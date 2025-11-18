Το Πολυτεχνείο Κρήτης στην αναζήτηση του σχολείου του μέλλοντος

Την έναρξη του ερευνητικού προγράμματος «Σύγχρονοι τόποι μάθησης», που υλοποιείται από το Πολυτεχνείο Κρήτης σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σηματοδότησε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, στην αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη», του υπουργείου.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτήρισε το πρόγραμμα ως «ένα σημαντικό επόμενο κεφάλαιο για το δημόσιο σχολείο» και υπογράμμισε το «πρωτοποριακό» σχήμα του, που ενώνει τις δυνάμεις ενός θεσμού, με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, με ένα ΑΕΙ, όπως το Πολυτεχνείο Κρήτης, το οποίο «έχει ισχυρή επιστημονική ταυτότητα και ουσιαστική παρουσίαση τόσο στη χώρα όσο και διεθνώς».

Όπως σημείωσε, το πρόγραμμα έχει στόχο τη δημιουργία ενός σχολείου σύγχρονου, βιώσιμου και ανοιχτού στη γνώση, «που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών μας και στις προκλήσεις της εποχής».

«Το έργο έχει δύο βασικούς στόχους», ανέφερε η κ. Ζαχαράκη. «Ο πρώτος είναι η ενίσχυση της σχολικής αίθουσας -στο Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο- σε επίπεδο εξοπλισμού και εκπαιδευτικού χώρου, ώστε να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης, με ερεθίσματα που ενθαρρύνουν τη γνώση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Ο δεύτερος είναι η ανάπτυξη μιας ψηφιακής εφαρμογής που θα υποστηρίζει τον σχεδιασμό των σχολικών κτιρίων, μέσα από ένα νέο παραμετροποιημένο μοντέλο κτιριολογικών προγραμμάτων· ένα σύγχρονο εργαλείο που θα δώσει στην Πολιτεία τεκμηριωμένες επιλογές για τα σχολεία του αύριο.

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης, Μιχάλης Ζερβάκης, ευχαρίστησε το υπουργείο Παιδείας που στέκεται «σύμμαχος» στην ανάπτυξη του ιδρύματος. «Είναι ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία αφορά και στη βιωσιμότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και του πολιτισμού», τόνισε.

Επιπλέον, από το Πολυτεχνείο Κρήτης, το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται «εμβληματικό». «Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε παράδειγμα στο να δημιουργήσουμε έναν κοινό τόπο, ένα κοινό πλαίσιο, που θα βοηθήσει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης», σημείωσε ο Κωνσταντίνος-Αλκέτας Ουγγρίνης, αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος.

Το έργο θα αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις:

* με έρευνα πεδίου και συμμετοχικό σχεδιασμό σε σχολεία όλης της χώρας μας,

* με αξιολόγηση των δεδομένων και διαμόρφωση στρατηγικής για τη νέα σχολική αίθουσα και,

* με την υλοποίηση μιας πιλοτικής αίθουσας σε πραγματική κλίμακα, όπου εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα θα μπορούν να δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν τις προτάσεις.

Μάλιστα, το 7ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Χανίων αποτέλεσε την αφετηρία υλοποίησης του προγράμματος, με εκπαιδευτικούς και μαθητές να έχουν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν το πώς θα ήθελαν να είναι η σχολική τους εμπειρία μέσα στη σχολική αίθουσα και στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Όπως αναφέρεται από τους φορείς υλοποίησης, η αναβάθμιση του σχολικού χώρου και η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών με τρόπο παιδαγωγικό, προς όφελος μαθητών και εκπαιδευτικών, θα αποτελέσει μια αλλαγή παραδείγματος και ως προς τον τρόπο συστράτευσης δυνάμεων προς όφελος της κοινωνίας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το ερευνητικό πρόγραμμα «Σύγχρονοι τόποι μάθησης», υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Έρευνα για τη μετάβαση σε μια Νέα Σχολική Τάξη για τις ανάγκες των δομών του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τα αποτελέσματά του αναμένεται να παραδοθούν τον Δεκέμβριο του 2026 στην Εταιρεία Κτιριακών Υποδομών.