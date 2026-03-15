Το πάλεψαν Μαχαίρας και Αραμπατζή, τραυματισμός για Αναγνωστοπούλου

Ο Ιάσων Μαχαίρας κατέλαβε την 10η θέση στη σφαιροβολία των Ανδρών, στη 2η ημέρα του Ευρωπαϊκού Κυπέλου ρίψεων στη Λευκωσία, με βολή στα 18,53 μέτρα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο αθλητής, εμφανώς επηρεασμένος από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, είχε μια ακόμη έγκυρη βολή στα 18,06 μέτρα. Νικητής στο αγώνισμα ήταν ο Πολωνός Μπουκογιεβσκι με 20,43μ., ο μοναδικός από τους μετέχοντες που ξεπέρασε τα 20,00 μέτρα.

Η Ιωάννα Αραμπατζή ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα της στη δισκοβολία, αφού είχε βολή στα 52,35 μ., που ήταν και η καλύτερη προσπάθεια της στον αγώνα. Η νεαρή αθλήτρια συνέχισε με άκυρη πέτυχε 49,95 μ. στην τρίτη και 48,23 μ. στην τέταρτη προσπάθεια και ολοκλήρωσε με 50,26μ. και 51,13 μέτρα. Η ανερχόμενη αθλήτρια κατατάχθηκε 16η, σε έναν αγώνα όπου στάθηκε με αξιοπρέπεια.

Η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα της, καθώς τραυματίστηκε στην εκτέλεση της πρώτης βολής, η οποία μετρήθηκε στα 49,80 μέτρα. Η αθλήτρια αποσύρθηκε από τον αγώνα με ενοχλήσεις στο δικέφαλο.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

