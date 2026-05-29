Το Σάββατο το 10ο τουρνουά “Μιχάλης Φουντουλάκης”

Για 10η χρονιά θα πραγµατοποιηθεί και φέτος το φιλανθρωπικό τουρνουά στη µνήµη του Μιχάλη Φουντουλάκη. Αυτή τη φορά αύριο από τις 16:00 στα Περιβόλια και θα συµµετάσχουν η τωρινή οµάδα του Παγχανιακού ΑΟ∆Α, οι φίλοι του -η τότε οµάδα του ∆ΑΑΟΧ-, ο Ποσειδών Τσικαλαριών και η Μικτή Κ16 της ΕΠΣΧ.

Η ανακοίνωση των διοργανωτών:

«Για ακόµα µια χρονιά τιµούµε τη µνήµη του φίλου µας, Μιχάλη Φουντουλάκη, διοργανώνοντας το 10ο κατά σειρά φιλανθρωπικό τουρνουά, το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 17.30 στο δηµοτικό γήπεδο Περιβολιών.

Η διοργάνωση θα έχει ξανά φιλανθρωπικό χαρακτήρα συγκεντρώνοντας τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης για συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη. Μέρος θα πάρουν οι οµάδες Παγχανιακός/ΑΟ∆Α, φίλοι Μιχάλη, Ποσειδών Τρικαλαριών και Μικτή Χανίων».