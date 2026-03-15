Το πάλεψαν Μαχαίρας και Αραμπατζή, τραυματισμός για Αναγνωστοπούλου

Ο Ιάσων Μαχαίρας κατέλαβε την 10η θέση στη σφαιροβολία των Ανδρών, στη 2η ημέρα του Ευρωπαϊκού Κυπέλου ρίψεων στη Λευκωσία, με βολή στα 18,53 μέτρα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο αθλητής, εμφανώς επηρεασμένος από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, είχε μια ακόμη έγκυρη βολή στα 18,06 μέτρα. Νικητής στο αγώνισμα ήταν ο Πολωνός Μπουκογιεβσκι με 20,43μ., ο μοναδικός από τους μετέχοντες που ξεπέρασε τα 20,00 μέτρα.

Η Ιωάννα Αραμπατζή ξεκίνησε πολύ καλά τον αγώνα της στη δισκοβολία, αφού είχε βολή στα 52,35 μ., που ήταν και η καλύτερη προσπάθεια της στον αγώνα. Η νεαρή αθλήτρια συνέχισε με άκυρη πέτυχε 49,95 μ. στην τρίτη και 48,23 μ. στην τέταρτη προσπάθεια και ολοκλήρωσε με 50,26μ. και 51,13 μέτρα. Η ανερχόμενη αθλήτρια κατατάχθηκε 16η, σε έναν αγώνα όπου στάθηκε με αξιοπρέπεια.

Η Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον αγώνα της, καθώς τραυματίστηκε στην εκτέλεση της πρώτης βολής, η οποία μετρήθηκε στα 49,80 μέτρα. Η αθλήτρια αποσύρθηκε από τον αγώνα με ενοχλήσεις στο δικέφαλο.