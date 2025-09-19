Το Σάββατο το τελευταίο αντίο στη Ζαχαρένια Σημανδηράκη

Αύριο Σάββατο στις 14:00 στον Ι.Ν. Πέτρου και Παύλου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στη Ζαχαρένια Σημανδηράκη, η οποία έφυγε από τη ζωή μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου, ύστερα από μακρά νοσηλεία, λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η εκλιπούσα ήταν Ειδική Συνεργάτιδα των Αρχείων του Κράτους και επί σειρά ετών διετέλεσε προϊσταμένη στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης.

Αποτελούσε την “φωνή” των παρελάσεων στα Χανιά καθώς μεταλαμπάδευε τις γνώσεις της κατά την παρουσίαση τους, ενώ είχε σημαντικό συγγραφικό έργο.