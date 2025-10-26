menu
Διεθνή

Το PKK ανακοίνωσε ότι αποσύρει όλες τις δυνάμεις του από την Τουρκία

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η κουρδική οργάνωση PKK ανακοίνωσε ότι αποσύρει όλες της τις δυνάμεις από την Τουρκία και τις μεταφέρει στο Βόρειο Ιράκ, ως μέρος της διαδικασίας αποκήρυξης του ένοπλου αγώνα κατά της Τουρκίας.

Το ΡΚΚ έκανε την ανακοίνωση στο όρος Καντίλ, επιχειρησιακή βάση του ΡΚΚ στο Βόρειο Ιράκ. Δημοσίευσε και μια φωτογραφία που δείχνει 25 αντάρτες -μεταξύ των οποίων οκτώ γυναίκες- που είχαν ήδη ταξιδέψει εκεί από την Τουρκία.

Παράλληλα, ζήτησε από την Τουρκία να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα για να προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία, η οποία ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο με την έκκληση του Τούρκου εθνικιστή ηγέτη και κυβερνητικού εταίρου, Ντεβλέτ Μπαχτσελί και τη θετική ανταπόκριση του φυλακισμένου αρχηγού του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Τον περασμένο Ιούλιο, η οργάνωση έκαψε μερικά όπλα σε μια συμβολική πράξη καλής θέλησης.

Το ΡΚΚ εδώ και πολύ καιρό, τα τελευταία χρόνια, δεν είχε ένοπλη δράση εντός της Τουρκίας, προτού καν ο Οτσαλάν ζητήσει τη διάλυση της οργάνωσης. Τούρκοι αξιωματούχοι επίσης δήλωναν συνεχώς ότι “η τρομοκρατική δράση του ΡΚΚ εντός της Τουρκίας έχει τελειώσει”.

Η σημερινή ανακοίνωση του PKK επισφραγίζει κατά κάποιο τρόπο αυτήν την πραγματικότητα.

Σε μία πρώτη αντίδραση από την πλευρά της Άγκυρας, ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, Ομέρ Τσελίκ, δήλωσε: «Οι αρμόδιες κρατικές αρχές θα παρακολουθήσουν την πλήρη εφαρμογή της απόφασης. Θα φροντίσουν ώστε η ανακοίνωση αυτή να τεθεί σε εφαρμογή και να αποχωρήσουν (σ.σ. τα μέλη του ΡΚΚ) από την Τουρκία σύμφωνα με όλες τις διαδικασίες. Παρακολουθούμε (τις εξελίξεις) στο πλαίσιο γνωστής στο κράτος διαδικασίας και όπως καταλαβαίνουμε θα αποχωρήσουν από την Τουρκία, δηλαδή θα περάσουν στην πλευρά του Ιράκ».

