Τρίτη, 10 Φεβρουαρίου, 2026
Τρίτη Γνώμη

Το σκάνδαλο Επστάιν

Χρήστος Πλέσσας
Απ’ τον Νοέµβριο του 2015 κι ύστερα, δηµοσιεύθηκαν 3 σελίδες εγγράφων µε 10.000 διαγεγραµµένες λέξεις ή φράσεις, δίνοντας τα «κατακάθια» µόνον, αυτά που θέλουν να µάθει ο κόσµος για να µη «λερώνονται» βαριά ονόµατα απ’ τις αναγνώσεις των καταχρηστικών εικόνων παιδεραστίας και φωτογραφίες, όπως και οπτικοακουστικό υλικό απ’ το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ για το «πολυπλόκαµο σκάνδαλο» του Τζέφρι Επστάιν, που προκάλεσε παγκόσµιο θόρυβο, ο οποίος δεν λέει να καταλαγιάσει.

Πρόκειται για τον εβραϊκής καταγωγής Αµερικανό που ξεκίνησε την καριέρα του διδάσκοντας στο Dalton School, στο Μανχάταν. Κατηγορήθηκε για κακοποίηση ανηλίκων, δικάστηκε και φυλακίστηκε. Είναι παράλογο να εµπλέκονται τόσοι Αµερικανοί στα εγκλήµατά του. Είχε εκτεταµένες διασυνδέσεις σε επιχειρηµατικούς και οικονοµικούς κύκλους, εφέρετο δε ως υπαίτιος για εµπόριο ανθρώπων εκµεταλλευόµενος ανηλίκους σε παιδοφιλικά πάρτι και σχετικές ακολασίες.

Εδόθη στη δηµοσιότητα απ’ τις οµοσπονδιακές αρχές διάγραµµα προσώπων, στο οποίο συµµετείχαν ο δικηγόρος του, ο λογιστής του, ο οικονοµικός σύµβουλός του, η βοηθός του και άλλα «φιντάνια» της τάξης του. Συγκαταλέγονται σ’ αυτούς και πρώην µέλος της βρετανικής οικογένειας, ο Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ και άλλος απ’ το Βασίλειο της Νορβηγίας.

Τα ΜΜΕ έχουν αυτό τον καιρό επιτεθεί σε συγκεκριµένες διασηµότητες του δόγµατος «Επστάιν», ενώ παράλληλα γίνεται λόγος για τις διασυνδέσεις που είχε ο αυτόχειρας πλέον µε δισεκατοµµυριούχους υψηλής τεχνολογίας, όπως ο Έλον Μασκ, ο Τζεφ Μπέζος, ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, ο συνιδρυτής του Twitter Γουίλιαµς και πολλοί άλλοι. Αυτοκτόνησε στο κελί του απαγχονισθείς(;) µε αυτοσχέδιο κοµµάτι της πορτοκαλί στολής του. Μετά δε τον θάνατο του αποδεσµεύτηκαν τα έγγραφα και οι φωτογραφίες απ΄ το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Από τα αρχεία που «ψαχουλεύουν» οι αρµόδιοι φαίνεται η αλληλογραφία του Επστάιν µε διακινητές της Τεχνητής Νοηµοσύνης. Μέχρι το 2018 που συνελήφθη για δεύτερη φορά, διοργάνωνε «κλειστά» δείπνα µε πλούσιους, κυκλοφορώντας στους κύκλους της αριστοκρατίας της Σίλικον Βάλεϊ, η οποία στήριξε την επανεκλογή Τραµπ.

Η γιγάντια επιχείρηση αποκάλυψης των λεπτοµερειών του «σκανδάλου Επστάιν» έγινε τη στιγµή που το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης του «αµαρτωλού» Τραµπ έχει παραδεχτεί την υποκριτική εντολή δηµοσιοποίησης.

