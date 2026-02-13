menu
13.9 C
Chania
Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτισμός
Πολιτισμός

Το Ρέθυμνο τσίκνισε παραδοσιακά!

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες το Ρέθυμνο και φέτος τσίκνισε παραδοσιακά! Με καλούς μεζέδες, καλό κρασί, μουσική, χορό και τσίκνισμα από ομάδες του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού, φορείς της πόλης και αυτόνομες παρέες, οι μασκαράδες και όλοι οι κάτοικοι και οι φίλοι του Ρεθύμνου ξεφάντωσαν απ’ άκρη σ’ άκρη της πόλης!

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν η παρέλαση των Τυμπανιστών που ξεσήκωσαν το ιστορικό κέντρο! Από την Μεγάλη Πόρτα έως την Πλατεία Αγνώστου κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα μοναδικό κλίμα χαράς!
Δυστυχώς η παρέλαση της ομάδας «Εμείς και Εμείς» με θέμα «Η χαρά του Τσουλομασκαρά» δεν έγινε λόγω βροχής, όμως το πάρτι της ομάδας αλλά και τα υπόλοιπα πάρτι, του Λυκείου των Ελληνίδων, των Περιηγητών και τα «θρυλικά» Καψαλάκεια, συγκέντρωσαν κόσμο που διασκέδασε και χάρηκε την παραδοσιακή γιορτή του τσικνίσματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/02 ώρα 19:00
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
«Το αποκριάτικο όνειρο του Καραγκιόζη»
Σύνοψη έργου: Ο Καραγκιόζης, σε ένα απίθανο όνειρο, ζει με την αγαπημένη καραγκιοζοπαρέα του το πιο υπέροχο καρναβάλι της ζωής του. Μάσκες, φορεσιές, μεταμορφώσεις, λαϊκές παραδόσεις και τραγούδια δημιουργούν μία μοναδική ατμόσφαιρα που θα μείνει αξέχαστη.
Την παράσταση παρουσιάζει ο Άθως Δανέλλης με το Θέατρο Σκιών Κρήτης.
Το μουσικό σκέλος της παράστασης επιμελείται ο Τηλέμαχος Αθανασιάδης. Πιάνο Μαριέλλα Βιτώρου, κιθάρα Δημήτρης Ζαχαριουδάκης. Το εικαστικό μέρος επιμελείται ο Γιάννης Παπαδόπουλος (Γιουβάν).

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/02
ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Κέντρο ΘΥΜΕΛΗ ώρα 20:30
“Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΧΟΡΟΣ;”
Τι σχέση έχουν μια λουλουδού, ένας μετρ, ένας σκοτεινός τύπος, μια γυναίκα αράχνη και ο Γιάννης Πάριος;
Οι Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού σας προσκαλούν σε μια μουσική αναδρομή στο παρελθόν.
Στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης «Το Πανέρι» έχουν ραντεβού
όλα τα μεγάλα ονόματα του πενταγράμμου.
Έρωτας, πάθη και συνομωσίες πάνω στην πίστα…

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/02 της Απόκρεω
CARNIVAL RUN
Πλατεία Μικρασιατών
Εγγραφές: 11:00
Εκκίνηση: 12:00
Καρναβαλική Ομάδα ΣΤΡΙΓΓΛΕΣ

ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Πλατεία Μικρασιατών
Ώρα 13:00
Ζωντανή μουσική, παιχνίδι, χορός.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ
Όλες οι εκδηλώσεις αναφέρονται αναλυτικά στο ημερολόγιο εκδηλώσεων του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης MoRE (Municipality of REthymno) καθώς και στην ιστοσελίδα του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού rethymnocarnival.gr
Τα βρίσκουμε εύκολα πληκτρολογώντας politismos.rethymno.gr ή με τα QRcodeπου από πέρυσι το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι επέλεξε ως τρόπο επικοινωνίας, καταργώντας σχεδόν στο 100% το χαρτί.
Το σύνολο των εκδηλώσεων συντονίζει το Τμήμα Πολιτισμού του Δήμου Ρεθύμνης με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Ο.Ρ.Κ. (Ομάδες Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού).
Το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ρεθύμνης και χορηγοί είναι η Περιφέρεια Κρήτης και το Επιμελητήριο Ρεθύμνου.
Μεγάλος χορηγός είναι η εταιρεία Saracakis Group of Company – ENSER Υπηρεσίες Περιβάλλοντος.
Τηλεοπτικός χορηγός επικοινωνίας είναι και φέτος το ΚΡΗΤΗ TV.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΗΣ»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum