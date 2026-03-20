menu
11.7 C
Chania
Παρασκευή, 20 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου στο επίκεντρο συνάντησης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Με τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων Andreas Beckmann συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης το μεσημέρι της Παρασκευής 20/3 στη Λότζια.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τον Γενικό Γραμματέα, συνόδευαν η επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων Μαρία Γιαννακού, ο Εθνικός Επιθεωρητής Δευτεροβάθμιου Κύκλου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Αθανάσιος Κουτρούμπας, η Εθνική Επιθεωρήτρια Πρωτοβάθμιου Κύκλου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Βασιλική Ιωακειμίδου, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανόλης Καρτσωνάκης και η Διευθύντρια του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Ανδρονίκη Σπαθαράκη.
Την ενδιαφέρουσα συζήτηση απασχόλησαν το μέλλον των Σχολείων Ευρωπαϊκής Παιδείας, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου καθώς και η σημαντική αναβάθμιση που θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση της ανέγερσης του νέου Πράσινου Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στις Βούτες.
Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Ηράκλειο καθώς και τη βεβαιότητα ότι η ανέγερση του νέου Πράσινου Σχολείου θα μεταβάλλει σημαντικά το τοπίο της εκπαίδευσης στο Ηράκλειο και μίλησε για την ευθυγράμμιση της Δημοτικής Αρχής με την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: «Είναι τιμή για το Ηράκλειο η λειτουργία του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας το οποίο, όπως αποδεικνύουν και τα 20 χρόνια λειτουργίας του, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό. Πιστεύω ότι ανέγερση του νέου Πράσινου Σχολείου θα μεταβάλλει σημαντικά το τοπίο της εκπαίδευσης στο Ηράκλειο. Και προσωπικά θα ήθελα κάθε σχολείο να είναι ένα ευρωπαϊκό σχολείο. Η Δημοτική Αρχή πιστεύει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, αν δεν επενδύσουμε σε μια ευρωπαϊκή εκπαίδευση, σε τί πραγματικά μπορούμε να επενδύσουμε; Είναι καιρός να μιλήσουμε για αυτό, και να διεκδικήσουμε σθεναρά μια ευρωπαϊκή εκπαίδευση καθώς τώρα είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ».
Ο Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων από την πλευρά του, ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει ενεργά την λειτουργία των Ευρωπαϊκών Σχολείων, επιδοκίμασε την επικείμενη ανέγερση του Πράσινου Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας και μίλησε για το στόχο τα Ευρωπαϊκά Σχολεία να καταστούν περισσότερο ορατά και να καλλιεργήσουν συνεργασίες με τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γενικός Γραμματέας και τα στελέχη για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία βρίσκονται στην πόλη για την επετειακή εκδήλωση των 20 ετών λειτουργίας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum