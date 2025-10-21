Το TUI Socca Champions League στην Κρήτη

Με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), η Κρήτη φιλοξένησε από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου 2025 το TUI Socca Champions League 2025, το μεγαλύτερο διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου 6×6 στον κόσμο, με 106 ομάδες από 40 χώρες να αγωνίζονται στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοργάνωση, που πραγματοποιείται σε συνεργασία της TUI με τη Διεθνή Ομοσπονδία Socca (ISF), αποτελεί ένα κορυφαίο παράδειγμα σύνδεσης του αθλητισμού με τον τουρισμό, αναδεικνύοντας την Κρήτη ως ιδανικό προορισμό για διεθνείς διοργανώσεις και θεματικές δράσεις υψηλού επιπέδου.

Ο CEO της TUI Group, Sebastian Ebel, επισκέφθηκε το Ρέθυμνο για την έναρξη του τουρνουά, συμμετέχοντας σε σειρά επαφών με θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς. Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης και στη συνέχεια παρέθεσε δείπνο προς τιμήν της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη και του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνου, στον χώρο του Agreco Farm. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνης, Μανώλης Τσακαλάκης, παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του κ. Ebel και του γενικού γραμματέα ΕΟΤ, σε ένδειξη συνεργασίας και φιλίας.

Ο κ. Ebel, στον χαιρετισμό του, εξήρε τη μακρόχρονη συνεργασία της TUI με την Κρήτη, τονίζοντας τη σημασία της κοινής προσπάθειας μεταξύ TUI, ΕΟΤ και ξενοδόχων για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη θεματικών δράσεων, όπως το Socca, που συμβάλλουν στην τοπική οικονομία. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για στήριξη με νέες αεροπορικές συνδέσεις και προώθηση της Κρήτης μέσω των καναλιών της TUI.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε ευρεία συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των Ενώσεων Ξενοδόχων της Κρήτης και τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, όπου συζητήθηκαν η πορεία της φετινής σεζόν, οι προοπτικές της επόμενης και οι κοινές δράσεις προβολής του νησιού. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση συνεργασίας όλων των πλευρών.