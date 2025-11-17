menu
Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την 112η Επέτειο από την Ενωση της Κρήτης με την Ελλάδα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ανακοινώθηκε από την Π.Ε. Χανίων το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την 112η επέτειο της Ενωσης της Κρήτης με την Ελλάδα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Από την 8η πρωινή ώρα της 28 Νοεμβρίου μέχρι τη δύση του ηλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2025 ορίζεται
1. Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων και Δημοτικών Καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ και Ι.Δ των Οργανισμών, των Τραπεζών ως και των πλοίων που ναυλοχούν στο λιμάνι των Χανίων.
2. Φωταγώγηση της πόλης των Χανίων, με τη φροντίδα του Δήμου Χανίων, όπως επίσης και των Δημοσίων και των Δημοτικών καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ και Ι.Δ των Οργανισμών και των Τραπεζών τις εσπερινές ώρες στις 28 Νοεμβρίου και 1η Δεκεμβρίου 2025.
3. Πανηγυρικός διάκοσμος των οδών και πλατειών της πόλης των Χανίων και του Φρουρίου Φιρκά, με τη φροντίδα του Δήμου Χανίων.

Β. ΕΙΔΙΚΑ

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025

11:00  Στέψη του ανδριάντα του Εθνάρχη Ελευθερίου Βενιζέλου (Πλατεία Ελευθερίας)
Κατάθεση στεφάνων από μαθητές και σπουδαστές της πόλης των Χανίων, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών αρχών.

Μετά τη στέψη θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή και στη συνέχεια θα ανακρουστεί, από τη Φιλαρμονική του Δήμου Χανίων, ο Εθνικός Ύμνος και ο Θούριος του Εθνάρχη.

• ΔΕΥΤΕΡΑ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2025

07.30-10.30 – Μητροπολιτικός Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου
Όρθρος Θεία Λειτουργία – Μνημόσυνο

11.00 – Επίσημη Δοξολογία
Μετά το τέλος της Δοξολογίας θα σχηματιστεί πομπή για την μεταφορά της Σημαίας στο Φρούριο Φιρκά.

11.30  Φρούριο Φιρκά – Τελετή έπαρσης τη σημαίας
Ο πανηγυρικός της ημέρας θα εκφωνηθεί από το Δήμαρχο Χανίων, κ. Παναγιώτη Σημανδηράκη, και στην συνέχεια θα γίνει Έπαρση της Σημαίας.

Ακολουθεί επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Κρήτης, με παρουσίαση νέων εκθεμάτων-δωρεών, και στη συνέχεια επίσκεψη στο Δημαρχείο Χανίων.

19:30  Εκδήλωση Εθνικού Ιδρύματος «Ελ. Βενιζέλος» στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων

25 χρόνια Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
Τιμή στον Νικόλαο Παπαδάκη (Παπαδή)

Οργάνωση: Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
θα σταλούν ιδιαίτερες προσκλήσεις από το Ίδρυμα «Ελ. Βενιζέλος».

• Τα της Δοξολογίας παρακαλείται να αναλάβει η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου.
• Τα της συμμετοχής των Ενόπλων Δυνάμεων στον εορτασμό και της απόδοσης τιμών, παρακαλείται να αναλάβει η 5 Α/Μ ΤΑΞ (ΑΔΦΧ). Ειδικότερα, τα της συμμετοχής πολεμικών αεροσκαφών, η 115 ΠΜ, και τα της συμμετοχής πολεμικού πλοίου, ο Ναύσταθμος Κρήτης.
• Ο Δήμος Χανίων παρακαλείται να μεριμνήσει για το σημαιοστολισμό της πόλης των Χανίων, τη διευθέτηση των χώρων της Ιεράς Μητρόπολης, του Φρουρίου Φιρκά και του Ανδριάντα του Ελευθερίου Βενιζέλου, και για την εγκατάσταση μεγαφωνικής συσκευής στην πλατεία του Διοικητηρίου Χανίων και στο Φρούριο Φιρκά (στις 28 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου).
• Για την τάξη και ασφάλεια σε όλους τους χώρους των εκδηλώσεων, παρακαλείται να μεριμνήσει η Αστυνομική Δ/νση Χανίων.
• Το Λιμεναρχείο Χανίων παρακαλείται να μεριμνήσει για τα μέτρα τάξης στο Φρούριο Φιρκά.
• H Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων παρακαλείται να μεριμνήσει για την πρόσβαση και τον ευπρεπισμό του χώρου του Φρουρίου Φιρκά.
• Οι Υπεύθυνοι των Ομάδων Φυσικής Αγωγής παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη παράταξη των αντιπροσωπειών των σχολείων κατά την τελετή της στέψης του ανδριάντα του Ελευθερίου Βενιζέλου και, στο Φρούριο Φιρκά, για τη συμμετοχή μαθητών, μετά από συνεννόηση με τους τελετάρχες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και των Ενόπλων Δυνάμεων. Παρακαλούνται οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων να ενημερώσουν τα σχολεία αρμοδιότητάς τους.

• Το συντονισμό των εκδηλώσεων θα έχουν ο Ειδικός Συνεργάτης της Π. Ε. Χανίων, κ. Σήφης Μαρκάκης, και η Υπεύθυνη Τύπου & Δημοσίων/Διεθνών Σχέσεων της Π.Ε. Χανίων, κα Ρούλα Οικονομάκη.

Τελετάρχες:
• Για την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου στην πλατεία Ελευθερίας (ανδριάντας Ελ. Βενιζέλου), τελετάρχης οριζόμενος από το Δήμο Χανίων.
• Για την Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου στο Μητροπολιτικό Ναό και στο χώρο του Φρουρίου Φιρκά, τελετάρχης οριζόμενος από το Δήμο Χανίων.

 

