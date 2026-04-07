Το τίµηµα της αδράνειας

Ο ανασχηµατισµός της κυβέρνησης και η αποµάκρυνση όσων αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν µια επιβεβληµένη κίνηση του pρωθυπουργού.

Θα δούµε αν θα αποδειχθεί και αρκετή.

Είναι αλήθεια πως µέσα στους τελευταίους οκτώ µήνες δύο φορές η κυβέρνηση αντιµετώπισε µια κρίση για το «άρρωστο σώµα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

∆ύο φορές, δεν το λες και λίγο στην πολιτική.

Θα ακολουθήσουν οι άρσεις ασυλίας βουλευτών και η αντικατάσταση του γραµµατέα του κόµµατος της Ν.∆.

Η κυβέρνηση δεν µπορεί να προσπεράσει µια δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη.

Αυτή η «εν κινήσει» κρίση για τον Οργανισµό των Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, σηµαδεύει πολιτικά, αυτήν την Άνοιξη.

Όλοι γνωρίζαµε σε αυτό τον τόπο για τον εύκολο και αδικαιολόγητο πλουτισµό για το «Ηλία, ρίχτο…», τα «σκυλάδικα» και τις Πόρσε Καγιέν.

Η κυβέρνηση έπρεπε να φτάσει το µαχαίρι στο κόκαλο, από την πρώτη ηµέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της.

∆εν το έκανε.

Το πληρώνει τώρα ακριβά.

Αναγκαστικά λοιπόν τώρα έσκασε η «χειροβοµβίδα» στα χέρια της, αναγκαστικά το πολιτικό κόστος θα το καταβάλει η κυβέρνηση.

Θα το ξεπεράσει;

Θα το δούµε…

Οι προσωπικές ικανότητες του Μητσοτάκη να οριοθετήσει την κρίση, είναι το «κλειδί» των εξελίξεων.