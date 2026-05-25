Χρήστος Πλέσσας
Μέχρι την Κυριακή διήρκεσε το 16ο τακτικό Συνέδριο της Ν.∆. Το πώς το αποφάσισε και γιατί ο κ. Μητσοτάκης µόνο αυτός ξέρει. ∆εν συµµετείχαν ο κ. Κώστας Καραµανλής και ο κ. Αντώνης Σαµαράς. Ο πρώτος, σε εκδήλωση στην Ξάνθη, ανέφερε ότι «προκειµένου να καταστήσουµε την Ελλάδα στρατηγικό κόµβο διεθνούς εµβέλειας, είχαµε πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική πολιτική». Ο δεύτερος, ο και διαγραφείς πρώην πρωθυπουργός, αναµένεται να αναγγείλει την ίδρυση κόµµατος, που προφανώς έχει εκνευρίσει το Μ. Μαξίµου.

Ο αείµνηστος ευφυής και σώφρων Κων/νος Μητσοτάκης, είχε κι αυτός εσωκοµµατικούς αντιπάλους τον Κων/νο Καραµανλή και τον Ευάγγελο Αβέρωφ, που εξέφραζαν τη ∆εξιά, αλλά δεν διανοήθηκε να κάνει Τακτικό Συνέδριο.

Στην τελευταία συνεδρίαση της Κ.Ο. ακούστηκαν «καρφώµατα» κατά υπουργών και βουλευτών, που αποφεύγουν την εµφάνιση τους σε δύσκολες καταστάσεις, αλλά τώρα έδωσαν το «παρών» παρακολουθώντας το Συνέδριο. Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί ταυτίζονται µε κοινή πολιτική διαδροµή, δείχνοντας ότι πίστευαν κάτι άλλο απ’ αυτό που επιδιώκει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή η κοινή πορεία επικυρώνει κατά µία έννοια τη διαγραφή Σαµαρά.

Από επιστολή δέκα κοµµατικών που έχουν διατελέσει Υπουργοί ή υπεύθυνοι σε άλλες θέσεις και πόστα, επιδιώκεται συσπείρωση των στελεχών της  Ν.∆. Σηµειώνεται ότι «η παράταξη έχασε την ψυχή της, χρειάζεται νέα έκφραση». Επισηµαίνεται ότι µέχρι τώρα «δεν υπήρξε άλλη κυβέρνηση που να επιβιώσει βαρυνόµενη µε τόσα πολλά και µεγάλα σκάνδαλα».

Τα κοινωνικά προβλήµατα αυξάνονται και η πολιτική αποµακρύνεται από συµµαχίες και σαφές σχέδιο δεσµεύσεων, καθ’ όσον η χώρα έχει εισέλθει σε περίοδο αυξηµένων αποκτήσεων, αποτέλεσµα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της Ν.∆.

Το διακύβευµα αυτού του Συνεδρίου είναι ότι γίνεται κάτω από µια αδήλωτη και αδιαφανή διάσπαση. ∆εν την ήθελε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά κατάφερε να την προκαλέσει και να δώσει το δικαίωµα να εκδηλώνονται και να οµιλούν οι πολιτικές παρατάξεις για προεκλογική περίοδο.

