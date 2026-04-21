menu
21.4 C
Chania
Τρίτη, 21 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠολιτική
Πολιτική

Το πλεόνασμα φέρνει νέα μέτρα στήριξης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Την Τετάρτη αναμένονται, εκτός απροόπτου, οι ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα νέα μέτρα στήριξης, αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των επίσημων στοιχείων για το πλεόνασμα.

Οπως μετέδωσε το ertnews, η κυβέρνηση περιμένει πρώτα να «κλειδώσει» το τελικό ύψος του πλεονάσματος, ώστε να οριστικοποιηθούν τα μέτρα. Ο Παύλος Μαρινάκης είχε νωρίτερα επιβεβαιώσει ότι, εφόσον τα στοιχεία είναι θετικά, ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει άμεσα σε σχετικές ανακοινώσεις.

Οι αυριανές ανακοινώσεις για το ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος του 2025 αναμένεται να ανοίξουν τον δρόμο για νέα στοχευμένα μέτρα στήριξης, σύμφωνα με όσα έχουν αφήσει να εννοηθούν κυβερνητικά στελέχη. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έχει ήδη προαναγγείλει ότι το πλεόνασμα θα είναι υψηλότερο από τις αρχικές προβλέψεις, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με επικύρωση από τη Eurostat, θα ανακοινώσει τα επίσημα στοιχεία αύριο στις 12:00. Αν επιβεβαιωθεί ότι το πλεόνασμα υπερβαίνει το 4,5% του ΑΕΠ – επίπεδο που είχε εκτιμήσει πρόσφατα το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής – θεωρείται πιθανό ο πρωθυπουργός να παρουσιάσει άμεσα νέο πακέτο παρεμβάσεων

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η φιλοσοφία των παρεμβάσεων παραμένει σταθερή, δηλαδή, η στήριξη των πολιτών μέσα από μειώσεις φόρων και όχι μέσω επιδοματικού χαρακτήρα μέτρων, όπως έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό από το 2019 και μετά. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι τα φορολογικά έσοδα συνεχίζουν να αυξάνονται, παρά τις μειώσεις φόρων, κάτι που στο παρελθόν είχε αποτελέσει σημείο κριτικής από την αντιπολίτευση.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum