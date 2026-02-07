menu
20 C
Chania
Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΣυνεργασίες
Συνεργασίες

Το τζάµπα δεν πέθανε

Φώτης Ποντικάκης
Φώτης Ποντικάκης
0

Το τζάµπα δεν πέθανε, αντιθέτως από όσα κυκλοφορούν εσχάτως. Τρανή απόδειξη η ίδια η βουλευτής του κυβερνώντος κόµµατος, που σε συζήτηση για το πώς θα ανταπεξέλθουν εκπαιδευτικοί µε 800 ευρώ µισθό, όταν καλούνται να πληρώνουν 400 στο νοίκι, ξεστόµισε την εν λόγω φράση. ∆εν της κόστισε απολύτως τίποτα η δήλωση αυτή, ούτε διαγραφή από το κόµµα ούτε απώλεια της βουλευτικής έδρας! Τζάµπα!

Σε αυτή τη χώρα µπορεί ο καθένας να βρίζει τζάµπα τους εκπαιδευτικούς. Μπορεί ο καθένας να βρίζει τζάµπα έναν εργαζόµενο, ιδίως αν ο υβρίζων αποτελεί µέλος της ελίτ του πλούτου ή της εξουσίας. Η επίκληση «το τζάµπα πέθανε» σαφώς και δεν αφορά ούτε τα δυο κόµµατα εξουσίας που χρωστάνε κάπου ένα (1) δισεκατοµµύριο ευρώ µαζί, ούτε όλους εκείνους που απολαµβάνουν βουλευτικά προνόµια, όπως η εν λόγω βουλευτής.
∆εν ξέρω αν υπερισχύει ο κυνισµός ή ο σαδισµός, όταν λες «το τζάµπα πέθανε» σε έναν εκπαιδευτικό των 800 ευρώ, την ώρα που εσύ ως βουλευτής έχεις τζάµπα αυτοκίνητο, τζάµπα τηλέφωνο, τζάµπα γραφείο, τζάµπα υπαλλήλους, τζάµπα ταχυδροµικά τέλη, τζάµπα σπίτι, κι άγνωστο πόσα τζάµπα ακόµη!

Καταλήγει έτσι η εν λόγω δήλωση να αποτελεί επίδειξη εξουσίας, απόδειξη διαχωρισµού του δηλώνοντος από την πλέµπα, από το δασκαλάκο που, άκουσον – άκουσον θέλει να πληρώνεται αρκετά ώστε να µπορεί να ζήσει άνετα χωρίς να δίνει το µισό µισθό του στο νοίκι! Αν είσαι βουλευτής και µάλιστα του κυβερνώντος κόµµατος, δε σε απασχολούν τέτοια ταπεινά ζητήµατα.
Κάπως έτσι φτάσαµε, κατόπιν ενεργειών τους, για να χρησιµοποιήσουµε την προσφιλή έκφραση του πελατειακού διεφθαρµένου κράτους, οι Έλληνες εκπαιδευτικοί να έχουν µείωση µισθού 33% το 2023 σε σχέση µε το 2005, τη µεγαλύτερη µείωση στην Ευρώπη, µε βάση στοιχεία του ΟΟΣΑ, όπως µεταδίδει το Euronews. Κατόπιν ενεργειών τους κατάντησαν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης πρώτοι από το τέλος στους µισθούς στις χώρες του ΟΟΣΑ, µε βάση την ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ το 2025. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αισθάνεται πολύ υπερήφανη (αλλά κι όσοι κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια).
Μια κυβέρνηση και µια χώρα που σέβεται τον εαυτό της και τους πολίτες της, τιµά τους εκπαιδευτικούς της. Καιρός είναι να ασχοληθούν σοβαρά µε τους εκπαιδευτικούς δίνοντας αξιοπρεπείς µισθούς αλλά και φροντίζοντας να διαθέσουν δηµόσια κτήρια για ένα πρόγραµµα κοινωνικής στέγης για εκπαιδευτικούς, υγειονοµικούς και άλλους πολίτες που έχουν ανάγκη, όπως έκανε ο ∆ήµος Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυµνο, αλλά δηλώνει αδυναµία να κάνει ο ∆ήµος Χανίων («άµα δε θέλω να µαγειρέψω, χίλιες µέρες κοσκινίζω», λέει µια σοφή παροιµία του λαού).

*Ο Φώτης Ποντικάκης είναι Εκπαιδευτικός, µέλος των Πράσινων – Οικολογία.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum