Το τραίνο είναι µονόδροµος για την ανάπτυξη της Κρήτης

» Το παράδειγµα της Κορσικής, της Σαρδηνίας και της Σικελίας

Με την έναρξη της κατασκευής του ΒΟΑΚ στο τµήµα Ηράκλειο-Χανιά, µετά από πάρα πολλές καθυστερήσεις και προβλήµατα και την τελική φάση κατασκευής του νέου αεροδροµίου στο Καστέλλι που θα αυξήσει τον διεθνή τουρισµό του νησιού, η Κρήτη καλείται να απαντήσει στο ερώτηµα τι ανάπτυξη θέλει τα επόµενα χρόνια. Βιώσιµη για κατοίκους και επισκέπτες ή ένα νησί υπερτουρισµού χωρίς υποδοµές στα δίκτυα, µε περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος στις πόλεις του Ηρακλείου και των Χανίων, µε αυξηµένο κυκλοφοριακό ειδικά τους 4-5 µήνες της τουριστικής σεζόν, δηµιουργώντας ανυπόφορες καταστάσεις για κατοίκους και επισκέπτες.

Με την κατασκευή του νέου δρόµου στο νησί, του ΒΟΑΚ είναι επιβεβληµένη η δηµιουργία γραµµής σταθερής τροχιάς, τραίνου µεταξύ Ηρακλείου – Ρεθύµνου και Χανίων, µε στάσεις σε αεροδρόµιο, λιµάνι και πανεπιστήµια, στα πρότυπα των υπάρχοντων γραµµών που έχουν τα άλλα νησιά της Μεσογείου, όπως η Σαρδηνία, η Κορσική και η Σικελία.

Η Κρήτη µε 625.000 κατοίκους και έκταση 8.336 τ.χλµ, µοιάζει µε την Κορσική που έχει 340.000 κατοίκους και 8.680 τ.χλµ έκταση, ενώ υπολείπεται της Σαρδηνίας µε 1.600.000 κατοίκους και 24.100 τ.χλµ έκταση και της Σικελίας µε 4.800.000 κατοίκους και 25.703 τ.χλµ έκταση.

Σε τι διαφέρουν όµως τα υπόλοιπα µεγάλα νησιά της Μεσογείου µε την Κρήτη; ∆ιαθέτουν όλα γραµµές τραίνου εδώ και χρόνια, ενώ η Κρήτη όχι!

Το µέλλον του νησιού είναι η βιωσιµότητα και ο τουρισµός, µε όρους και συνθήκες που δεν θα διώχνουν τους µόνιµους κατοίκους από τις περιοχές τους, όπως συµβαίνει πλέον σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις (Βενετία, Βαρκελώνη, χωριά µε «ινσταγγραµικά» τοπία κλπ).

Το τραίνο θα φέρει τεράστια αναπτυξιακά οφέλη για όλη την Κρήτη, µε τη διεκδίκηση ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης για την κατασκευή του, όπως από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για ένα πράσινο έργο που θα αφήσει αποτύπωµα, για την προστασία του περιβάλλοντος, την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, µε λιγότερη χρήση των αυτοκινήτων και την µηδενική περιβαλλοντική επιβάρυνση τόσο από τις µετακινήσεις των τουριστών, όσο και των κατοίκων.

Αν χαθεί το τραίνο για την Κρήτη, θα χαθεί µαζί και το τραίνο της αναπτυξιακής της πορείας για τα επόµενα χρόνια σε ένα διεθνές τουριστικό περιβάλλον, που εκτός από το ήλιος, θάλασσα, πολιτισµός, φαγητό και φιλοξενία, θα παίζει ρόλο και η ευκολία των µετακινήσεων των επισκεπτών, µε λιγότερο αποτύπωµα για το περιβάλλον και κέρδος σε χρήµα και χρόνο για κατοίκους και επισκέπτες.

*Ο Νεκτάριος Καλαντζής είναι πρόεδρος των Ευρωπαίων Νέων Αυτοδιοικητικών και της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος (ΕΝΑ)