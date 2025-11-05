menu
Το Σαββατοκύριακο η 19η ανάβαση Ομαλού

Το Σαββατοκύριακο θα πραγματοποιηθεί η 19η Ανάβαση Ομαλού.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 08 και την Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025 και αποτελεί για ακόμη μία χρονιά μια σημαντική αθλητική διοργάνωση του μηχανοκίνητου αθλητισμού, όχι μόνο για την Κρήτη, αλλά και για ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς εντάσσεται στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων»

Η ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

 

 

A/A

No

ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

ΟΧΗΜΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

1

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

ΒΡΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

PEUGEOT 106

N2

2

2

ΑΣΜΑ

ΚΟΚΚΟΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

CITROEN SAXO

N2

3

3

ΑΟΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΡΑΚΗ ΝΤΑΝΙΕΛΑ

PEUGEOT 106

N2

4

4

ΑΟΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

CITROEN SAXO

N2

5

5

ΑΟΚΡΗΤΗΣ

ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

CITROEN SAXO

N2

6

6

ΑΣΜΑ

ΡΩΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

CITROEN SAXO

N2

7

7

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

ΣΚΕΠΕΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

PEUGEOT 106

N2

8

8

ΑΟΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΚΕΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

PEUGEOT 106

N2

9

9

START LINE

ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

PEUGEOT 106

N2

10

10

ΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡΓΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

PEUGEOT 106

N2

11

11

ΛΑΜΚΕ

ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

RENAULT CLIO 3

N3

12

12

ΑΛΑ

ΔΡΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

HONDA CIVIC EP3

N3

13

14

ΣΜΑΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

MITSUBISHI LANCER

N4

14

15

ΑΟΚΡΗΤΗΣ

ΜΠΑΝΤΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

TOYOTA YARIS

A5

15

16

ΑΟΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

TOYOTA YARIS

A5

16

17

ΑΟΚΡΗΤΗΣ

ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

TOYOTA YARIS

A5

17

18

ΑΟΚΡΗΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ-ΠΕΤΣΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

CITROEN SAXO

A6

18

19

ΑΛΜΑΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

PEUGEOT 106

A6

19

20

ΑΟΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

PEUGEOT 106

Α6

20

21

ΑΣΜΑ

ΜΠΑΤΖΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

CITROEN SAXO

Α6

21

22

ΛΕΜΑΡ

ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

CITROEN SAXO

Α6

22

23

START LINE

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ

CITROEN SAXO

Α6

23

24

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

FORD FIESTA

Α6

24

25

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

CITROEN DS3

Α7

25

26

ΑΟΚΡΗΤΗΣ

ΣΦΙΓΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

CITROEN DS3

Α7

26

27

ΑΟΚΡΗΤΗΣ

ΓΑΛΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

MITSUBISHI LANCER

Α8

27

28

ΑΟΚΡΗΤΗΣ

ΤΙΤΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ

SKODA NEW FABIA

Α8

28

29

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

MITSUBISHI LANCER

Α8

29

30

ΑΟΚΡΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

CITROEN AX

Ε9

30

31

START LINE

ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

CITROEN SAXO

Ε10

31

32

ΑΣΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

PEUGEOT 106

Ε10

32

33

ΑΟΚΡΗΤΗΣ

ΖΕΙΜΠΕΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

PEUGEOT 106

Ε10

33

34

ΑΟΚΡΗΤΗΣ

ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

PEUGEOT 206

Ε10

34

35

ΛΕΜΑΡ

ΚΟΡΟΒΕΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

CITROEN SAXO

Ε10

35

36

ΑΣΜΑ

ΝΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

CITROEN SAXO

Ε10

36

37

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

HONDA CIVIC EK4

Ε10

37

38

START LINE

ΤΣΑΓΓΑΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

OPEL ASTRA F

Ε11

38

39

ΑΣΣΟΑΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΣ

PEUGEOT 206

Ε11

39

40

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

ΓΟΜΠΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

HONDA CIVIC EP3

Ε11

40

41

ΑΟΚΡΗΤΗΣ

ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

PEUGEOT 306

Ε11

41

42

ΑΣΜΑ

ΝΤΟΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

FORD ESCORT MK2

Ε11

42

43

ΑΣΙΣΑ

ΚΑΝΣΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ

BMW 320I E21

Ε12

43

44

ΑΣΣΟΑΑ

ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡIOΣ

VOLKSWAGEN GOLF MK2

Ε12

44

45

ΑΛΜΑ 4Χ4 ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΚΑΛΚΟΥΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

BMW M3 E30

Ε12

45

46

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

PEUGEOT 106

FSA2L

46

47

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

CITROEN AX

FSA2L

47

48

ΑΙΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

RENAULT CLIO 2

FSA2L

48

49

ΑΛΜΑΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

CITROEN SAXO

FSA2L

49

50

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

ΔΕΛΗΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

CITROEN SAXO

FSA2L

50

51

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΨΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

FORD FIESTA

FSA2L

51

52

ΑΛΑΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΣ

PEUGEOT 106

FSA2L

52

53

ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

SKODA FABIA

FST

53

54

START LINE

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ

FORD FIESTA

FST

54

55

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

FORD ESCORT MK1/MK2

IST. C2

55

56

ΑΛΑΧΑΝΙΩΝ

ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

NISSAN SILVIA

FSA

 

