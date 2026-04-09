Το πάλεψε ο ΝΟΧ 8-6 από τον Πανιώνιο

Συνέχεια στις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα της Watetpolo League έδωσε η γυναικεία ομάδα του ΝΟ Χανίων, αντιμετωπίζοντας τον Πανιώνιο.

Το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λειψάκη έπαιξε στο κολυμβητήριο της Γλυφάδας ως τυπικά γηπεδούχος, γνωρίζοντας την ήττα με 8-6 σ’ ένα παιχνίδι που ήταν στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής.

Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στις λεπτομέρειες για λογαριασμό της ομάδας της Ν. Σμύρνης, η οποία απέκτησε ένα μικρό προβάδισμα από το πρώτο οκτάλεπτο το οποίο συντήρησε μέχρι το τέλος.

Κώτσια και Πάτερου από δύο και Στρατηδάκη και Παρασκευοπούλου από ένα σημείωσαν τα έξι συνολικά τέρματα για τον ΝΟΧ, για τον οποίο απομένουν ακόμα δύο παιχνίδια για να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του, με ΠΑΟΚ εκτός και ΝΟ Πατρών εντός έδρας.Διαιτητές: Μιχαηλίδου – Μαρκοπούλου

Οκτάλεπτα: 0-1, 1-2, 2-3, 3-2

ΝΟ Χανίων (Σεμπάστιαν Λειψάκης / Δημήτρης Μορφέσης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Ιγνατίου, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου, Στρατηδάκη 1, Κώτσια 2, Πάτερου 2, Φράγκου, Νιαρχάκου, Πασβάντη, Πατεράκη

Πανιώνιος (Τάσο Παπαναστασίου): Γκανγκλ, Καραγιάννη, Αποστολίδου, Ρακιντζή 1, Πλευρίτου 1, Ξανθοπούλου, Παπαναστασίου 2, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου 1, Μπιτσάκου 1, Λαμπροπούλου 2, Ρένερ, Κάτσιου, Μοροχλιάδου, Πλεμμένου

Οι υπόλοιποι αγώνες της αγωνιστικής: Ηλιούπολη – Ολυμπιακός 8-20, ΝΕ Πατρών – ΝΟ Ρεθύμνου 17-12, ΠΑΟΚ – Αλιμος 12-17, Εθνικός – Βουλιαγμένη 7-18 και Γλυφάδα – ΝΟ Πατρών 9-4

Για την 19η αγωνιστική είχαμε: Ηλιούπολη – Γλυφάδα 8-15 ενώ σήμερα θα παίξουν σήμερα Πέμπτη Πανιώνιος – ΝΕ Πατρών (18:00)

Βαθμολογία (20 αγώνες): Ολυμπιακός 60, Βουλιαγμένη 54, ΑΝΟ Γλυφάδας 40, Αλιμος 40, Εθνικός 36, ΠΑΟΚ 36, Πανιώνιος* 36, ΝΟ Χανίων 21 (182-260 γκολ), ΝΕ Πατρών* 15, ΓΣ Ηλιούπολης 9, ΝΟ Πατρών 6, ΝΟ Ρεθύμνου 3.

Επόμενο παιχνίδι για την χανιώτικη ομάδα το ΠΑΟΚ – ΝΟΧ την προτελευταία 21η αγωνιστική στις 18/4 (18:30) ενώ θα ολοκληρώσει τη σεζόν με την συνάντηση απέναντι στο ΝΟ Πατρών στη Γλυφάδα.

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΤΟΥ ΝΟΧ

Με το απόλυτο ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στη Β’ φάση του εφηβικού πρωταθλήματος ο ΝΟ Χανίων, σημειώνοντας το τρία στα τρία στους αγώνες που διεξήχθησαν στο κολυμβητήριο Ηρακλείου.

Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη επιβλήθηκε κατά σειρά της Ακαδημίας Ηρακλείου (16-6), του ΟΦΗ (16-7) και του Παλαιού Φαλήρου (9-7), κατακτώντας την πρώτη θέση στον όμιλο και την πρόκριση για την Γ’ φάση του πρωταθλήματος, που θα διεξαχθεί προς τα τέλη του μήνα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

1η αγωνιστική

Παρασκευή 3/4

Ακαδημία Ηρακλείου-ΟΦΗ 9-16

Σάββατο 4/4

ΑΟ Παλ. Φαλήρου-ΟΦΗ 8-12

2η αγωνιστική

Σάββατο 4/4

Ακαδημία Ηρακλείου-ΝΟ Χανίων 6-16

ΑΟ Παλ. Φαλήρου-Ακαδημία Ηρακλείου 21-5

ΟΦΗ-ΝΟ Χανίων 7-16

3η αγωνιστική

Κυριακή 5/4

ΑΟ Παλ. Φαλήρου-ΝΟ Χανίων 7-9

Βαθμολογία (3 αγώνες): 1. ΝΟ Χανίων 9, 2. ΟΦΗ 6 (προκριθηκαν), 3. ΑΟ Παλ. Φαλήρου 3, 4. Ακαδημία Ηρακλείου 0

Στην αποστολή συμμετείχαν οι: Αυγουστιανάκης, Βαμβακάκης, Βιζυράκης, Βουλγαράκης, Γαλανάκης, Γεωρβασάκης, Ζαγουράκης, Ζουζούνης, Κλωθάκης, Κοξ, Κόρακας, Μακριδάκης, Πολέντας, Σπανδάγος, Τζογανίδης, Τυροβολάς και Χατζάκης.

ΠΡΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ

Με επιτυχία ολοκλήρωσε την παρουσία της στη Β’ φάση του πρωταθλήματος η ομάδα πόλο κορασίδων του ΝΟ Χανίων, στους αγώνες που διεξήχθησαν σε Ηράκλειο και Νέα Σμύρνη.

Το συγκρότημα του Δημήτρη Σολογάνη σημείωσε δύο νίκες, που του χάρισαν τη δεύτερη θέση στον όμιλο και παράλληλα την πρόκριση μαζί με τον Πανιώνιο στην επόμενη φάση.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία:

Παρασκευή 3/4

ΝΟ Ρεθύμνου-ΝΟ Χανίων 0-18

Σάββατο 4/4

Πανιώνιος-Ηλυσιακός 17-3

Κυριακή 5/4

Ηλυσιακός-ΝΟ Ρεθύμνου 23-6

ΝΟ Χανίων-Πανιώνιος 3-19

Ηλυσιακός-ΝΟ Χανίων 8-15

Πανιώνιος-ΝΟ Ρεθύμνου 31-6

Βαθμολογία (3 αγώνες): 1. Πανιώνιος 9, 2. ΝΟ Χανίων 6 (προκρίθηκαν), 3. Ηλυσιακός 3, 4. ΝΟ Ρεθύμνου 0

Την αποστολή του ΝΟ Χανίων αποτέλεσαν οι: Αγοραστάκη, Αλεξάκη, Βιζυράκη, Γναφάκη, Ιγνατίου, Ιωάννου, Καμαροπούλου, Μαρινάκη, Μιχελάκη, Μπιτζανάκη, Νεοφύτου, Ντιώνια, Παπασηφάκη, Πατεράκη, Πονηρίδου και Τωμαδάκη.