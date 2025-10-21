menu
Το πολιτισµικό υπόβαθρο στις ανθρώπινες αποφάσεις

Λελίνα Κασιμάτη
Λελίνα Κασιμάτη
0

Κατά τον ∆αρβίνο ο τρόπος που οι άνθρωποι αποφασίζουν είναι αποτέλεσµα της εξελικτικής τους διαδικασίας. Γενετικά ο άνθρωπος εξελίσσεται από φυσική επιλογή. Αναπτύσσει τις γνωστικές του ικανότητες, την συµπεριφορά και τις αντιλήψεις του δια δρώντας µε το περιβάλλον. Η συνέλιξη του ανθρώπινου γονιδιώµατος µε το περιβάλλον δηµιουργεί το πολιτισµικό υπόβαθρο της κοινωνίας.

Εάν ο ανθρώπινος κόσµος ήταν στατικός και το περιβάλλον παγιωµένο, ο άνθρωπος σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις και τις επιλογές του θα σκέφτονταν ορθολογικά και θα επέλεγε µεταξύ ποικίλων επιλογών αυτή που θα του έδινε την µεγαλύτερη ικανοποίηση. Ο άνθρωπος αποφασίζει ορθολογικά, όταν σε συγκεκριµένο χρόνο και µε πλήρη πληροφόρηση, ενεργεί σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις, τις προτιµήσεις και τους περιορισµούς του. Η ορθολογική του απόφαση ακολουθεί µια συνειδητή διαδικασία: πρώτα αναζητεί την ευκαιρία και κατόπιν σκέπτεται τι πρέπει να πράξει ώστε από τις πολλαπλές επιλογές να επιλέξει αυτή που αποφέρει το µεγαλύτερο κέρδος.

Εάν όµως στα κίνητρα της επιλογής του συµπεριλαµβάνονταν και η διαχρονικότητα της απόφασης, τότε η συµπεριφορά του θα µεταβάλλονταν και θα παρέκκλινε του ορθολογικού προτύπου, εποµένως η επιλογή και οι αποφάσεις του θα χαρακτηρίζονταν από περιορισµένη ορθολογικότητα.
Επειδή η συµπεριφορά του ανθρώπου είναι σύνθεση του κοινωνικού και του ψυχολογικού του υπόβαθρου, οποιαδήποτε αλλαγή επηρεάζει το υπόβαθρο, µεταβάλλει τις αξίες, τις προτιµήσεις και την συµπεριφορά του. Για αυτόν τον λόγο οι αποφάσεις των ανθρώπων έχουν περιορισµένη ορθολογικότητα και ενέχουν στοιχεία λογικής, συναισθηµατικής νοηµοσύνης, έχουνε κίνητρα, θέτουν προτεραιότητες και ιεραρχούν τις προσωπικές τους ανάγκες ανάλογα µε τους στόχους τους.
Οι ανθρώπινες κοινωνίες εγκαθίστανται στο φυσικό περιβάλλον, όπου δηµιουργούν πολιτισµό µε την κοινωνική συµβίωση, την θρησκεία, την οικονοµία και την πολιτική. Η πολιτισµική διάσταση του χώρου που τις περιβάλλει καθορίζει την συµπεριφορά και τις δράσεις των ανθρώπων. Όταν µεταβάλλεται το πολιτισµικό υπόβαθρο επηρεάζεται η συµπεριφορά και ο τρόπος που οι άνθρωποι αποφασίζουν και η µεταβολή αυτή επιδρά στη γλωσσική επικοινωνία, στη στρατηγική, στις προτεραιότητες και τα κίνητρά. Το πολιτισµικό υπόβαθρο είναι σηµαίνον για τον άνθρωπο, λέγει ο Hofstede, διότι αποτελεί µέρος της συγκρότησης και εξέλιξής του και είναι ο τρόπος που ο ανθρώπινος νους, µέσω της γενετικής πληροφορίας, προγραµµατίζεται και λειτουργεί µεταδίδοντας τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά από τη µια γενιά στην άλλη.

*Η Λελίνα Κασιµάτη είναι διπλωµατούχος
ΑΣΟΕ στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων
& Ανοιχτού Πανεπιστηµίου
στον Τοµέα Ευρωπαϊκού Πολιτισµού

