Το Πανεπιστήμιο των Ορέων στον Αποκόρωνα

Ο Δήμος Αποκορώνου υποδέχεται με τιμή και συγκίνηση το Πανεπιστήμιο των Ορέων, που σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών – Mountain Partnership / FAO και με την επιστημονική αρωγή καθηγητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα επισκεφθεί την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 την Ασή Γωνιά, προσφέροντας στον τόπο και στους ανθρώπους μας πολύτιμες δράσεις και υπηρεσίες.

Η αποστολή περιλαμβάνει:

-Ιατρικές εξετάσεις σε ευπαθείς ομάδες από εξειδικευμένα ιατρικά κλιμάκια (Οφθαλμιατρικής, Νευρολογίας, Ακτινολογίας, Ψυχολογίας), ώρες 10:00-15:00 στο ιατρείο και στο πρώην κοινοτικό γραφείο Ασή Γωνιάς.

-Ομάδα Παιδείας με επικεφαλής τον κ. Ι. Πυργιωτάκη, ομότιμο Καθηγητή Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, και την κ. Βαρβάρα Τερζάκη, εμπνεύστρια της Αποστολής Πηνελόπη Gandhi.

Παιδαγωγική Παρέμβαση – Αλληλοδιδασκαλία μαθητών

Ώρα: 10:00 π.μ. – 12:30 μ.μ.

Χώρος: Δημοτικό Σχολείο Ασή Γωνιάς

Διευθύντρια: κ. Αλκμήνη Λιουμπίνου

Θεματικές Αλληλοδιδασκαλίας:

Αυτάρκεια

Αποστολή Πηνελόπη Gandhi – Η Ιερή Τέχνη της Υφαντικής

-Το Καφενείο των Ορέων, μια ανοιχτή συνάντηση – διάλογο, στις 17:00 σε καφενείο της Αση Γωνιάς, για ζητήματα που αφορούν την οικογένεια, το περιβάλλον, την υγεία, την παράδοση και την κοινωνική συνοχή.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η παρουσία του Πανεπιστημίου των Ορέων στον Αποκόρωνα δεν είναι απλώς μια επιστημονική δράση. Είναι μια έμπρακτη απόδειξη αλληλεγγύης, φροντίδας και ανθρωπιάς, που μας δείχνει ότι η γνώση και η επιστήμη, όταν ενώνονται με την κοινωνία, δημιουργούν ελπίδα, δύναμη και προοπτική.

Καλούμε όλους τους δημότες του Αποκόρωνα να στηρίξουν ενεργά αυτή την προσπάθεια, να αγκαλιάσουν τις δράσεις, να συμμετάσχουν με παρουσία και ενδιαφέρον. Ο Δήμος Αποκορώνου θα είναι αρωγός και συμπαραστάτης σε αυτή τη σπουδαία αποστολή, που τιμά τον τόπο μας και ενισχύει την κοινωνική συνοχή»