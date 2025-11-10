menu
22.8 C
Chania
Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Το Πάσχα του 2026 η έναρξη λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς (φωτ. & βίντεο)

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Το Πάσχα του 2026 θα δοθεί σε λειτουργία η Δημοτική Αγορά Χανίων. Αυτό ανακοίνωσε κατά την τοποθέτηση του ρολογιού στο νότιο τμήμα του μνημείου ο δήμαρχος Χανίων Π. Σημανδηράκης.

Μετά από δύο χρόνια καθυστερήσεων, μένει η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στην οροφή της νότιας και της ανατολικής πλευράς, οι υποβάσεις στο κεντρικό τμήμα ώστε να μπουν τα μάρμαρα, τα ηλεκτρολογικά καλώδια, ο κλιματισμός κ.ά.
Στη συμπληρωματική σύμβαση που θα περάσει την ερχόμενη Δευτέρα από τη Δημοτική Επιτροπή θα εγκριθούν οι εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο της Αγοράς.

ΜΟΝΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΟΧΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

Ερωτηθείς από τα “Χ.ν.” για τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς και αν έχει καταλήξει σε τι θα προβλέπει αυτός, ο δήμαρχος Χανίων απάντησε πως «η Δημοτική Αγορά είναι μια αγορά τροφίμων πρωτίστως. Έχουμε ήδη αποτυπώσει τα προϊόντα και το εμπόριο που δεν θα επιτρέπεται, η Αγορά δεν θα έχει τουριστικά είδη. Θα έχει ένα καθαρό προσανατολισμό στα τοπικά ή εθνικά προϊόντα, στον πολιτισμό, στον πλούτο, στις γεύσεις, στα αρώματα και στη συνολική εμπειρία που προσφέρει και μπορεί να προσφέρει η Κρητική γη μέσα από τους δεκάδες πιστοποιημένους παραγωγούς, τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, τους ανθρώπους που μεταποιούν. Θα είναι ένα σημαντικό όχημα για να προωθήσουμε αυτά που διαθέτουμε ως τόπος και βέβαια δεν θα δώσουμε χώρο σε όλα αυτά τα προϊόντα που εύκολα ένας ντόπιος ή επισκέπτης μπορεί να τα εντοπίσει σε δεκάδες άλλα καταστήματα πέριξ της Δημοτικής Αγοράς».

 

 

ΤΟ ΡΟΛΟΪ

Το ρολόι που τοποθετήθηκε προγραμματίστηκε και λειτούργησε στη 1 παρά 5, ώρα και αφαίρεσης του πριν από 4,5 χρόνια όταν ξεκινούσαν οι εργασίες.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum