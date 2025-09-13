Το πρώτο σχολικό κουδούνι Σκόρπιες σκέψεις…

Κάθε αρχή κουβαλά µαζί της έναν παλµό. Έναν χτύπο που πάλλεται ανάµεσα στην αγωνία και στον ενθουσιασµό, ανάµεσα στο άγνωστο και στην υπόσχεση του καινούργιου. Είναι σαν µια λευκή σελίδα που περιµένει να γεµίσει µε λέξεις, συναισθήµατα και εµπειρίες. Τα νέα ξεκινήµατα έχουν αυτή τη µαγεία. Μας δίνουν την ευκαιρία να επαναπροσδιοριστούµε, να βάλουµε στόχους και να ονειρευτούµε ξανά.

Η αρχή ενός νέου κύκλου, είτε είναι η πρώτη µέρα σε µια νέα δουλειά, είτε σε µια νέα σχέση, είτε η πρώτη µέρα σε ένα µεγάλο ταξίδι, κουβαλά ελπίδα. Είναι η στιγµή που λέµε… «Φεύγω από το γνώριµο και πάω αλλού». Αυτό µπορεί να το λέµε µε δισταγµό, αλλά και µε µια εσωτερική φλόγα που µας σπρώχνει να εξελιχθούµε. Το καινούργιο δεν είναι πάντα εύκολο. Είναι όµως γεµάτο δυνατότητες. Κάπως έτσι είναι και η αρχή κάθε σχολικής χρονιάς. Ένα ξεκίνηµα µε φωνές στις αυλές των σχολείων, µε τσάντες και βιβλία που µυρίζουν καινούργιο, µε τετράδια ακόµη άγραφα και µε βλέµµατα γεµάτα προσδοκίες. Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά όπως και κάθε άλλη, αλλά και τόσο διαφορετική για τον καθένα.

Για τους µαθητές είναι µια ευκαιρία να ξαναβρούν τη ρουτίνα τους, να δουν συµµαθητές τους, να βρουν νέους φίλους, να αποκτήσουν γνώσεις, αλλά και να αναµετρηθούν µε τις προκλήσεις της µάθησης. Κάποιοι ξεκινούν το ταξίδι της Α’ ∆ηµοτικού. Άλλοι προετοιµάζονται για πανελλήνιες. Κάθε ηλικία, κάθε τάξη, έχει τη δική της βαρύτητα και τα δικά της συναισθήµατα. Άγχος, ενθουσιασµός, περιέργεια, φόβος, όλα χωρούν στις πρώτες µέρες στο σχολείο το Σεπτέµβρη.

Για τους γονείς, η νέα σχολική χρονιά σηµατοδοτεί έναν νέο κύκλο ευθυνών και προσδοκιών. Πώς θα τα πάει φέτος το παιδί στο σχολείο; Θα έχει καλή δασκάλα; Θα έχει καλούς καθηγητές; Θα τα καταφέρει µε τα µαθήµατα;

Μαζί µε αυτήν την καθηµερινότητα έρχεται η ανάγκη να είναι παρόντες όχι µόνο πρακτικά αλλά και συναισθηµατικά και να σταθούν στα παιδιά τους έτσι όπως αυτά το έχουν ανάγκη. Οι εκπαιδευτικοί από την άλλη επιστρέφουν στις σχολικές αίθουσες όχι µόνο ως διδάσκοντες και µεταδότες ξερής γνώσης, αλλά και ως καθοδηγητές, ακροατές και συνοδοιπόροι. Μέσα σε ένα κόσµο που αλλάζει ραγδαία, µε την τεχνολογία να βρίσκει τα σχολεία πιο προετοιµασµένα από ποτέ, σε θέµατα ψηφιακής υποστήριξης, µε τις τάξεις να χρησιµοποιούν διαδραστικά µέσα, online πλατφόρµες και τεχνολογικά εργαλεία, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσαρµόζονται διαρκώς και να µαθαίνουν κι εκείνοι µαζί µε τους µαθητές τους

. Ο ρόλος τους είναι πιο κρίσιµος από ποτέ. Καλούνται να εµπνεύσουν και να υποστηρίξουν τους µαθητές τους τόσο γνωστικά όσο και ψυχολογικά. Ταυτόχρονα, επειδή η ανάγκη για ανθρώπινη επαφή αναδεικνύεται περισσότερο από ποτέ, καλούνται να καλλιεργήσουν τη συνεργασία και την ενσυναίσθηση µέσα στην τάξη καθώς επίσης και να διαµορφώσουν κατά περίπτωση, την εκπαίδευση έτσι ώστε, από ύλη που είναι, να γίνει σχέση. Κάτι που είναι ιδιαίτερα λεπτό γιατί αυτό απαιτεί να ξεπεράσουν τα όρια του ρόλου τους και χωρίς να χάσουν την ακαδηµαϊκή τους ταυτότητα να «ανοίξουν» και οι ίδιοι ως άνθρωποι. Αυτό φυσικά, είναι πολύ απαιτητικό. ∆ε διδάσκεται σε σεµινάρια, ούτε επιβάλλεται µε υπουργικές εγκυκλίους. Είναι προσωπικό στοίχηµα του καθενός.

Γι’ αυτό και είναι λεπτό. Γιατί κινείται σ’ ένα άυλο πεδίο. Εκεί που η παιδαγωγική συναντά την ανθρωπιά και αυτό δεν έχει οδηγίες χρήσης. Εν τέλει και όπως και να έχει, όσον αφορά το ξεκίνηµα της νέας σχολικής χρονιάς, ο καθένας ανάλογα µε τη θέση που βρίσκεται -εκπαιδευτικός, µαθητής, γονιός- κουβαλά τη δική του αρχή, ξεκινά από το δικό του σηµείο, προχωρά µε το δικό του βηµατισµό και διανύει τη δική του διαδροµή µε το δικό του µοναδικό τρόπο.

Ευχή µας, µια ξεχωριστή σχολική χρονιά µε δύναµη, αντοχή και κουράγιο για όλους τους εκπαιδευτικούς, τους µαθητές και τους γονείς τους. Μια σχολική χρονιά… «Με βλέµµατα που θα συναντιούνται και θα επικοινωνούν, µε λέξεις που θα γεφυρώνουν αποστάσεις και θα µιλούν στις καρδιές και µε στιγµές που θα µείνουν αξέχαστες!»

*H Μαρία Σαρρή – Σαββάκη είναι δασκάλα Ειδικής Αγωγής – συγγραφέας