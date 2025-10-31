Το Σαββατοκύριακο οι 24οι Κορίσσιοι αγώνες

Σε αθλητικό στίβο μετατρέπεται για μια ακόμη χρονιά η λίμνη Κουρνά στον Δήμο Αποκορώνου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «πιστός στην παράδοση, ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων διοργανώνει αυτό το Σαββατοκύριακο (1-2 Νοεμβρίου) τους 24ους Κορίσσιους Διεθνείς Διασυλλογικούς Αγώνες Κανόε Καγιάκ και τους Πανελλήνιους Αγώνες Καγιάκ Special Olympics. Μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός, συγκεντρώνοντας αθλητές, προπονητές και συλλόγους από Ελλάδα και Κύπρο.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σάββατο 1 Νοεμβρίου μεταξύ 12:00 και 16:00 και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με τη λίμνη Κουρνά να φιλοξενεί και φέτος πλήθος συμμετεχόντων»

Η διοργάνωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, του Δήμου Αποκορώνου, της Ελληνικής και Κυπριακής Ομοσπονδίας Κανόε Καγιάκ, των Special Olympics Hellas και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Κανόε Καγιάκ του ΝΟΧ, ενώ Χρυσός Χορηγός είναι η ΑΝΕΚ Lines.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι Πανελλήνιοι Αγώνες Καγιάκ Special Olympics, όπου 60 αθλητές και αθλήτριες από διάφορες περιοχές της χώρας θα συμμετάσχουν σε ατομικά, ομαδικά και unified αγωνίσματα, μαζί με αθλητές του ΝΟ Χανίων. Μέσα από τη συμμετοχή τους θα προάγουν τις αξίες της αποδοχής, της συνεργασίας και της συμπερίληψης.

Η τελετή έναρξης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 11 το πρωί, παρουσία του Προέδρου των Special Olympics, πρέσβη ε.τ. κ. Διονύσιου Κοδέλλα, καθώς και εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του αθλητισμού.

Παράλληλα, το Σάββατο το απόγευμα (18:00–20:00) θα διεξαχθεί στο Επιμελητήριο Χανίων το 9ο Family Health Forum, με θέμα την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των ατόμων με νοητική αναπηρία μέσω του αθλητισμού.

Η λίμνη Κουρνά γίνεται για ακόμη μία φορά το επίκεντρο του ελληνικού κανόε καγιάκ και της κοινωνικής ένταξης, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να ενώνει, να εμπνέει και να δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για όλους.