Το Πεντάγωνο διαψεύδει ότι το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln επλήγη από ιρανικούς πυραύλους

Οι πύραυλοι που εκτόξευσε το Ιράν με στόχο το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln δεν έπληξαν το πλοίο, δήλωσε σήμερα, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, “κεντρική διοίκηση”), διαψεύδοντας τις δηλώσεις των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν σύμφωνα με τις οποίες το σκάφος επλήγη από τέσσερις πυραύλους.

“Ψέμα”, ανέφερε η CENTCOM στο X, αναφερόμενη στις δηλώσεις των Φρουρών.

“Οι πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν δεν κατάφεραν καν να πλησιάσουν. Από το Lincoln εξακολουθούν να απονηώνονται αεροσκάφη σε υποστήριξη της εκστρατείας της CENTCOM για την προστασία των Αμερικανών, απομακρύνοντας τις απειλές που προέρχονται από το ιρανικό καθεστώς”, προσθέτει.

Το Abraham Lincoln είναι ένα από τα δύο αμερικανικά αεροπλανοφόρα που βρίσκονται στην περιοχή — το άλλο είναι το Geralld Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, που πλέει στη Μεσόγειο.