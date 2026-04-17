Το παράνοµο… λογισµικό

Μπήκε στο λεξιλόγιο της πολιτικής κουλτούρας η λέξη predator. Αγγλικός όρος που σηµαίνει άρπαγας, περιγράφει άτοµα µεταφορικά ή παράνοµο λογισµικό, που κυνηγάει τα θύµατά του. Η αξία του ξεπερνά τα 100.000 €, µέσω δε αυτού ο κάτοχος του µπορεί «ν’ αποκτήσει πρόσβαση στις λειτουργίες κινητού τηλεφώνου, εφόσον σ’ αυτό έχουν αποθηκευτεί κωδικοί αριθµοί.

Αυτό το «κακόβουλο λογισµικό» έγινε λέξη της εποχής. Εφόσον εγκατασταθεί σ’ ένα κινητό, ειδοποιεί το κέντρο που το εγκατέστησε για κάθε πληροφορία. Το ερώτηµα δεν έχει απαντηθεί, ποιος το έφερε στην Ελλάδα, ποιος το πλήρωσε, ποιοι γνώριζαν την ύπαρξή του, σε πόσους χρησιµοποιήθηκε και για πόσο καιρό. Πόσο ψηλά στην ιεραρχία έφτασαν τα προϊόντα υποκλοπής, εάν εκβιάστηκε και ποιος, τι έκανε η αντιπολίτευση γι’ αυτή τη βαλτώδη κατάσταση, που αν συνέβαινε σε µια ευνοµούµενη χώρα, κάποιοι θα βρίσκονταν πίσω απ’ τα κάγκελα. Τόλµησε κανείς να προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη; Έγινε κάποια αυτεπάγγελτη δίωξη;

Στο Μαξίµου ίσως να σκέφτηκαν κάποια ήρεµη έξοδο από το πρόβληµα, αλλά τα δύσκολα αρχίζουν όταν τα µέτωπα αυξάνονται και οι εξελίξεις δεν συµµαζεύονται. Ο Ντίλιαν δήλωσε ότι η εταιρεία του «παρέχει τεχνολογία σε κυβερνήσεις και σε υπηρεσίες επιβολής του νόµου».

∆είχνει έτοιµος να δηµοσιοποιήσει µηνύµατα που είχε λάβει από συγκεκριµένους κυβερνητικούς παράγοντες για το «µολυσµένο σύστηµα», χωρίς να αναφέρει ονόµατα. Αυτό το σύστηµα εστάλη τον Ιανουάριο 2021 σε 11 πρόσωπα, έγινε κάποιο δικαστήριο και καταδικάστηκε ο Ντίλιαν, ο οποίος φέρεται αποφασισµένος να αναφέρει σε ποιους κυβερνητικούς αξιωµατούχους έστειλε τα µηνύµατα.

Ενόσω αρχίζει να φθείρεται το predator, τα πρόσωπα που παρακολουθούνταν και απέφευγαν να προβούν σε µηνύσεις για να µάθουν γιατί τους παρακολουθούσαν, κινδυνεύουν να βρεθούν υπόλογοι στην κοινή γνώµη. Πρόκειται για ανθρώπους της εξουσίας και ιδίως των Ενόπλων ∆υνάµεων, που δεν µπορεί να εξηγήσει κανείς γιατί δεν έκαναν όλοι προσφυγές. Ίσως γιατί ανακάλυψαν ότι το Μαξίµου επέλεξε να υποβαθµίσει το ζήτηµα, να καθυστερήσει όσο µπορεί τις τυχόν εξελίξεις και να πάει µετά στις εκλογές. Προγραµµατίστηκε η προ Ηµερησίας ∆ιατάξεως συζήτηση στη Βουλή που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ για µετά το Πάσχα, για να έχει µισοξεχαστεί το predator από το σύνολο των επικρατουσών συνθηκών, λόγω των εορτών και λόγω της σοβαρής κατάστασης της υγείας του υφυπουργού κ. Μυλωνάκη.