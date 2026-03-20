Το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου στο επίκεντρο συνάντησης

Με τον Γενικό Γραμματέα των Ευρωπαϊκών Σχολείων Andreas Beckmann συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνάκης το μεσημέρι της Παρασκευής 20/3 στη Λότζια.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «τον Γενικό Γραμματέα, συνόδευαν η επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων Μαρία Γιαννακού, ο Εθνικός Επιθεωρητής Δευτεροβάθμιου Κύκλου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Αθανάσιος Κουτρούμπας, η Εθνική Επιθεωρήτρια Πρωτοβάθμιου Κύκλου στα Ευρωπαϊκά Σχολεία Βασιλική Ιωακειμίδου, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κρήτης Μανόλης Καρτσωνάκης και η Διευθύντρια του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Ανδρονίκη Σπαθαράκη.

Την ενδιαφέρουσα συζήτηση απασχόλησαν το μέλλον των Σχολείων Ευρωπαϊκής Παιδείας, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηρακλείου καθώς και η σημαντική αναβάθμιση που θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση της ανέγερσης του νέου Πράσινου Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στις Βούτες.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός, εξέφρασε την ικανοποίηση του για τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Σχολείου στο Ηράκλειο καθώς και τη βεβαιότητα ότι η ανέγερση του νέου Πράσινου Σχολείου θα μεταβάλλει σημαντικά το τοπίο της εκπαίδευσης στο Ηράκλειο και μίλησε για την ευθυγράμμιση της Δημοτικής Αρχής με την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης: «Είναι τιμή για το Ηράκλειο η λειτουργία του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας το οποίο, όπως αποδεικνύουν και τα 20 χρόνια λειτουργίας του, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό. Πιστεύω ότι ανέγερση του νέου Πράσινου Σχολείου θα μεταβάλλει σημαντικά το τοπίο της εκπαίδευσης στο Ηράκλειο. Και προσωπικά θα ήθελα κάθε σχολείο να είναι ένα ευρωπαϊκό σχολείο. Η Δημοτική Αρχή πιστεύει στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και λειτουργεί προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί, αν δεν επενδύσουμε σε μια ευρωπαϊκή εκπαίδευση, σε τί πραγματικά μπορούμε να επενδύσουμε; Είναι καιρός να μιλήσουμε για αυτό, και να διεκδικήσουμε σθεναρά μια ευρωπαϊκή εκπαίδευση καθώς τώρα είναι περισσότερο απαραίτητη από ποτέ».

Ο Γενικός Γραμματέας των Ευρωπαϊκών Σχολείων από την πλευρά του, ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στηρίζει ενεργά την λειτουργία των Ευρωπαϊκών Σχολείων, επιδοκίμασε την επικείμενη ανέγερση του Πράσινου Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας και μίλησε για το στόχο τα Ευρωπαϊκά Σχολεία να καταστούν περισσότερο ορατά και να καλλιεργήσουν συνεργασίες με τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γενικός Γραμματέας και τα στελέχη για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία βρίσκονται στην πόλη για την επετειακή εκδήλωση των 20 ετών λειτουργίας του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου»