«Το πορτοφόλι των γονέων καλύπτει τα κενά στην ειδική αγωγή στα Χανιά»

Περισσότερα από 100 είναι τα κενά σε εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής στο Νομό Χανίων. Αυτο ειπώθηκε μεταξύ άλλων στην συνέντευξη τύπου της Ένωσης Γονέων Δ. Χανίων το πρωί της Τετάρτης.



Γονείς παιδιών που χρήζουν ειδικής αγωγής μίλησαν για πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της μεγάλης έλλειψη μόνιμου προσωπικού, την απουσία εξειδικευμένου προσωπικού όπως νοσηλευτές.

Παράλληλα, έγινε αναφορά σε καταγγελίες για έλλειμμα προσβασιμότητας σε πολλά σχολεία καθώς σε ζητήματα που αφορούν τη μεταφορά των παιδιών. “Η εκπαίδευση των παιδιών εξαρτάται από το πορτοφόλι των γονιών ” τόνισαν χαρακτηριστικά γονείς.