Τα μαθητικά χρόνια των παιδιών είναι καθοριστικά όχι μόνον για τη περίοδο όλων των σχολικών. Η οικογένεια, οι Δασκάλοι, οι συμμαθητές και οι κοινωνίες, είναι οι πρώτοι μαστόροι των υγιών ή των μη υγιών ψυχών των παιδιών. Είναι οι υπεύθυνοι για το πόσο σωστές προσωπικότητες μπαίνουνε στη ζωή για να γενούν χρήσιμοι πολίτες. Όταν φορτωθούν με τραύματα, τότε αυτά διαιωνίζονται σταθερά στην ενηλικίωση. Με προβληματικές οικογένειες και κοινωνίες.Οι διακρίσεις ή οι υποτιμητικές συμπεριφορές οδηγούν τα παιδιά στην απομόνωση, με προβλήματα και στο τελευταίο θρανίο. Πάντα η δυστυχία με τη φτώχεια, η ορφάνια με τους χωρισμούς και την ευαισθησία, είναι οι αιτίες για μαθησιακές δυσκολίες. Και κατασκευάζουν κοινωνίες που οι ανισότητες γίνονται στόχος και μπαίνουν σημάδι στα σκοτεινά σχέδια των επιτηδείων. Η ζήλια με τον φθόνο για τις ανωτερότητες γκρεμίζουν όνειρα και καταστρέφουν ζωές. Μα τις περισσότερες φορές τα παιδιά του τελευταίου θρανίου είναι χαρισματικά. Η διανόηση τους είναι διαφορετική. Συνήθως προχωρεί πιο μπροστά κατά πολύ. Με αποτέλεσμα να παρεξηγούνται και να απομονώνονται. Οι εκρήξεις στην εφηβεία και στην ενηλικίωση έχουν εκπλήξεις και για το πρώτο και για το τελευταίο θρανίο. Τους έχοντες και τους μη έχοντες προσόντα, τους κατατάσσει η ζωή ανάλογα. Οι εκρήξεις του τελευταίου θρανίου εκπλήσσουν. Όταν το παιδί βρει τη δύναμη να απαγκιστρωθεί και να χρησιμοποιήσει τα καλά που είναι στοιβαγμένα στο δικό του κόσμο, ε, τότεσάς ξεχνά το τελευταίο θρανίο. Ανοίγει τα φτερά ντου για να πετάξει στους άλλους υπέροχους κόσμους που έχει η ζωή.

Μη βιάζεστε Γονείς-Δασκάλοι και κοινωνίες να κατατάσσετε και να οραματίζεστε το μέλλον των παιδιών του τελευταίου ή του πρώτου θρανίου. Σταματήστε να μπαίνετε εμπόδιο στα όνειρα, με τσι φιλοδοξίες που έχει το τελευταίο θρανίο. Το ποιος είναι ο καλύτερος θα το πει ο Θεός, με τη ζωή. Το τελευταίο θρανίο κρύβει κωδικούς με θησαυρούς συναισθημάτων που έχουν ένα δικό τους τρόπο για να απασφαλίζονται…

*Η Μαρία Νικ. Γρυφάκη είναι Συγγραφέας Μουσαδιανά-Κουφαλωτού Καντάνου,

Μέλος Λογοτεχνικής Παρέας-Χανίων