας Χουριέτ που υπέστειλαν την ελληνική σηµαία στη µεγάλη Ίµια και ανύψωσαν την τουρκική, σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα «Το Βήµα» προσπάθησε να υποβαθµίσει το θέµα λέγοντας ότι «έγινε πολύς λόγος για το τίποτα».

Για το ίδιο θέµα επίσης, ο κ. Πάγκαλος στην οµιλία του στη Βουλή στις 31 Ιανουαρίου 1996 κατά την διάρκεια της συζήτησης των προγραµµατικών δηλώσεων της κυβέρνησης Σηµίτη, τόνισε ότι στο πλαίσιο εκτόνωσης της κρίσης, η ελληνική πλευρά υποβάθµισε το γεγονός και µετά την ανταλλαγή των ρηµατικών διακοινώσεων θεώρησε ότι το επεισόδιο είχε λήξει (Βλέπε: Πρακτικά της Βουλής, Η’ Περίοδος, Σύνοδος Γ’, Συνεδρίαση ΞΖ’ της 31/1/1996, σελ. 3142).

Επιπρόσθετα, για τον τότε Πρωθυπουργό Κώστα Σηµίτη, η κρίση ήταν πολιτικό θέµα και θα έπρεπε να αντιµετωπιστεί µε πολιτικά µέσα.

Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει ο ίδιος στο βιβλίο του (σελ. 63), «Η επιλογή να συνέλθουµε στο πρωθυπουργικό γραφείο και όχι στην ειδική αίθουσα του Υπουργείου Εθνικής άµυνας δίπλα στο θάλαµο επιχειρήσεων έγινε συνειδητά. Ήθελα να αποφύγω τη δηµιουργία της εντύπωσης ότι βρισκόµαστε µπροστά σε πολεµική κρίση. Το πρόβληµα ήταν πολιτικό και έπρεπε να αντιµετωπιστεί µε πολιτικά µέσα και όχι µε µια στρατιωτική επιχείρηση».

Στον αντίποδα, η στρατιωτική ηγεσία είχε άλλη προσέγγιση για τον τρόπο αντιµετώπισης της κρίσης.

Χαρακτηριστικά είναι δε τα όσα αναφέρει ο ναύαρχος Χρήστος Λυµπέρης στο βιβλίο του «Πορεία σε ταραγµένες θάλασσες» (σελ. 537), για το θέµα αυτό.

Συγκεκριµένα, τονίζει: «Ο χειρισµός της ελληνοτουρκικής κρίσης των Ιµίων, ως πεδίο διεθνών σχέσεων, βρισκόταν στην αρµοδιότητα του υπουργείου Εξωτερικών και επειδή το ελληνικό µοντέλο διεύθυνσης χειρισµού κρίσεων είναι πρωθυπουργοκεντρικό, την τελική διεύθυνση ασκούσε ο πρωθυπουργός.

Το ΓΕΕΘΑ υλοποίησε πολιτικές αποφάσεις που καθόριζαν ενέργειες των Ενόπλων ∆υνάµεων.

Για το λόγο ότι οι στρατιωτικές κινήσεις σε περίοδο κρίσης παρακολουθούνται και ερµηνεύονται από την άλλη πλευρά και σηµατοδοτούν µηνύµατα κλιµάκωσης, αποκλιµάκωσης, το σύστηµα χειρισµού κρίσεων προβλέπει άσκηση κλειστού πολιτικού ελέγχου όλων των στρατιωτικών ενεργειών.

Η πραγµατικότητα αυτή, συν η ταχεία εξέλιξη της κατάστασης, επέβαλλε παρουσία της πολιτικής οµάδας στο κέντρο χειρισµού κρίσεων (Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων).

Κάτι τέτοιο ουδέποτε συνέβη, διότι το αρνήθηκε ο πρωθυπουργός και οφείλουµε να παραδεχτούµε ότι λειτούργησε αρνητικά για την Ελλάδα».

Η επιλογή αυτή εντασσόταν σε µια συνολικότερη προσέγγιση της κυβέρνησης στη διαχείριση της κρίσης, η οποία, πέραν των οργανωτικών και πολιτικών αστοχιών, χαρακτηριζόταν και από την απουσία σαφώς προσδιορισµένων επικοινωνιακών στόχων.

Ως αποτέλεσµα, η επικοινωνιακή διαχείριση δεν λειτουργούσε υποστηρικτικά των στρατηγικών επιλογών, αλλά συχνά τις υπονόµευε.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως ανέφερε στην οµιλία του στη Βουλή στις 31 Ιανουαρίου 1996, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγκαλος (βλέπε: Πρακτικά Βουλής, Η’ Περίοδος, Σύνοδος Γ΄, Συνεδρίαση ΞΖ΄, Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 1996, σελ. 3142), οι στρατηγικοί στόχοι της Ελλάδας ήταν οι εξής:

Όχι διαπραγµατεύσεις µε τη Τουρκία για όλα τα θέµατα που εγείρουν.

Η αποφυγή του διαλόγου για τις βραχονησίδες Ίµια.

Η επιβολή της ειρηνικής διευθέτησης των τετελεσµένων γεγονότων που είχαν δηµιουργηθεί, ώστε να αποφευχθεί ο πόλεµος.

Η µη δέσµευση της Ελλάδας για το µέλλον σε γενικότερες διαπραγµατεύσεις επί των Ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Οι ανωτέρω στόχοι επιβεβαιώνονται και από τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός Κώστας Σηµίτης στο βιβλίο του (σελ.62).

Συγκεκριµένα, ο Κώστας Σηµίτης για το στόχο της αποφυγής πολέµου επισηµαίνει: «Όλες αυτές τις µέρες βρίσκοµαι βέβαια σε διαρκή επικοινωνία και συνεννόηση µε τους κυρίους Πάγκαλο και Αρσένη. Έχω δώσει οδηγίες επιφυλακής και ετοιµότητας, επισηµαίνοντας όµως ταυτόχρονα την ανάγκη να αποφευχθεί µια ένοπλη αναµέτρηση».

Σε σχέση µε το στόχο της αποφυγής διαπραγµατεύσεων, ο Κώστας Σηµίτης αναφέρει: «Επιδίωξη της Τουρκίας είναι να διαπραγµατευτεί τα θέµατα που πιστεύει ότι υπάρχουν στο Αιγαίο απευθείας µε την Ελλάδα. Αυτή η διαπραγµάτευση είναι λοιπόν που δεν πρέπει να µας επιβληθεί. Από την άλλη όµως πρέπει και να αποφύγουµε τη σύρραξη», (βλέπε: βιβλίο, σελ.65).

Για το ίδιο θέµα επίσης, σε άλλο σηµείο του βιβλίου του (σελ. 66), ο κ. Σηµίτης αναφέρει: «Αν θέλαµε λοιπόν να αποφύγουµε το διάλογο έπρεπε να αποφύγουµε τόσο τη σύγκρουση όσο και τη συγκέντρωση δυνάµεων στη περιοχή. Συµφωνήσαµε επίσης ότι προσφυγές στον ΟΗΕ ή στο ΝΑΤΟ δεν ενδείκνυνται, διότι θα µας καλούσαν σε άµεση συνεννόηση µε τη Τουρκία. Η µόνη ενδεδειγµένη λύση, καταλήξαµε, ήταν η αποχώρηση όλων των στρατιωτικών δυνάµεων από τη περιοχή και η επιστροφή στη προηγούµενη κατάσταση».

Οι ανωτέρω στρατηγικοί στόχοι της Ελλάδας, όπως αναφέρει ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Χρήστος Λυµπέρης στο βιβλίο του (σελ. 537), ουδέποτε συζητήθηκαν σε πολιτικοστρατιωτικό επίπεδο και ούτε µεταδόθηκαν στη στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Σε επικοινωνιακό επίπεδο επίσης, οι ανωτέρω στόχοι ουδέποτε έγιναν γνωστοί και ούτε επικοινωνήθηκαν σε κανένα ειδικό κοινό. Συνεπώς, αφού οι διαχειριστές της κρίσης (ελληνική κυβέρνηση) δε γνωστοποίησαν και δεν επικοινώνησαν τους στόχους της υψηλής τους στρατηγικής, πως ήταν δυνατό να κατανοηθεί από τους εκτελεστές των αποφάσεών τους, το τι πρέπει να επιδιωχθεί, ώστε να επιλυθεί επιτυχώς η κρίση;

Η ασάφεια ως προς τους στρατηγικούς στόχους αποτυπώθηκε αναπόφευκτα και στο επικοινωνιακό πεδίο, όπου η ελληνική κυβέρνηση απέτυχε να υιοθετήσει µια συνεκτική και αξιόπιστη επικοινωνιακή στρατηγική κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Από µέρους της ελληνικής κυβέρνησης δεν υιοθετήθηκε µια επικοινωνιακή στρατηγική που να βασίζεται στην «άµεση και συχνή επικοινωνία» µε τα ειδικά κοινά της, τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και τη κοινή γνώµη σχετικά µε τα δεδοµένα και την εξέλιξη της κρίσης.

Επίσης, οι εσωτερικές διαµάχες των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης που συµµετείχαν στη διαχείριση της κρίσης σε συνδυασµό µε τις πολλές φωνές που µιλούσαν κατά την εξέλιξη της κρίσης και τις διαφορετικές θέσεις και δηλώσεις τους, κατέστησαν την ελληνική κυβέρνηση στην αντίληψη των ειδικών κοινών, των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και της κοινής γνώµης, ως έναν µη σοβαρό και αξιόπιστο δίαυλο επικοινωνίας και ενηµέρωσης για τα τεκταινόµενα της κρίσης.

Χαρακτηριστική είναι δε, η αυτοκριτική του τότε πρωθυπουργού Κώστα Σηµίτη για τις αδυναµίες αυτές.

Συγκεκριµένα, κατά την οµιλία του στην Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ στις 6 Φεβρουαρίου 1996 (Βλέπε: «Σηµίτης: Ο πόλεµος είναι αναγκαίος µόνο εκεί που δεν µπορούµε να πετύχουµε την υπεράσπιση µε ειρηνικά µέσα», Εφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Τετάρτη 7/2/1996, σελ. 4 & 5), τόνισε: «Ας έρθω τώρα στο χειρισµό της υπόθεσης ως προς τη κοινή γνώµη, τη δηµόσια εικόνα που επιδείξαµε κατά τη διάρκεια της κρίσης και µετά. Οι χειρισµοί δεν ήταν ικανοποιητικοί στο βαθµό που θα έπρεπε. Θα έπρεπε η θέση µας να παρουσιαστεί πιο πειστικά, πιο ολοκληρωµένα και να προλαµβάνει αντιδράσεις».

Η αδυναµία της ελληνικής κυβέρνησης να επικοινωνήσει αποτελεσµατικά τη στρατηγική της προς τα ειδικά κοινά της, σκιαγραφείτε ακόµη πιο γλαφυρά από τα όσα αναφέρει ο κ. Σηµίτης στο βιβλίο του (σελ. 74). Συγκεκριµένα, τονίζει: «Στην Ένωση επικρατούσε αρνητική εντύπωση για τη χώρα µας, κι αυτό οφειλόταν όχι µόνο στο χειρισµό του θέµατος των Σκοπιών στο παρελθόν, αλλά και στις εσωτερικές αντιδράσεις που ακολούθησαν το επεισόδιο των Ιµίων. Ένα σηµαντικό τµήµα του ΠΑΣΟΚ αµφισβητούσε την ικανότητα της κυβέρνησης να χειριστεί τα εθνικά θέµατα, η Νέα ∆ηµοκρατία µιλούσε για συνεχή υποχωρητικότητα απέναντι στη Τουρκία, ορισµένα µέσα µαζικής ενηµέρωσης µετέδιδαν ειδήσεις για νέο θερµό επεισόδιο και όλοι οι επικριτές υποστήριζαν από κοινού ότι πολύ κακώς η κυβέρνηση ζητούσε τη παραποµπή της Τουρκίας στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης».

Στο ίδιο πλαίσιο, κατά τη διαχείριση της κρίσης των Ιµίων, η ελληνική κυβέρνηση εξέπεµψε αλληλοσυγκρουόµενα και αντιφατικά µηνύµατα, που υπονόµευσαν την αξιοπιστία της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα της εν λόγω κατάστασης ήταν οι δηλώσεις του τότε Πρωθυπουργού κ. Σηµίτη στις 29 και 30 Ιανουαρίου 1996 που ταυτόχρονα κλιµάκωναν και υπονόµευαν την κρίση.

Συγκεκριµένα, τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Ιανουαρίου 1996 ξεκίνησε η εθνική διακλαδική άσκηση επί χάρτου «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-96», µε σενάριο ελληνοτουρκικής κρίσης στο Αιγαίο. Την ίδια ηµέρα, µετά την ανακοίνωση της Τανσού Τσιλέρ στη σύσκεψη του τουρκικού Συµβουλίου Εθνικής Ασφάλειας –ότι «τα Ίµια ανήκουν στη Τουρκία και δεν θα παραχωρηθεί ούτε µία πέτρα από τα εδάφη της»– ο Κώστας Σηµίτης σήκωσε τους τόνους, κάνοντας µια σκληρή και έντονα επιθετική δήλωση.

Ειδικότερα δήλωσε: «Σ’ αυτόν και σε οποιονδήποτε επιθετικό εθνικισµό απαντάµε ότι η αντίδραση της Ελλάδας θα είναι έντονη, άµεση και αποτελεσµατική. Έχουµε τα µέσα και θα τα χρησιµοποιήσουµε χωρίς δισταγµό. ∆εν δεχόµαστε καµιά απολύτως αµφισβήτηση των κυριαρχικών µας δικαιωµάτων. Ας µη γελιούνται».

Η δήλωση αυτή, σε συνδυασµό µε την έναρξη της άσκησης «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ-96» και την αποβίβαση των Ελλήνων βατραχανθρώπων στη µεγάλη Ίµια, σηµατοδοτούσε στην απέναντι πλευρά του Αιγαίου, αλλά και στα ειδικά κοινά της Ελλάδας, ότι η Ελλάδα κλιµακώνει τη κρίση και ότι επιθυµεί η αντιπαράθεση να επιλυθεί στο πεδίο της µάχης.

Παρά τις δηλώσεις και τις κινήσεις αυτές, ο Πρωθυπουργός όµως κατά την οµιλία του στη βουλή, στις 29 Ιανουαρίου 1996, έκανε µια αναφορά η οποία πραγµατικά έστειλε στη Τουρκία ένα ακόµη αντιφατικό µήνυµα [βλέπε: Πρακτικά Βουλής, Η’ Περίοδος, Σύνοδος Γ΄, Συνεδρίαση ΞΕ΄, ∆ευτέρα 29 Ιανουαρίου 1996, σελ. 3087 & 3088].

Συγκεκριµένα, στην οµιλία του, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σηµίτης προσδιόρισε τη σχέση της Ελλάδας µε τη Τουρκία και τόνισε: «Όσον αφορά τη Τουρκία, η Ελλάδα αναγνωρίζει την αναγκαιότητα του ευρωπαϊκού προσανατολισµού της Τουρκίας. Μια τέτοια προ­οπτική πρέπει να συνδέεται άµεσα µε το σεβασµό των αν­θρωπίνων δικαιωµάτων, τις αρχές της δηµοκρατίας και τις πολιτικές αξίες της Ευρώπης. Βάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων παραµένουν οι κανόνες διεθνούς δικαίου και διε­θνών συνθηκών και η κατηγορηµατική θέληση της Ελλάδας να προασπίσει τα κυριαρχικά της δικαιώµατα».

Σχολιάζοντας, την ανωτέρω αναφορά θα µπορούσαµε να πούµε ότι στη δεδοµένη συγκυρία είναι άτοπη και µεταφέρει στη Τουρκία και τα ειδικά κοινά της Ελλάδας ένα λάθος µήνυµα.

Κοντολογίς, όταν κλιµακώνεις µια κρίση και σχεδιάζεις πολεµική εµπλοκή είναι µοιραίο λάθος να δηλώνεις ότι στηρίζεις τις εθνικές στρατηγικές επιλογές του αντιπάλου σου.

Επίσης, στις 10:45 το πρωί της 30ης Ιανουαρίου 1996, πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή, µε συµµετοχή των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Άµυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Τύπου, και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ. Θέµα ήταν η αξιολόγηση της κατάστασης και η λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση της κρίσης.

∆εν επρόκειτο για συνεδρίαση ΚΥΣΕΑ και δε τηρήθηκαν πρακτικά. Η µη σύγκληση του ΚΥΣΕΑ και η σύσκεψη στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη βουλή δε συνάδουν µε το κλίµα κλιµάκωσης και τη δήλωση της 29ης Ιανουαρίου από το Πρωθυπουργό και αποτελούν ένα ακόµη αντιφατικό µήνυµα που εκπέµφθηκε προς την Τουρκία.

Στο ίδιο πλαίσιο, λίγο πριν τη σύσκεψη στη βουλή, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σηµίτης έκανε µια δήλωση σε τελείως διαφορετικό τόνο από αυτή της 29ης Ιανουαρίου.

Συγκεκριµένα ανέφερε ότι: «Αν η Τουρκία αποσύρει τα πλοία της, τότε και εµείς θα αποσύρουµε τα δικά µας». Επιπρόσθετα, στη σύσκεψη που ακολούθησε στο γραφείο του, ο Πρωθυπουργός ζήτησε να µείνουν τα πράγµατα ως έχουν και να αποφευχθούν ενέργειες κλιµάκωσης της κρίσης (βλέπε: βιβλίο Λυµπέρη σελ. 566).

Επιπλέον, η σύγκρουση στρατιωτικών κινήσεων κλιµάκωσης µε διπλωµατικές δηλώσεις αποκλιµάκωσης, σε συνδυασµό µε την ενηµέρωση του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης µέσω τηλεόρασης για την κατάληψη της Ανατολικής Ίµια και την πτώση του ελικοπτέρου, κατέδειξε πλήρως τη σύγχυση, την ασυντόνιστη επικοινωνία και την έλλειψη σαφούς στρατηγικής.

Ταυτόχρονα, οι µεταγενέστερες δηλώσεις του Πρωθυπουργού και των υπουργών του ΠΑΣΟΚ µετά την αποκλιµάκωση της κρίσης, οι οποίες απέδωσαν ευθύνες στις ένοπλες δυνάµεις ή ευχαρίστησαν τις ΗΠΑ, ενίσχυσαν την εικόνα αδυναµίας και έλλειψης αξιοπιστίας της ελληνικής κυβέρνησης, αποδοµώντας πλήρως το αφήγηµά της στα ειδικά κοινά, τα ΜΜΕ και την κοινή γνώµη.

Εν κατακλείδι, το δίδαγµα από το Βατερλό της επικοινωνιακής διαχείρισης της κρίσης των Ιµίων είναι σαφές: στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον, η στρατηγική επικοινωνία αποτελεί κρίσιµο συντελεστή ισχύος.

Η αποτελεσµατική διαχείριση µιας διεθνούς κρίσης δεν εξαρτάται µόνο από την έκβαση των επιχειρήσεων στο πεδίο, αλλά και από τη ικανότητα µιας χώρας να επικοινωνεί στρατηγικά, µε σαφήνεια, συνέπεια και αξιοπιστία.

Η αποτυχία της ελληνικής κυβέρνησης να το πράξει δεν κόστισε µόνο πολιτικά, αλλά υπονόµευσε την εθνική αποτροπή και ασφάλεια.