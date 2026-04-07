Το τίµηµα της αδράνειας

Γιώργος Ουντράκης
Ο ανασχηµατισµός της κυβέρνησης και η αποµάκρυνση όσων αναφέρονται στις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν µια επιβεβληµένη κίνηση του pρωθυπουργού.
Θα δούµε αν θα αποδειχθεί και αρκετή.
Είναι αλήθεια πως µέσα στους τελευταίους οκτώ µήνες δύο φορές η κυβέρνηση αντιµετώπισε µια κρίση για το «άρρωστο σώµα του ΟΠΕΚΕΠΕ.
∆ύο φορές, δεν το λες και λίγο στην πολιτική.
Θα ακολουθήσουν οι άρσεις ασυλίας βουλευτών και η αντικατάσταση του γραµµατέα του κόµµατος της Ν.∆.
Η κυβέρνηση δεν µπορεί να προσπεράσει µια δικαστική διαδικασία σε εξέλιξη.
Αυτή η «εν κινήσει» κρίση για τον Οργανισµό των Ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, σηµαδεύει πολιτικά, αυτήν την Άνοιξη.
Όλοι γνωρίζαµε σε αυτό τον τόπο για τον εύκολο και αδικαιολόγητο πλουτισµό για το «Ηλία, ρίχτο…», τα «σκυλάδικα» και τις Πόρσε Καγιέν.
Η κυβέρνηση έπρεπε να φτάσει το µαχαίρι στο κόκαλο, από την πρώτη ηµέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της.
∆εν το έκανε.
Το πληρώνει τώρα ακριβά.
Αναγκαστικά λοιπόν τώρα έσκασε η «χειροβοµβίδα» στα χέρια της, αναγκαστικά το πολιτικό κόστος θα το καταβάλει η κυβέρνηση.
Θα το ξεπεράσει;
Θα το δούµε…
Οι προσωπικές ικανότητες του Μητσοτάκη να οριοθετήσει την κρίση, είναι το «κλειδί» των εξελίξεων.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

