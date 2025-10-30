«Το Βασίλειο των Ζώων» στο Θέατρο Κυδωνία

Η Εταιρεία Θεάτρου ΜΝΗΜΗ ανακοινώνει την επανάληψη της μεγάλης θεατρικής επιτυχίας της περσινής χρονιάς «Το Βασίλειο των Ζώων» σε σκηνοθεσία Μιχάλη Βιρβιδάκη, στα Χανιά και στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση μεταξύ άλλων, «το έργο της Αγγλίδας συγγραφέως Ρούμπι Τόμας, που όλες οι παραστάσεις του πέρυσι ήταν SOLD OUT, θα παιχτεί για 3 ακόμα βραδιές στα Χανιά, 31/10 στις 9μμ, 1/11 στις 8μμ και 2/11 στις 7μμ, απογευματινή, στο Θέατρο Κυδωνία και για μία μόνο βραδιά στην Πειραματική Σκηνή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου στις 8 Νοεμβρίου στις 9μμ., μετά από πρόσκληση της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

https://www.ticketservices.gr/event/to-vasileio-ton-zoon-xania/

Τιμή εισιτηρίου 16 ευρώ και 12 ευρώ φοιτητικό (μειωμένο)»