Το Πάσχα του 2026 η έναρξη λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς (φωτ. & βίντεο)

Το Πάσχα του 2026 θα δοθεί σε λειτουργία η Δημοτική Αγορά Χανίων. Αυτό ανακοίνωσε κατά την τοποθέτηση του ρολογιού στο νότιο τμήμα του μνημείου ο δήμαρχος Χανίων Π. Σημανδηράκης.

1 από 16

Μετά από δύο χρόνια καθυστερήσεων, μένει η ολοκλήρωση των παρεμβάσεων στην οροφή της νότιας και της ανατολικής πλευράς, οι υποβάσεις στο κεντρικό τμήμα ώστε να μπουν τα μάρμαρα, τα ηλεκτρολογικά καλώδια, ο κλιματισμός κ.ά.

Στη συμπληρωματική σύμβαση που θα περάσει την ερχόμενη Δευτέρα από τη Δημοτική Επιτροπή θα εγκριθούν οι εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο της Αγοράς.

ΜΟΝΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΟΧΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

Ερωτηθείς από τα “Χ.ν.” για τον κανονισμό λειτουργίας της Δημοτικής Αγοράς και αν έχει καταλήξει σε τι θα προβλέπει αυτός, ο δήμαρχος Χανίων απάντησε πως «η Δημοτική Αγορά είναι μια αγορά τροφίμων πρωτίστως. Έχουμε ήδη αποτυπώσει τα προϊόντα και το εμπόριο που δεν θα επιτρέπεται, η Αγορά δεν θα έχει τουριστικά είδη. Θα έχει ένα καθαρό προσανατολισμό στα τοπικά ή εθνικά προϊόντα, στον πολιτισμό, στον πλούτο, στις γεύσεις, στα αρώματα και στη συνολική εμπειρία που προσφέρει και μπορεί να προσφέρει η Κρητική γη μέσα από τους δεκάδες πιστοποιημένους παραγωγούς, τους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα, τους ανθρώπους που μεταποιούν. Θα είναι ένα σημαντικό όχημα για να προωθήσουμε αυτά που διαθέτουμε ως τόπος και βέβαια δεν θα δώσουμε χώρο σε όλα αυτά τα προϊόντα που εύκολα ένας ντόπιος ή επισκέπτης μπορεί να τα εντοπίσει σε δεκάδες άλλα καταστήματα πέριξ της Δημοτικής Αγοράς».

1 από 7

ΤΟ ΡΟΛΟΪ

Το ρολόι που τοποθετήθηκε προγραμματίστηκε και λειτούργησε στη 1 παρά 5, ώρα και αφαίρεσης του πριν από 4,5 χρόνια όταν ξεκινούσαν οι εργασίες.