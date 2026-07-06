Το παράδοξο και το ζητούμενο με τα τοπικά προϊόντα

Σε μια περίοδο που η Κρήτη αποτελεί την «Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026» το ζήτημα της παρουσίας των τοπικών προϊόντων στα ξενοδοχεία του νησιού, φαίνεται πως συνεχίζει να προκαλεί προβληματισμό.

Η διδακτορική διατριβή στο ΕΛΜΕΠΑ, την οποία παρουσιάζουν σήμερα τα «Χ.ν.» , δεν προσφέρεται μόνο για καταγραφή συμπερασμάτων. Αποτελεί και αφορμή για έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από το πώς αντιλαμβάνεται η Κρήτη τον γαστρονομικό τουρισμό αλλά και κυρίως την αξιοποίηση του πρωτογενούς τομέα της.

Η διατριβή αναδεικνύει ένα μεγάλο παράδοξο. Οι επισκέπτες ενδιαφέρονται για τις κρητικές γεύσεις, αγοράζουν τοπικά προϊόντα, ξοδεύουν για το φαγητό και δηλώνουν ικανοποιημένοι από την ποιότητά τους. Κι όμως, ένα σημαντικό μέρος αυτής της υπεραξίας μένει εκτός της οργανωμένης τουριστικής αλυσίδας.

Με λίγα λόγια, άπαντες γνωρίζουν ότι έχουμε εκλεκτά τοπικά προϊόντα και νοστιμιές. Το πραγματικό στοίχημα είναι να οργανωθεί έτσι η αλυσίδα των τοπικών προϊόντων ώστε τα να βρίσκονται εκεί όπου τα αναζητά ο επισκέπτης: στο πρωινό του ξενοδοχείου, στον μπουφέ, στο μενού, στο εστιατόριο, στο κατάστημα, στην οργανωμένη γαστρονομική εμπειρία.

Κι αυτό προϋποθέτει αφενός τη βούληση και συνεργασία του ξενοδοχειακού κλάδου, αφετέρου τη στήριξη και κατάρτιση των παραγωγών, ώστε να έχουν όλα εκείνα τα εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να αναδείξουν με σύγχρονο τρόπο τα προϊόντα τους.

Διαφορετικά, θα μείνουμε στις… φιέστες και στις διαφημιστικές καμπάνιες.