Το Σάββατο το 3ο Chania Trail Event στα Νεροκούρου

Για 3η συνεχή χρονιά θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο το 3ο Chania Trail Event στην περιοχή των Νεροκούρου και με την ευκαιρία αυτή οι διοργανωτές παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου την Δευτέρα στο Δημαρχείο Χανίων.

Οπως είπε ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και επιχειρηματικότητας Νεκτάριος Ψαρουδάκης πρόκειται για ένα αγώνα ορεινού τρεξίματος που διοργανώνεται με τον Αρκαλο σε μία απόσταση μόλις 10 λεπτών από το κέντρο της πόλης. Ο Δήμος Χανίων στηρίζει αυτή την προσπάθεια κάθε χρόνο με στόχο να αναδείξει και την περιοχή αλλά τόσο εναλλακτικές ενέργειες που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό και με περιπατικές διαδρομές που υπάρχουν στην περιοχή.

Στη συνέχεια ο Βαγγέλης Χαραλαμπάκης μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Ορεινού Τρεξίματος “Αρκαλος” αναφέρθηκε στις προσπάθειες του συλλόγου να αναδείξει το μέρος των Νεροκούρου και συγκεκριμένα την τοποθεσία “Ραφιόλι” στο κτήμα Ησυχάκη όπου υπάρχουν αρκετά μονοπάτια ιδανικά για ανάλογους αγώνες. «Πράγματι βλέπουμε ότι ειδικά το καλοκαίρι πολλούς επισκέπτες που έχουν αρχίσει να ανακαλύπτουν την περιοχή. Ενώ θέλουμε και να εντάξουμε νέα άτομα ειδικά κάτω των 18 ετών στο τρέξιμο και ειδικότερα το ορεινό τρέξιμο. Και πράγματι το έχει αγκαλιάσει ο κόσμος καθώς υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση με τη συμμετοχή πάνω από 500-600 άτομα μαζί με τους συνοδούς»

Από την μεριά του ο Θοδωρής Τσολάκης επίσης μέλος του Δ.Σ. του Αρκαλου είπε ότι το 3ο Chania Trail Event θα γίνει το απόγευμα του Σαββάτου 25 Απριλίου σε δύο διαφορετικές διαδρομές: 11 χλμ με εκκίνηση στις 17:00 και 6,3 χλμ με εκκίνηση στις 17:30. Ενώ θα υπάρχουν και νέες δράσεις φέτος. Οπως το κυνήγι θησαυρού για παιδιά Δημοτικού αλλά και πεζοπορική διαδρομή 3χλμ με ιστορική ξενάγηση ενώ μετά τις απονομές θα υπάρξει πάρτι με σουβλάκι και μπύρα “Χάρμα”. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη στη σελίδα του Αρκαλου στο ίντερνετ ενώ η συμμετοχή 15 ευρώ και δωρεάν για παιδιά κάτω των 18 ετών.