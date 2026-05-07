Το θέατρο του παραλόγου

Χρήστος Πλέσσας
Το ΠΑΣΟΚ δαπάνησε χρόνο για να αναδιατάξει τι εσωκοµµατικές του ισορροπίες µε τη σύµφωνη γνώµη όλων να µη συγκυβερνήσουν µε τη Ν.∆. Έχει βάλει στόχο την πρωτιά, έστω και µε µια ψήφο διαφορά. Το κόµµα µε τον Γ. Παπανδρέου το 2010 ακύρωσε τη φήµη και τον εαυτό του µε το πρώτο µνηµόνιο υπό το θετικό βλέµµα της κας Μπακογιάννη, την οποία διέγραψε από το κόµµα ο τότε αρχηγός κ. Α. Σαµαράς. Το ΠΑΣΟΚ συγκυβέρνησε µε τη Ν.∆., την ακολούθησε στη συµπεριφορά της µε τις απαιτήσεις των δανειστών, υπέγραψαν µαζί το δεύτερο µνηµόνιο για να ‘ρθει του Τσίπρα το τρίτο, που κι εκείνο ψήφισε. Με αυτές τις επιλογές του οι ψηφοφόροι «του γύρισαν την πλάτη», αλλά ο κ. Ανδρουλάκης φαίνεται ότι έχει γευθεί τους καρπούς των «Λωτοφάγων» που προκάλεσαν λήθη, ξεχνώντας ποιος ήταν.
∆ηµιουργήθηκε η Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) γνωστή ως Υπερταµείο διάρκεια ζωής 99 χρόνια, η οποία θεσµοθετήθηκε στο πλαίσιο του 3ου µνηµονίου. Μεταφέρονται εκεί περιουσιακά στοιχεία του ∆ηµοσίου, ακίνητα, ∆ΕΚΟ, µε στόχο την αξιοποίηση τους, αναφέρονται δε δεσµεύσεις για την αποπληρωµή των δανείων µέχρι και το 2060. Αν και τα µνηµόνια έχουν λήξει, η µεταφορά της περιουσίας στο Υπερταµείο, αποτελεί τη µακροχρόνια δέσµευση των 99 ετών.
Σαν να µην έφταναν τα σκάνδαλα και η παρανοµία που έχουν σηµαδέψει τη χώρα µας, ο µηχανισµός προπαγάνδας έχει µείνει αλώβητος και πρέπει να ξηλωθεί. Οι παρεµβάσεις στη λειτουργία της ∆ικαιοσύνης είναι ανάγκη να ανασυνταχθούν ως ανεξάρτητος θεσµός. Έτσι θα αναγκαστεί το εκλογικό σώµα να αλλάξει µε την ψήφο του την πολιτική που έφερε τη χώρα σε κατάσταση απελπισίας.
Παρακολουθούµε το θέατρο του παραλόγου, να απολογούνται οι υπόδικοι του ΟΠΕΚΕΠΕ και να ζητείται η εµπιστοσύνη τους, το χειροκρότηµα τους στη σηµερινή ηγεσία του κόµµατος. Κατά συνέπεια οι ευθύνες κουκουλώθηκαν και εµποδίστηκε η ανεύρεση της αλήθειας. Η «γαλάζια» φώναζε κάποτε στα «µπλε» καφενεία και στα φιλικά της ΜΜΕ, ότι οι επιτήδειοι του ΠΑΣΟΚ θησαύριζαν σε βάρος των πολιτών και η τιµωρία τους ήταν το ειδικό δικαστήριο.
Σήµερα οργανωµένη αντιπολίτευση µε ενιαίο σχέδιο δεν υπάρχει. Τα κοµµατίδια έχουν δικό τους στόχο και αρνούνται να συνεννοηθούν µεταξύ τους για τα στοιχειώδη. Η πολιτική κατάσταση στη Ν.∆. διατηρεί προς το παρόν εκλογική πλειοψηφία παρά τις πολιτικές σταθερές της κας Καρυστιανού και του αναµενόµενου κόµµατος Τσίπρα.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

