menu
27.8 C
Chania
Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Το Πανεπιστήμιο των Ορέων στον Αποκόρωνα

Συντακτική Ομάδα
Συντακτική Ομάδα
0

Ο Δήμος Αποκορώνου υποδέχεται με τιμή και συγκίνηση το Πανεπιστήμιο των Ορέων, που σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών – Mountain Partnership / FAO και με την επιστημονική αρωγή καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα επισκεφθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 την Ασή Γωνιά, προσφέροντας στον τόπο και στους ανθρώπους μας πολύτιμες δράσεις και υπηρεσίες.

Η αποστολή περιλαμβάνει:

-Ιατρικές εξετάσεις σε ευπαθείς ομάδες από εξειδικευμένα ιατρικά κλιμάκια (Οφθαλμιατρικής, Νευρολογίας, Ακτινολογίας, Ψυχολογίας), ώρες 10:00-15:00 στο ιατρείο και στο πρώην κοινοτικό γραφείο Ασή Γωνιάς.

-Ομάδα Παιδείας με επικεφαλής τον κ. Ι. Πυργιωτάκη, ομότιμο Καθηγητή Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, και την κ. Βαρβάρα Τερζάκη, εμπνεύστρια της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi.
Παιδαγωγική Παρέμβαση – Αλληλοδιδασκαλία μαθητών
Ώρα: 10:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.
Χώρος: Δημοτικό Σχολείο Ασή Γωνιάς
Διευθύντρια: κ. Αλκμήνη Λιουμπίνου
Θεματικές Αλληλοδιδασκαλίας:
Αυτάρκεια
Αποστολή Πηνελόπη Gandhi – Η Ιερή Τέχνη της Υφαντικής

-Το Καφενείο των Ορέων, μια ανοιχτή συνάντηση – διάλογο, στις 17:00 σε καφενείο της Αση Γωνιάς, για ζητήματα που αφορούν την οικογένεια, το περιβάλλον, την υγεία, την παράδοση και την κοινωνική συνοχή.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η παρουσία του Πανεπιστημίου των Ορέων στον Αποκόρωνα δεν είναι απλώς μια επιστημονική δράση. Είναι μια έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης, φροντίδας και ανθρωπιάς, που μας δείχνει ότι η γνώση και η επιστήμη, όταν ενώνονται με την κοινωνία, δημιουργούν ελπίδα, δύναμη και προοπτική.

Καλούμε όλους τους δημότες του Αποκόρωνα να στηρίξουν ενεργά αυτή την προσπάθεια, να αγκαλιάσουν τις δράσεις, να συμμετάσχουν με παρουσία και ενδιαφέρον. Ο Δήμος Αποκορώνου θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης σε αυτή τη σπουδαία αποστολή, που τιμά τον τόπο μας και ενισχύει την κοινωνική συνοχή»

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum