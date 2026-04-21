Το πλεόνασμα φέρνει νέα μέτρα στήριξης

Την Τετάρτη αναμένονται, εκτός απροόπτου, οι ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα νέα μέτρα στήριξης, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των επίσημων στοιχείων για το πλεόνασμα.

Οπως μετέδωσε το ertnews, η κυβέρνηση περιμένει πρώτα να «κλειδώσει» το τελικό ύψος του πλεονάσματος, ώστε να οριστικοποιηθούν τα μέτρα. Ο Παύλος Μαρινάκης είχε νωρίτερα επιβεβαιώσει ότι, εφόσον τα στοιχεία είναι θετικά, ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει άμεσα σε σχετικές ανακοινώσεις.

Οι αυριανές ανακοινώσεις για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2025 αναμένεται να ανοίξουν τον δρόμο για νέα στοχευμένα μέτρα στήριξης, σύμφωνα με όσα έχουν αφήσει να εννοηθούν κυβερνητικά στελέχη. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει ήδη προαναγγείλει ότι το πλεόνασμα θα είναι υψηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με επικύρωση από τη Eurostat, θα ανακοινώσει τα επίσημα στοιχεία αύριο στις 12:00. Αν επιβεβαιωθεί ότι το πλεόνασμα υπερβαίνει το 4,5% του ΑΕΠ – επίπεδο που είχε εκτιμήσει πρόσφατα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής – θεωρείται πιθανό ο πρωθυπουργός να παρουσιάσει άμεσα νέο πακέτο παρεμβάσεων

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η φιλοσοφία των παρεμβάσεων παραμένει σταθερή, δηλαδή, η στήριξη των πολιτών μέσα από μειώσεις φόρων και όχι μέσω επιδοματικού χαρακτήρα μέτρων, όπως έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό από το 2019 και μετά. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα φορολογικά έσοδα συνεχίζουν να αυξάνονται, παρά τις μειώσεις φόρων, κάτι που στο παρελθόν είχε αποτελέσει σημείο κριτικής από την αντιπολίτευση.