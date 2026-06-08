Το θετικό πρόσηµο του τουρισµού

∆υναµικά ξεκίνησε την πορεία του το 2026 ο ελληνικός τουρισµός, ακολουθώντας τα ιστορικά υψηλά τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και σε επίπεδο εσόδων του 2025.

Τα µέχρι τώρα στοιχεία αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα παραµένει ένας από τους πιο ισχυρούς “παίκτες” της Μεσογείου, επιχειρώντας παράλληλα να ανοιχθεί σε περισσότερες και νέες αγορές όπως την Ινδία και τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Βέβαια οι ξένοι επισκέπτες τείνουν να επιλέγουν πιο σύντοµες διακοπές, επηρεασµένοι από το υψηλό κόστος µετακινήσεων και την παγκόσµια πληθωριστική κρίση.

Για τους λόγους αυτούς άλλωστε και προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του τουριστικού ρεύµατος προς τη χώρα µας, η κυβέρνηση υλοποιεί δράσεις για τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και την ανάδειξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού, όπως ο πολιτιστικός, ο γαστρονοµικός, ο θρησκευτικός, ο οικοτουρισµός κ.α. προωθώντας ψηφιακές καµπάνιες και θεµατικά προϊόντα που αναδεικνύουν την ελληνική κουλτούρα και τη βιωσιµότητα.

Αναγκαίοι παράγοντες, για να συνεχιστεί η ανάπτυξη του τουρισµού στη δύσκολη αυτή συγκυρία που διανύουµε λόγω και των γεωπολιτικών προκλήσεων.