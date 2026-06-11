To «παίγνιο της κότας» και η Δημοτική Αγορά

Στη θεωρία παιγνίων υπάρχει ένα γνωστό παράδειγμα, το chicken game («Το παίγνιο της κότας»). Δύο οδηγοί κινούνται με μεγάλη ταχύτητα ο ένας προς τον άλλο. Όποιος στρίψει πρώτος, θεωρείται ο ηττημένος της αναμέτρησης – η «κότα».

Αν δεν στρίψει κανείς, η σύγκρουση θα είναι καταστροφική και για τους δύο. Το παιχνίδι αυτό φωτίζει τα υπέρογκα ενοίκια στην Δημοτική Αγορά των Χανίων. Σαν να… νοίκιασαν πετρελαιοπηγή αισθάνονται οι Χανιώτες επιχειρηματίες. Ούτε συμφωνία με τη Chevron για τα οικόπεδα στο κέντρο των Χανίων να έκλειναν, δεν θα τιμολογούνταν έτσι ένα κατάστημα. Σκεφθείτε μόνο (όταν ανοίξει η Αγορά) σε τι τιμές θα αναγκαστούν να πωλούν τα προϊόντα για να εξασφαλίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα και για να έχουν και κέρδος. Το «παίγνιο της κότας» σε όλο του το μεγαλείο.