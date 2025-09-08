Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ των Τειχών 8 και 9 Σεπτεμβρίου

Συνεχίζεται με αστροπαρατήρηση, συναυλίες, ξεναγήσεις και χορευτικές παραστάσεις, το 2ο Φεστιβάλ των Τειχών που διοργανώνεται από τον Δήμο Ηρακλείου και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού με στόχο την ανάδειξη και ενσωμάτωση των Ενετικών τειχών της πόλης του Ηρακλείου στην πολιτιστική ζωή των κατοίκων της και των επισκεπτών της.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «το Σάββατο 6/9 στο Ανοιχτό Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» στην πύλη Βηθλεέμ πραγματοποιήθηκε η συναυλία του εκπαιδευτικού Εργαστηρίου Κρουστών για Εφήβους από τον Νίκο Τουλιάτο, ένα δρώμενο με κρουστά και φωνές από μέλη της ομάδας κρουστών Ηχόδραση με τη συμμετοχή των μελών του Εργαστηρίου. Στο πλαίσιο της οπτικοακουστικής δράσης Resonance at the gate της ομάδας common:sense, στη χαμηλή πλατεία προμαχώνα Βιτούρι, ο Γεώργιος Φαρσάρης και Εμμανουήλ Κουρτικάκης πρόσφεραν ένα μουσικό ταξίδι μέσα από electro grooves. Στον προμαχώνα Παντοκράτορα το αθηναϊκό μελωδικό ροκ συγκρότημα 15 50, παρουσίασε τραγούδια από τη διεθνή και εγχώρια μουσική σκηνή και για τους σινεφίλ, στον θερινό κινηματογράφο «Βηθλεέμ» προβλήθηκε το ντοκιμαντέρ Σάουντρακ για ένα πραξικόπημα (2024) σε σκηνοθεσία Γιόχαν Γκριμονπρέ.

Την Κυριακή 7/9 η εγκατάσταση Ψηφιακοί Μινωίτες φιλοξενήθηκε στην έξοδο της πύλης Ιησού, έργο του Πολιτιστικού φορέα Branding Heritage με αιγίδα και στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, προβάλλοντας εικονικές διαδρομές έργων σύγχρονων καλλιτεχνών που επανερμηνεύουν σύμβολα του Μινωικού πολιτισμού. Οι common:sense στην χαμηλή πλατεία του προμαχώνα Βιτούρι έκλεισαν την αυλαία με ατμοσφαιρικούς ambient ρυθμούς με τους Νικόλαο Πλατύρραχο και Ευτύχιο Θεργιάκη. Στο Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις» πραγματοποιήθηκε το Ρεσιτάλ Πιάνου Είτε βραδιάζει είτε φέγγει μένει λευκό το γιασεμί με συνθέσεις Φρέντερικ Σοπέν και Μάνου Χατζιδάκι από τη διεθνούς φήμης πιανίστα Ντόρα Μπακοπούλου. Για τους σινεφίλ προβλήθηκε στον θερινό κινηματογράφο «Βηθλεέμ» το ντοκιμαντέρ Σάουντρακ για ένα πραξικόπημα (2024) σε σκηνοθεσία Γιόχαν Γκριμονπρέ και στον προμαχώνα Παντοκράτορα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ενότητας των κρουστών η συναυλία Μουσικοί Διάλογοι του Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη.

Το πρόγραμμα της Δευτέρας 8/9

Στο Δασάκι του προμαχώνα Ιησού από τις 18:00 έως τις 23:00 ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης και το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας διοργανώνουν την αστροβραδιά Στη δύση του ηλίου ανατέλλουν τ’ αστέρια. Στις 18:00 η ηλιακή παρατήρηση, στις 20:00 η ομιλία του Ερευνητή Γ’ στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ, Γιάννη Λιοδάκη με θέμα Το τελευταίο φως πριν το σκοτάδι: τα αστέρια αντιμέτωπα με τις μαύρες τρύπες. Από τις 21:00 έως τις 23:00 η Αστροπαρατήρηση με τα τηλεσκόπια του Συλλόγου Φίλων Αστρονομίας Κρήτης.

Στον προμαχώνα Βηθλεέμ στις 19:30 και στις 20:15 η Δημοτική Σχολή Χορού Ηρακλείου – Κέντρο Χορού παρουσιάζει τμήμα της παράστασης Γράμματα. Μέσα από τις επιστολές του Νίκου Καζαντζάκη στον Παντελή Πρεβελάκη το κοινό ταξιδεύει σε μέρη και σε χρόνους που φαντάζουν πολύ μακριά κι όμως είναι τόσο κοντά. Από την Κρήτη στην Αίγινα, από τη Μόσχα στο Μπακού, από το τότε στο τώρα, από τη στιγμή στο πάντα. Γιατί, όπως λέει ο Καζαντζάκης σε ένα από τα γράμματα του: «Ξεχείλισε η καρδιά μας και λαχταρήσαμε μια πράξη από κοινού, μια πράξη θετική». Και τέτοια πράξη είναι ο χορός που παρουσιάζεται απόψε. Η καλλιτεχνική επιμέλεια και χορογραφία της Μαρίνας Χριστοδουλάκη, ο χορός των μαθητών Κέντρου Χορού και η ερμηνεία του Θοδωρή Θεοδωρίδη.

Στις 21:00 στον κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της ενότητας των κρουστών η συναυλία “Λαβύρινθος”: Έρρυθμος διάλογος σε καλλιτεχνική διεύθυνση του Ross Daly. Ο ιρανός Pedram Khavarzamini, ο τούρκος Sakir Ozan Uygan, ο ισπανός Aleix Tobias Sabater κι ο Mahamadou Koné από το Μάλι είναι κορυφαίοι και διεθνώς αναγνωρισμένοι μουσικοί κρουστών, εκπρόσωποι σπουδαίων μουσικών παραδόσεων στις οποίες τα συγκεκριμένα όργανα κατέχουν ρόλο πρωταγωνιστή σε μια μοναδική ρυθμική σύμπραξη στον μουσικό κόσμο του Λαβύρινθου. Εντυπωσιακοί αυτοσχεδιασμοί και νέες ρυθμικές αναζητήσεις από μουσικούς Pedram Khavarzamini | tombak Aleix Tobias Sabater | cajón, leguero, pandero cuadrado, bendir Sakir Ozan Uygan | darbuka, canjira, riq Mahamadou Kone | tama, tamani και Karen Lugo | guest χορεύτρια φλαμένκο.

Το πρόγραμμα της Τρίτης 9/9

Την Τρίτη 9/9 στις 18:00 στον προμαχώνα Σαμπιονάρα θα πραγματοποιηθεί συναυλία από την Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου. Η ξενάγηση Γνωρίζοντας την Πύλη Σαμπιονάρα θα πραγματοποιηθεί στις 18:30 και στις 19:00 σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου από τον αρχαιολόγο ΕΦΑ Ηρακλείου Γεώργιο Κατσαλή μέσα από μια σύντομη διαδρομή από τον Προμαχώνα Σαμπιονάρα στη Δουκός Μποφώρ και μέσω της στοάς στην έξοδο της πύλης.

Στις 20:30 στο Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» η Διαμάντη Κριτσωτάκη στο τραγούδι και στην σκηνική απαγγελία και η Ελένη Παπασπύρου στο πιάνο θα παρουσιάσουν την μουσική παράσταση “Είμαι ένας ποιητής που λοξοδρόμησε…” Ωδή στον Πάμπλο Πικάσο. Μια παράσταση μουσικής και λόγου που επιδιώκει να αναδείξει την ατμόσφαιρα εκείνη που διαπνέει τη μουσική και την ποίηση γύρω από την εποχή του ζωγράφου Πάμπλο Πικάσο.

Η συναυλία 30 της ξεχωριστής ερμηνεύτριας της νέας γενιάς Μυρτώς Βασιλείου η οποία μετρά ήδη σπουδαίες συνεργασίες δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες θα πραγματοποιηθεί στον προμαχώνα Ιησού στις 21:30.

Χρήσιμες πληροφορίες για 2ο Φεστιβάλ των Τειχών – Candia Walls Festival

Είσοδος – Εισιτήρια:

• Η διάθεση των δελτίων δωρεάν εισόδου και των εισιτηρίων γίνεται μέσω της υπηρεσίας ticketservices.gr δύο μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία της κάθε παράστασης και έως την εξάντλησή τους.

• Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων και δελτίων δωρεάν εισόδου θα διατεθεί από το ταμείο του Κηποθεάτρου «Νίκος Καζαντζάκης», για δημότες που δεν έχουν δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης δύο μέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία της κάθε παράστασης και έως την εξάντλησή τους.

• Τιμές εισιτηρίων: 5€ (κανονικό), 2,5€ (μειωμένο: μαθητές, φοιτητές, πολύτεκνοι, άνεργοι, ΑΜεΑ, άνω των 65, παιδιά έως 6 ετών).

• Γενική είσοδος στον Θερινό Κινηματογράφο «Βηθλεέμ» 4€.

• Στις τιμές των εισιτηρίων δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

• Στις εκδηλώσεις που δεν ορίζεται δελτίο δωρεάν εισόδου ή εισιτήριο, η είσοδος είναι ελεύθερη.

Προμηθευτείτε το εισιτήριό σας εδώ: www.ticketservices.gr/event/candia-walls-festival/

Υποστήριξη θεατών:

• Ώρα προσέλευσης: 30 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη της παράστασης.

• Για την είσοδο στις παραστάσεις είναι απαραίτητη η επίδειξη τυπωμένου ή ηλεκτρονικού εισιτηρίου (όπου απαιτείται) καθώς και του αποδεικτικού δικαιώματος της έκπτωσης.

• Δεν επιτρέπεται η κράτηση θέσεων για θεατές που δεν βρίσκονται μέσα στον χώρο των Κηποθεάτρων, καθώς και η είσοδος μετά την έναρξη της παράστασης.

• Το προσωπικό των Κηποθεάτρων είναι διαθέσιμο να σας εξυπηρετήσει σε οτιδήποτε χρειαστείτε.

Επικοινωνία – Πληροφορίες:

• Στο γραφείο υποδοχής Κηποθέατρου «Ν. Καζαντζάκης» ή στο 2810242977 (Δευτέρα με Σάββατο 10:00-14:00 και 18:00-22:00).

• Στα κοινωνικά δίκτυα του φεστιβάλ: www.facebook.com/Candia-walls-festival και www.instagram.com/candia-walls-festival

Το πρόγραμμα επιγραμματικά εδώ:

Εκθέσεις φωτογραφίας:

• Κιόσκι Προμαχώνα «Ιησού»: Τείχη: Όρια, Αναμνήσεις, Διαδρομές

• Προμαχώνας «Μαρτινένγκο»: Φως και Σκιά: Ο Χορός της Αντίθεσης

Δευτέρα 08.09 | 18:00-23:00

Δασάκι Προμαχώνα «Ιησού»

Αστροπαρατήρηση: Στη δύση του ηλίου ανατέλλουν τ’ αστέρια

Δευτέρα 08.09 | 19:30 και 20:15

Προμαχώνας «Βηθλεέμ»

Μουσικοχορευτική παράσταση: Η Δημοτική Σχολή Χορού Ηρακλείου – Κέντρο Χορού παρουσιάζει τμήμα της παράστασης Γράμματα

Δευτέρα 08.09 | 21:00

Κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης»

Συναυλία: Ενότητα: Στον ρυθμό των κρουστών | “Λαβύρινθος”: Έρρυθμος διάλογος

Τρίτη 09.09 | 18:00

Προμαχώνας «Σαμπιονάρα»

Μουσική από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου

Τρίτη 09.09 | 18:30 και 19:00

Προμαχώνας «Σαμπιονάρα»

Ξενάγηση: Γνωρίζοντας την Πύλη «Σαμπιονάρα»

Τρίτη 09.09 | 20:30

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Μουσική παράσταση: “Είμαι ένας ποιητής που λοξοδρόμησε…” | Ωδή στον Πάμπλο Πικάσο

Τρίτη 09.09 | 21:30

Προμαχώνας «Ιησού»

Συναυλία: 30 | Μυρτώ Βασιλείου

Τετάρτη 10.09 | 16:00

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης προς τον Προμαχώνα «Παντοκράτορα»

Ξενάγηση: Έφτανα στα μπεντένια κι ανάσαινα | Εκπαιδευτική δράση | Ώρα προσέλευσης στο Μουσείο: 15:45

Τετάρτη 10.09 | 19:00

Μια μουσική διαδρομή με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Ηρακλείου από τον Προμαχώνα «Παντοκράτορα» ως τον Προμαχώνα «Βιτούρι».

Τετάρτη 10.09 | 19:30

Κηποθέατρο «Μ. Χατζιδάκις»

Ομιλία: Μνημεία “δουλείας” ή “θαυμάσια” έργα του κρητικού λαού; Τα τείχη και η τουριστική αξιοποίηση του Ηρακλείου στον 20ό αιώνα | Σπύρος Δημανόπουλος

Τετάρτη 10.09 | 21:00

Κηποθέατρο «Ν. Καζαντζάκης»

Συναυλία: Γιώτα Νέγκα

Το πρόγραμμα αναλυτικά: https://www.heraklionculture.gr/wp-content/uploads/2025/08/Candia-Walls-Festival-e-book-2025.pdf

Μακέτα αφίσας: "Ο Χάνδακας", Ευθύμιος Παπαϊωάννου, Ψηφιδωτό, 100 X 70 εκ (2014)

Δήμαρχος Ηρακλείου: Αλέξης Καλοκαιρινός

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού: Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη

Οργάνωση Παραγωγής: Μαριάννα Γιαλύτη

Οργανωτική Υποστήριξη: Νίκος Τσαγκαράκης

Διοικητική Διαχείριση

Διεύθυνση Παιδείας Πολιτισμού και Νέας Γενιάς: Μαρία Ν. Φουντουλάκη,

Τμήμα Πολιτισμού: Eύη Μαρτιμιανάκη

Επικοινωνία και Προβολή: Κωνσταντίνα Χατζάκη, Κατερίνα Αγγελιδάκη

Σχεδιασμός Προγράμματος & Επικοινωνιακής Ταυτότητας: Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης

Εκτύπωση Εφαρμογών Επικοινωνιακής Προβολής: Κύβος Ψηφιακές Εκτυπώσεις

Επιμέλεια Κειμένων και Μετάφραση στα Αγγλικά: Δημήτρης Βυτινιώτης»