menu
22.3 C
Chania
Τρίτη, 21 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Το TUI Socca Champions League στην Κρήτη

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), η Κρήτη φιλοξένησε από τις 17 έως τις 20 Οκτωβρίου 2025 το TUI Socca Champions League 2025, το μεγαλύτερο διεθνές τουρνουά ποδοσφαίρου 6×6 στον κόσμο, με 106 ομάδες από 40 χώρες να αγωνίζονται στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοργάνωση, που πραγματοποιείται σε συνεργασία της TUI με τη Διεθνή Ομοσπονδία Socca (ISF), αποτελεί ένα κορυφαίο παράδειγμα σύνδεσης του αθλητισμού με τον τουρισμό, αναδεικνύοντας την Κρήτη ως ιδανικό προορισμό για διεθνείς διοργανώσεις και θεματικές δράσεις υψηλού επιπέδου.

Ο CEO της TUI Group, Sebastian Ebel, επισκέφθηκε το Ρέθυμνο για την έναρξη του τουρνουά, συμμετέχοντας σε σειρά επαφών με θεσμικούς και επαγγελματικούς φορείς. Την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου παραβρέθηκε στην τελετή έναρξης και στη συνέχεια παρέθεσε δείπνο προς τιμήν της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη και του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ, Ανδρέα Φιορεντίνου, στον χώρο του Agreco Farm. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρεθύμνης, Μανώλης Τσακαλάκης, παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του κ. Ebel και του γενικού γραμματέα ΕΟΤ, σε ένδειξη συνεργασίας και φιλίας.

Ο κ. Ebel, στον χαιρετισμό του, εξήρε τη μακρόχρονη συνεργασία της TUI με την Κρήτη, τονίζοντας τη σημασία της κοινής προσπάθειας μεταξύ TUI, ΕΟΤ και ξενοδόχων για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάπτυξη θεματικών δράσεων, όπως το Socca, που συμβάλλουν στην τοπική οικονομία. Παράλληλα, δεσμεύτηκε για στήριξη με νέες αεροπορικές συνδέσεις και προώθηση της Κρήτης μέσω των καναλιών της TUI.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε ευρεία συνάντηση με τη συμμετοχή όλων των Ενώσεων Ξενοδόχων της Κρήτης και τον γενικό γραμματέα του ΕΟΤ, όπου συζητήθηκαν η πορεία της φετινής σεζόν, οι προοπτικές της επόμενης και οι κοινές δράσεις προβολής του νησιού. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση συνεργασίας όλων των πλευρών.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum