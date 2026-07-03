Το «τελευταίο αντίο» στον Βασίλη Λεβέντη

Φίλοι, συγγενείς και πρώην συνεργάτες αποχαιρέτησαν στο μεσημέρι τον Βασίλη Λεβέντη, που πέθανε την Τρίτη, 1 Ιουλίου.

Όπως μετέδωσε στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, η εξόδιος ακολουθία για τον πρόεδρο της Ένωσης τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Κοιμητήριο Πανοράματος Βούλας, και στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι τον συνόδεψαν στην τελευταία του κατοικία.

Ο Βασίλης Λεβέντης, γεννήθηκε το 1951 στη Μεσσήνη Μεσσηνίας. Ήταν Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ) με μεταπτυχιακό στη Γερμανία.

Ως φοιτητής μετείχε στον αντιδικτακτορικό αγώνα. Το 1974 εντάχθηκε στο ΠΑΣΟΚ με το οποίο διαφώνησε το 1981.

Το 1982 κατήλθε ως υποψήφιος δήμαρχος Πειραιωτών.

Το 1984 συμμετείχε στις ευρωεκλογές με το Οικολογικό Κόμμα και το 1986 κατήλθε ως υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων.

Τον Ιούνιο του 1989 συνεργάστηκε με τη ΝΔ χωρίς να εκλεγεί, ενώ το 1990 δημιούργησε τον τηλεοπτικό σταθμό «Κανάλι 67» (μετέπειτα «Κανάλι 40» και Extra Channel).

Το 1992, ίδρυσε την «ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ», η οποία εισήλθε στη Βουλή το 2015, και τον ίδιο να καταλαμβάνει την έδρα της Β’ Αθηνών (20/09/2015 – 11/06/2019).