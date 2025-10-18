Το θαύµα της νεκρανάστασης: Κυριακή Γ’ Λουκά

Στην ευαγγελική περικοπή της Κυριακής Γ΄ Λουκά περιγράφεται η ανάσταση του γιού µας χήρας από την πόλη της Ναΐν, η οποία βρίσκεται νοτιοδυτικά και όχι πολύ µακριά από την πόλη της Καπερναούµ όπου βρισκόταν προηγουµένως ο Ιησούς Χριστός. Φεύγοντας, λοιπόν, ο Ιησούς Χριστός από την πόλη της Καπερναούµ, όπου είχε θεραπεύσει το δούλο του εκατοντάρχου, έρχεται στην πόλη της Ναΐν µαζί µε αρκετούς µαθητές του και πολύ κόσµο που τον ακολουθούσε.

Καθώς πλησίαζαν στην είσοδο της πόλης συνάντησαν µια νεκρική ποµπή που µετέφερε ένα νεαρό νεκρό. Ο νεαρός αυτός ήταν ο µονάκριβος γιος µιας µάνας, η οποία µάλιστα ήταν χήρα. ∆ύο φορές κτύπησε ο θάνατος αυτή τη γυναίκα. Πρώτα έχασε τον άντρα της, το σύντροφό της. Και τώρα χάνει το µονάκριβο παιδί της, το σπλάχνο της.

Πολλοί είναι οι άνθρωποι που αυτοτιτλοφορούνται «Σωτήρες της ανθρωπότητας». Ποιος απ’ όλους τους όµως θα µπορούσε να φανταστεί πως θα ήταν δυνατό να σώσει ανθρώπους από το θάνατο; Στην ιστορία έχουµε δει πολλούς καταχτητές. Κανένας τους όµως δε νίκησε το θάνατο. Στη γη γνωρίσαµε πολλούς βασιλιάδες που είχαν εκατοµµύρια υποτελείς. Κανένας τους όµως δεν µπόρεσε να µετρήσει στους υποτελείς του και τους νεκρούς µαζί µε τους ζωντανούς.

Ο Χριστός σπλαχνίστηκε τη χήρα αυτή, την πλησιάζει και την παρηγορεί. «Μην κλαίς», της λέει. ∆εν µένει όµως µέχρι εδώ. Ο Κύριος προχώρησε προς το νεαρό και αφού ακούµπησε τη σορό, του είπε: «Νεαρέ σε διατάζω να σηκωθείς». Αµέσως ο νεκρός σηκώθηκε και άρχισε να µιλάει. Τότε ο Κύριος τον παρέδωσε στη µητέρα του.

Όλοι όσοι βρισκόντουσαν εκεί κυριεύτηκαν από µεγάλο δέος και δόξαζαν τον Θεό, λέγοντας ότι εµφανίστηκε µεγάλος προφήτης αναµεσά µας και ο Θεός ήρθε να σώσει το λαό του. Αυτή η φήµη για τον Ιησού, διαδόθηκε σ ολόκληρη την Ιουδαία και τα περιχωρά της.

Το θαύµα αυτό της ανάστασης του γιού της χήρας στη Ναΐν µας το περιγράφει µόνο ο Ευαγγελιστής Λουκάς και εντάσσεται στη Γαλιλαϊκή δράση του Ιησού Χριστού. Μέσα από το θαύµα αυτό, αλλά και γενικότερα µεσά από ολα τα θαύµατα του Ιησού Χριστού, αποκαλύπτεται στους ανθρώπους η θεότητα του αλλά και η εξουσία σε όλη την κτίση ακόµα και στον θάνατο. Φαίνεται ακόµη η έναρξη της βασιλείας του Θεού, αλλά και το σχέδιο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Αποδεικνύεται επίσης ότι Ο Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου.

Με την πνευµατική µατιά Του ο Κύριος διαπερνά το χρόνο όπως η αστραπή τα σύννεφα. Οι ζωντανές ψυχές τόσο εκείνων που πέθαναν προ πολλού όσο και αυτών που δε γεννήθηκαν ακόµα εµφανίζονται µπροστά Του. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ είδε σε όραµα µια πεδιάδα γεµάτη οστά νεκρών και δεν µπορούσε να κατανοήσει αν τα οστά αυτά θα µπορούσαν να αναζωογονηθούν, ωσότου του το αποκάλυψε ο Κύριος. «Υιέ ανθρώπου, ει ζήσεται τα οστέα ταύτα;», τον ρώτησε ο Κύριος, «και είπα· Κύριε Κύριε, συ επίστη ταύτα» (Ιεζ. λζ’ 3).

Ο Χριστός δεν έβλεπε νεκρά οστά, αλλά τα ζωντανά πνεύµατα που είχαν µέσα τους. Το σώµα και τα οστά του ανθρώπου δεν είναι παρά το περίβληµα κι ο εξοπλισµός της ψυχής. Το περίβληµα αυτό γερνάει και γίνεται σαν φθαρµένο ρούχο. Ο Θεός όµως θα το ανακαινίσει και θα ξαναντύσει µε αυτό την ψυχή που αναχώρησε.

Ο Χριστός ήρθε για ν’ απαλλάξει τον άνθρωπο από τον αρχαίο φόβο, αλλά και να δηµιουργήσει έναν καινούργιο φόβο σ’ αυτούς που αµαρτάνουν. Ο αρχαίος φόβος του ανθρώπου ήταν ο σωµατικός θάνατος. Ο καινούργιος φόβος είναι ο πνευµατικός θάνατος. Και τον φόβο αυτόν ο Χριστός τον ενίσχυσε, τον έκανε πιο δυνατό. Ο φόβος του σωµατικού θανάτου οδηγεί τον άνθρωπο στην αναζήτηση βοήθειας απ’ αυτόν τον κόσµο.

Οι άνθρωποι εγκαθίστανται σ’ αυτόν τον κόσµο, σκορπίζονται σ’ αυτόν και πιάνονται απ’ αυτόν, µόνο και µόνο για να σιγουρέψουν τη µεγαλύτερη δυνατή διαµονή για το σώµα τους, να διανύσουν ένα ταξίδι όσο µεγαλύτερο και αβασάνιστο γίνεται. Ο Κύριος όµως λέει σ’ εκείνον που ήταν πλούσιος ολικά αλλά φτωχός πνευµατικά: «Άφρον, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου· α δε ητοίµασας τίνι έσται;» (Λουκ. ιβ’ 20).

Τον άνθρωπο που φροντίζει για το σώµα του αλλά αδιαφορεί για την ψυχή του, ο Κύριος τον αποκαλεί άφρονα, ανόητο. «Ουκ εν τω περισσεύειν τινί η ζωή αυτού έστιν εκ των υπαρχόντων αυτού» (Λουκ. ιβ’ 15), είπε επίσης ο Κύριος. Σε τι συνίσταται λοιπόν η ζωή του ανθρώπου; Στην εξάρτησή του από το Θεό, που ζωοποιεί την ψυχή µε το λόγο Του και µαζί µε την ψυχή ζωοποιεί και το σώµα.

Κανένας, εκτός από τον µοναδικό Ένα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, Εκείνον που µαζί Του δεν µπορεί να συγκριθεί κανένας. ∆εν είναι µόνο ο Νέος Άνθρωπος. Είναι ο Νέος Κόσµος, ο ∆ηµιουργός Του. Όργωσε τον αγρό ζώντων και νεκρών κι έσπειρε και στους δυό τον καινούργιο σπόρο της ζωής. Οι νεκροί µπροστά Του είναι όπως κι οι ζωντανοί, οι ζωντανοί όπως οι νεκροί. Ο θάνατος δεν είναι εµπόδιο στη βασιλεία Του. Παραµέρισε το εµπόδιο αυτό κι άνοιξε τη βασιλεία Του στην ιστορία, από τον Αδάµ και την Εύα ως τον τελευταίο άνθρωπο που θα γεννηθεί στη γη. Κοίταξε τη ζωή και το θάνατο του ανθρώπου µε διαφορετικό τρόπο απ’ ότι βλέπουµε εµείς οι θνητοί. Κοίταξε και είδε πως η ζωή δεν τελειώνει µε το σωµατικό θάνατο, πως η πραγµατικότητα του θανάτου για µερικούς ανθρώπους έρχεται πριν από το σωµατικό τους θάνατο. Πολλούς ζωντανούς τούς βλέπει στον τάφο, πολλούς νεκρούς σε σώµατα ζωντανά. «Μη φοβηθήτε από των αποκτεννόντων το σώµα, την δε ψυχήν µη δυναµένων αποκτείναι» (Ματθ. ι’ 28), είπε ο ίδιος στους αποστόλους Του. Ο σωµατικός θάνατος δεν συνεπάγεται και τον ψυχικό θάνατο. Αυτός προκαλείται µόνο από τη θανάσιµη αµαρτία πριν ή και κατά το σωµατικό θάνατο, ξέχωρα απ’ αυτόν.

Ο Ιησούς Χριστός κατά την επί γης παρουσία του, επιτέλεσε τρία θαύµατα που αφορούν ανάσταση νεκρών. Ανέστησε το γιό της χήρας στη Ναΐν, την κόρη του αρχισυναγώγου Ιαείρου, και τον φίλο του τον Λάζαρο.

Το µεγαλύτερο όµως από όλα τα θαύµατα που επιτέλεσε και που έχει ιδιαίτερη σηµασία και για τον καθένα από εµάς, είναι η Ανάσταση του ιδίου του Ιησού Χριστού, µε την οποία µας ελευθέρωσε από τα δεσµά του θανάτου και µας χάρισε την αιώνια ζωή.

Ένα σηµαντικό πράγµα που πρέπει να παρατηρήσουµε και στις τρείς αναστάσεις νεκρών που έκανε ο Ιησούς Χριστός, είναι η δύναµη και η εξουσία του κατά του θανάτου, όπως σηµειώσαµε πιο πάνω.

Αυτό µας φανερώνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο υιός του Θεού, είναι ο αναµενόµενος Μεσσίας, ο οποίος ήρθε στον κόσµο για να σώσει τον άνθρωπο. Οι παρευρισκόµενοι εκεί όταν είδαν τον νεκρό ν’ ανασταίνεται και να µιλάει, έλεγαν ότι «προφήτης µέγας εγήγερτε εν ηµίν». Αυτό µας δείχνει ότι γνώριζαν την ιστορία της Παλαιάς ∆ιαθήκης, και τις δύο νεκραναστάσεις που προηγήθηκαν. Η µία από τον προφήτη Ηλία, ο οποίος ανέστησε τον υιό της χήρας στα Σάρεττα της Συδονίας (Γ’ Βασ. 17,20-23) και η άλλη από τον προφήτη Ελισσαίο, ο οποίος ανέστησε τον γιό της Σωµανίτισας (∆’ Βασ. 4, 33-36). Αυτές όµως οι νεκραναστάσεις από τους προφήτες έγιναν αφού προηγήθηκε θερµή προσευχή προς τον Θεό. Οι νεκραναστάσεις που επιτέλεσε ο Ιησούς Χριστός έγιναν µε τη δική του εξουσία γι αυτό και προκαλούσαν το φόβο ανάµεσα στο πλήθος.Ένα άλλο βασικό σηµείο από την ευαγγελική περικοπή, είναι ότι ο πόνος και ο θάνατος αποτελούν δεδοµένα, τα οποία είναι αδύνατο να τ’ αποφύγουµε. Κάποια στιγµή της ζωής µας όλοι θα βρεθούµε αντιµέτωποι µ’ αυτά.

Εκείνος που ανάστησε τόσο εύκολα εκ νεκρών άλλους, ανάστησε και τον εαυτό Του. Φανερώθηκε στον ουρανό και στη γη ως µέγιστο Φως, που όσο φαίνεται πως σβήνει, µετά αστράφτει και λάµπει πολύ περισσότερο. Σ’ αυτό το φως ζούµε όλοι, αναπνέουµε και ευφραινόµαστε. Το Φως αυτό θα αποκαλυφθεί και πάλι και µάλιστα σύντοµα, σε νεκρούς και ζωντανούς. Αυτό θα γίνει όταν ο Κύριος Ιησούς έρθει στη συντέλεια του κόσµου και της ιστορίας για ν’ αναστήσει τους νεκρούς από τους τάφους και να κρίνει όλους τους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες, που έζησαν στη γη από τον Αδάµ ως το τέλος του κόσµου. Τότε θα αποδειχτεί για µια ακόµα φορά και µάλιστα στην πληρότητά της, η αλήθεια των λόγων του Σωτήρα µας: «Αµήν λέγω υµίν ότι έρχεται ώρα, και νυν εστιν, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του υιού του Θεού, και οι ακούσαντες ζήσονται» (Ιωάν. ε’ 25).

Το θαύµα της ανάστασης του υιού της χήρας στη Ναΐν έγινε τόσο από αγάπη για τη θλιµµένη µάνα, όσο και για να ενισχύσει την πίστη στην έσχατη και καθολική ανάσταση, στο Θαύµα των θαυµάτων, στην κρίση των κρίσεων, στη χαρά κάθε χαράς. Η παρουσία του Ιησού Χριστού στη ζωή µας, αποτελεί την πηγή της ελπίδας και τη βεβαιότητα της Ανάστασης. Αυτή η εµπειρία της Ανάστασης, οδηγεί στην υπέρβαση του θανάτου.

Οι νεκραναστάσεις που ο Κύριος επιτέλεσε και κυρίως η δική Του Ανάσταση, αποτελούν προµήνυµα και προτύπωση της κοινής αναστάσεως που θα γίνει κατά τη ∆ευετέρα Παρουσία. Το οµολογούµε και στο Σύµβολο της Πίστεώς µας: «Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του µέλλοντος αιώνος. Αµήν».

Γράφει,

ο Αρχιµανδρίτης του Οικουµενικού Θρόνου

π. ΜΕΛΧΙΣΕ∆ΕΚ ΑΜΠΕΛΙΚΑΚΗΣ εφηµέριος Στερνών