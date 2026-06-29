Το Νοσοκομείο Χανίων εκπέμπει σήμα κινδύνου

Κάθε καλοκαίρι τα Χανιά παρουσιάζονται ως ένα από τα μεγάλα success stories του ελληνικού τουρισμού. Εκατομμύρια επισκέπτες, νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις, αεροδρόμια που καταρρίπτουν ρεκόρ αφίξεων, μια οικονομία που φαίνεται να ευημερεί. Υπάρχει όμως μια άλλη εικόνα, λιγότερο φωτεινή. Εκεί όπου δεν υπάρχουν εγκαίνια και κορδέλες, εκεί όπου κυριαρχούν εξαντλητικά ωράρια και εξοντωτικές εφημερίες. Το ρεπορτάζ των «Χανιώτικων Νέων» (25/6/2026) αποτυπώνει με σαφήνεια αυτή την πραγματικότητα. Οι προειδοποιήσεις δεν είναι καθόλου πρόσφατες· επαναλαμβάνονται εδώ και αρκετά χρόνια και έχουν κλιμακωθεί ιδιαίτερα από το 2023 και μετά.

Τα βασικά σημεία που προβάλλουν σταθερά το Σωματείο Εργαζομένων, η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων και η ΟΕΝΓΕ είναι τα εξής: -Χρόνια υποστελέχωση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό, με δεκάδες οργανικές θέσεις κενές και δυσκολία προσέλκυσης νέων γιατρών, λόγω χαμηλών αποδοχών και υψηλού κόστους διαβίωσης και στέγασης στα Χανιά. -Εξουθένωση των γιατρών, με προειδοποιήσεις ότι ορισμένες κλινικές λειτουργούν χάρη στην υπέρβαση των ορίων αντοχής του προσωπικού και με συνεχείς μετακινήσεις εργαζομένων μεταξύ τμημάτων. -Κίνδυνος αναστολής ή περιορισμού λειτουργίας κλινικών, όταν δεν καλύπτονται οι εφημερίες ή αποχωρούν ειδικευμένοι γιατροί. Ανά διαστήματα έχουν αναφερθεί σοβαρές δυσκολίες σε ΤΕΠ, Αναισθησιολογικό, Ακτινολογικό και άλλες κρίσιμες υπηρεσίες.

-Αυξημένη πίεση λόγω τουρισμού, με τους εργαζομένους να επισημαίνουν ότι το Νοσοκομείο εξυπηρετεί το καλοκαίρι πληθυσμό πολλαπλάσιο του μόνιμου, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση προσωπικού και πόρων. Το ρεπορτάζ των «Χανιώτικων Νέων» για την αύξηση κατά 25% των επειγόντων στη Γυναικολογική Κλινική αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πίεσης. Το προσωπικό του νοσοκομείου ανταποκρίνεται με αξιοθαύμαστη αυταπάρνηση. Το ερώτημα είναι μέχρι πότε. Από την άλλη πλευρά, η πρόσφατη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γεννά επίσης εύλογα ερωτήματα: Γιατί τώρα; Τα προβλήματα του Νοσοκομείου δεν εμφανίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες. Υπήρχαν όταν οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν. Υπήρχαν όταν οι γιατροί μιλούσαν για οριακή λειτουργία. Υπήρχαν όταν οι πολίτες περίμεναν ώρες στα Επείγοντα. Ακόμη όμως και αυτή η συνεδρίαση, όπως εύστοχα σχολιάζουν τα «Χανιώτικα Νέα», δεν συνοδεύτηκε από συγκεκριμένες δεσμεύσεις ή σχέδιο δράσης. Δεν υπήρξε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρωτοβουλιών για τη στήριξη του νοσοκομείου ή για την πίεση προς την κυβέρνηση. Έτσι, είναι δύσκολο να μη δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η ένταση του ενδιαφέροντος αυξήθηκε όταν η κρίση άρχισε να συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής περιόδου. Οι κάτοικοι των Χανίων, όμως, δεν αρρωσταίνουν μόνο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Το Νοσοκομείο Χανίων δεν υπάρχει για να προστατεύει αποκλειστικά την εικόνα ενός τουριστικού προορισμού. Υπάρχει πρωτίστως για να υπηρετεί τους ανθρώπους αυτού του τόπου, τους ηλικιωμένους, τους εργαζόμενους, τις οικογένειες, τα παιδιά τους, αυτούς που ζουν εδώ δώδεκα μήνες τον χρόνο και βιώνουν καθημερινά τις ελλείψεις του συστήματος, αυτούς που πληρώνουν και ξαναπληρώνουν φόρους για να έχουν πρόσβαση στη «δημόσια και δωρεάν υγεία».

Ο τουρισμός δεν φέρνει μόνο κέρδη, έχει και κόστη, και ένα από αυτά αφορά στην επιπλέον πίεση που προσθέτει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Όταν ένα νοσοκομείο καλύπτει όχι μόνο τον μόνιμο πληθυσμό αλλά και εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, οι ανάγκες του δεν μπορούν να υπολογίζονται με τα πληθυσμιακά κριτήρια του χειμώνα. Χρειάζεται και ειδική εποχική ενίσχυση σε προσωπικό, εξοπλισμό και χρηματοδότηση, ώστε να ανταποκρίνεται στον πραγματικό φόρτο εργασίας της καθημερινότητας, αλλά και της τουριστικής περιόδου.

Η αλήθεια είναι ότι το Νοσοκομείο Χανίων δεν αρρώστησε φέτος

Οι εργαζόμενοι, οι νοσοκομειακοί γιατροί και τα συνδικαλιστικά τους όργανα προειδοποιούν εδώ και πολύ καιρό για την υποστελέχωση, την εξουθένωση του προσωπικού και την αδυναμία κάλυψης των ολοένα αυξανόμενων αναγκών. Οι φωνές αυτές αντιμετωπίστηκαν – όπως και σε άλλες περιπτώσεις -σαν συνήθεις συνδικαλιστικές διαμαρτυρίες, σήμερα όμως αποδεικνύεται ότι περιέγραφαν με ακρίβεια την πραγματικότητα. Όταν ένα νοσοκομείο λειτουργεί επί χρόνια με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, όταν οι προκηρύξεις αποδεικνύονται ανεπαρκείς και όταν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι προειδοποιούν ότι το σύστημα φτάνει στα όρια του, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για μια απλή συγκυρία. Ο πρωθυπουργός κατάγεται από τον νομό. Βρίσκεται συχνά εδώ. Γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα του τόπου καλύτερα από πολλούς. Δεν μπορεί, επομένως, να επικαλεστεί άγνοια. Αλλά το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τα Χανιά. Αφορά τη συνολική κατεύθυνση που έχει ακολουθήσει η κυβερνητική πολιτική για το δημόσιο σύστημα υγείας. Η δυσκολία κάλυψης των κενών θέσεων, η συνεχής επιβάρυνση του προσωπικού, η επέκταση των συνεργασιών με τον ιδιωτικό τομέα και η αυξανόμενη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, συνθέτουν μια εικόνα που δεν αποτελεί απλώς αποτέλεσμα διοικητικών αδυναμιών, αλλά έκφραση μιας πολιτικής αντίληψης: ενός κράτους που σταδιακά αποσύρεται από την υποχρέωση να παρέχει ισχυρή δημόσια υγεία – παρότι πρωτοστατεί στην υπερφορολόγηση – αφήνοντας ολοένα μεγαλύτερο χώρο στην ιδιωτική αγορά. Είτε συμφωνεί κανείς με αυτή την ερμηνεία είτε όχι, το αποτέλεσμα είναι ορατό. Όταν το δημόσιο νοσοκομείο αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών, όταν οι αναμονές μεγαλώνουν και οι υγειονομικοί εξαντλούνται, ολοένα περισσότεροι πολίτες οδηγούνται αναγκαστικά στον ιδιωτικό τομέα, αν έχουν χρήματα για να πληρώσουν. Η κύρια ευθύνη, λοιπόν, για τη σημερινή εικόνα του Νοσοκομείου Χανίων ανήκει στην κυβέρνηση, η οποία έχει τη συνταγματική και διοικητική αρμοδιότητα για τη στελέχωση και τη χρηματοδότηση του ΕΣΥ, αυτό, όμως, δεν απαλλάσσει τη Δημοτική Αρχή και την Περιφέρεια Κρήτης από τις δικές τους ευθύνες. Ναι, δεν μπορούν να προσλάβουν γιατρούς, μπορούν όμως να δημιουργήσουν κίνητρα εγκατάστασης, να συμβάλουν στη λύση του στεγαστικού προβλήματος, να οργανώσουν κοινό μέτωπο διεκδίκησης και να ασκούν διαρκή πίεση προς την κυβέρνηση.

Η μεγάλη αντίφαση

Ένα νησί που παράγει τεράστιο τουριστικό πλούτο, που συμβάλλει καθοριστικά στην ελληνική οικονομία και υποδέχεται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, εξακολουθεί να διαθέτει δημόσιες υποδομές υγείας που δεν ενισχύονται ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες τους. Αυτό δεν είναι μόνο πρόβλημα διοίκησης, είναι πρόβλημα πολιτικών προτεραιοτήτων. Ένα δημόσιο νοσοκομείο δεν καταρρέει μέσα σε μία ημέρα. Αποδυναμώνεται αργά, με μια θέση που δεν προκηρύσσεται, με έναν γιατρό που παραιτείται, με έναν νοσηλευτή που εξαντλείται, με μια εφημερία που βγαίνει χάρη στο φιλότιμο, με έναν πολίτη που, επειδή δεν βρίσκει εγκαίρως τη φροντίδα που χρειάζεται, αναγκάζεται να πληρώσει ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή, η υποβάθμιση παύει να είναι είδηση, γίνεται «αποδεκτή», καθημερινότητα, «κανονικότητα», κι αυτό ακριβώς είναι που δεν πρέπει να επιτρέψει η κοινωνία των Χανίων.

*Ο Χρήστος Τσαντής είναι συγγραφέας, σύμβουλος ψυχικής υγείας και υπεύθυνος των Εκδόσεων Ραδάμανθυς.